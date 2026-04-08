2026.04.08.
Erzsébet egykori öltöztetője olyan titkokat árult el a néhai brit királynőről, amelyek teljesen új megvilágításba helyezik a szigorú uralkodó képét. II. Erzsébet királynő reggelente a Dancing Queen című ABBA slágerre táncolt a palotában, és Angela Kelly szerint remek hangja volt.

II. Erzsébet királynő mindennapjairól ritkán kerülnek nyilvánosságra személyes részletek, most azonban egykori bizalmasa olyan történeteket osztott meg, amelyek egészen új oldaláról mutatják meg a néhai uralkodót.

II. Erzsébet királynőt a palota falai mögött vidám és közvetlen személyiségként ismerték
Forrás: Getty Images Europe

II. Erzsébet királynő imádta az ABBA zenekar Dancing Queen című slágerét

A királynő egykori öltöztetője és bizalmasa, Angela Kelly 25 éven át dolgozott együtt az uralkodóval, és most először mesélt arról, milyen volt Erzsébet a palota falain belül. Felidézte a közös reggeleket, amikor a nap kezdetén együtt választották ki a királynő öltözékét – gyakran zene és jókedv kíséretében.

Kelly elmondása szerint II. Erzsébet kifejezetten rajongott az ABBA zenéjéért, különösen a Dancing Queen című slágerért. 

Amikor a dal felcsendült a rádióban, a királynő azonnal mozogni kezdett: „Amikor elkezdődött a dal, imádta, és mindketten táncoltunk. Őfelsége ide-oda lépdelt és énekelt. Nagyon szeretett énekelni, és jó hangja is volt – ellentétben velem” – idézte fel nevetve.

„Teljesen elragadtattam magam, és úgy táncoltam körülötte, mintha egy diszkóban lennénk, ő pedig csak annyit mondott: menjek arrébb, mert nem tudok énekelni – aztán együtt nevettünk”mesélte a Vanity Fairnek. Hozzátette: ezek a vidám, bensőséges reggelek különösen sokat jelentettek számára, hiszen ilyenkor a királynőt felszabadultan, emberi oldaláról is megismerhette.

LONDON, UNITED KINGDOM - DECEMBER 11: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) Angela Kelly (Personal Assistant and Dress Maker to Queen Elizabeth II) leaves the Goring Hotel after attending a Christmas lunch hosted by The Queen for her close members of staff on December 11, 2018 in London, England. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)
Angela Kelly 25 évig volt II. Erzsébet királynő személyi asszisztense és öltöztetője.
Forrás: Getty Images Europe

Több titkot is kifecsegett a királynőről

Angela Kelly 1994-ben kezdett dolgozni a Buckingham-palotában öltöztető-asszisztensként, majd az évek során egyre közelebb került az uralkodóhoz. 2002-ben már személyi asszisztensként és vezető öltöztetőként segítette a királynőt, aki teljes mértékben megbízott benne.

A visszaemlékezésekből az is kiderül, hogy II. Erzsébet nemcsak uralkodóként, hanem családtagként is különleges volt. Kelly szerint kifejezetten élvezte a nagymama szerepét, és unokái – köztük Vilmos herceg és Harry herceg – számára kifejezetten menő nagymamának számított.

Otthon, zárt ajtók mögött gyakran maga is kivette a részét a házimunkából: szeretett grillezni, vendégeket fogadni, és még akkor is elmosogatott, amikor éppen a miniszterelnököt látta vendégül. 

Ha valami nem sikerült tökéletesen – például odaégett egy hamburger –, azt is humorral kezelte. Kelly azt is elárulta, hogy a királynő különösen nagy hangsúlyt fektetett az ünnepekre: húsvétkor például a palota megtelt csokoládétojásokkal és kis díszcsibékkel, hogy örömet szerezzen a család fiatalabb tagjainak.

A királynő és Angela Kelly kapcsolatáról Rob Munday holográfus is beszélt a HELLO! magazinnak. Mint mondta, a köztük lévő bizalom és összhang szinte tapintható volt: „Hihetetlen kapcsolat volt az övék. A királynő teljes mértékben megbízott Angelában, bármivel is foglalkozott.”

