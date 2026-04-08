II. Erzsébet királynő mindennapjairól ritkán kerülnek nyilvánosságra személyes részletek, most azonban egykori bizalmasa olyan történeteket osztott meg, amelyek egészen új oldaláról mutatják meg a néhai uralkodót.

II. Erzsébet királynőt a palota falai mögött vidám és közvetlen személyiségként ismerték

Forrás: Getty Images Europe

II. Erzsébet királynő imádta az ABBA zenekar Dancing Queen című slágerét

A királynő egykori öltöztetője és bizalmasa, Angela Kelly 25 éven át dolgozott együtt az uralkodóval, és most először mesélt arról, milyen volt Erzsébet a palota falain belül. Felidézte a közös reggeleket, amikor a nap kezdetén együtt választották ki a királynő öltözékét – gyakran zene és jókedv kíséretében.

Kelly elmondása szerint II. Erzsébet kifejezetten rajongott az ABBA zenéjéért, különösen a Dancing Queen című slágerért.

Amikor a dal felcsendült a rádióban, a királynő azonnal mozogni kezdett: „Amikor elkezdődött a dal, imádta, és mindketten táncoltunk. Őfelsége ide-oda lépdelt és énekelt. Nagyon szeretett énekelni, és jó hangja is volt – ellentétben velem” – idézte fel nevetve.

„Teljesen elragadtattam magam, és úgy táncoltam körülötte, mintha egy diszkóban lennénk, ő pedig csak annyit mondott: menjek arrébb, mert nem tudok énekelni – aztán együtt nevettünk” – mesélte a Vanity Fairnek. Hozzátette: ezek a vidám, bensőséges reggelek különösen sokat jelentettek számára, hiszen ilyenkor a királynőt felszabadultan, emberi oldaláról is megismerhette.

Angela Kelly 25 évig volt II. Erzsébet királynő személyi asszisztense és öltöztetője.

Forrás: Getty Images Europe

Több titkot is kifecsegett a királynőről

Angela Kelly 1994-ben kezdett dolgozni a Buckingham-palotában öltöztető-asszisztensként, majd az évek során egyre közelebb került az uralkodóhoz. 2002-ben már személyi asszisztensként és vezető öltöztetőként segítette a királynőt, aki teljes mértékben megbízott benne.

A visszaemlékezésekből az is kiderül, hogy II. Erzsébet nemcsak uralkodóként, hanem családtagként is különleges volt. Kelly szerint kifejezetten élvezte a nagymama szerepét, és unokái – köztük Vilmos herceg és Harry herceg – számára kifejezetten menő nagymamának számított.

Otthon, zárt ajtók mögött gyakran maga is kivette a részét a házimunkából: szeretett grillezni, vendégeket fogadni, és még akkor is elmosogatott, amikor éppen a miniszterelnököt látta vendégül.

Ha valami nem sikerült tökéletesen – például odaégett egy hamburger –, azt is humorral kezelte. Kelly azt is elárulta, hogy a királynő különösen nagy hangsúlyt fektetett az ünnepekre: húsvétkor például a palota megtelt csokoládétojásokkal és kis díszcsibékkel, hogy örömet szerezzen a család fiatalabb tagjainak.