Száműzték a Marsh Farmra a kegyvesztett András herceget – már be is költözött új otthonába

Új fejezet kezdődött a kegyvesztett András herceg életében: III. Károly király testvére végre beköltözött új otthonába, a norfolki Sandringham-birtokon található Marsh Farmra. A költözés húsvéthétfőn történt meg, ekkor töltötte első éjszakáját az ingatlanban.
- András herceg beköltözött a Marsh Farmra
- A költözés húsvéthétfőn történt meg
- Az ingatlant teljesen felújították az érkezése előtt
- A biztonsági intézkedéseket is megerősítették
- A Royal Lodge jövője egyelőre kérdéses
András herceg a Marsh Farmon kezd új életet
A 66 éves egykori herceget nem sokkal a költözés után már a környéken fotózták le, amint egyedül sétáltatta kutyáit. A helyszínen a személyzet tagjai is feltűntek, akik folyamatosan szállították az új otthonába a holmiját.
A Marsh Farm a bukott András érkezése előtt jelentős átalakításon esett át. Az ötszobás parasztházat teljes körűen felújították, új berendezéseket kapott, a külső épületeket és istállókat pedig úgy alakították át, hogy András lovai is helyet kaphassanak. A birtok korábban üresen állt, most azonban minden részletében a herceg igényeihez igazították – írja a Hello! magazin.
A birtok védelmét is szigorították, mivel az ingatlan közvetlenül egy forgalmasabb út közelében található. Kétméteres kerítést emeltek, kiterjedt kamerarendszert telepítettek, és biztonsági világítást is kiépítettek. Minderre szükség is volt: a közelmúltban tüntetők jutottak be a területre, akik átmásztak a kerítésen, és a herceget szidalmazták. A biztonsági szolgálat gyorsan közbelépett, az incidens végül komolyabb következmények nélkül zárult.
Bizonytalan a Royal Lodge jövője
Andrew Mountbatten-Windsor számára az elmúlt időszak különösen mozgalmasan alakult. 2025 októberében megfosztották királyi címeitől és kitüntetéseitől, ezzel gyakorlatilag teljesen háttérbe szorult a monarchián belül. Emellett továbbra is vizsgálatok zajlanak azzal kapcsolatban, milyen szerepet töltött be az Egyesült Királyság különleges kereskedelmi megbízottjaként, valamint milyen kapcsolat fűzte az elítélt szexuális bűnözőhöz, Jeffrey Epsteinhez.
Nemrég végleg elhagyta korábbi otthonát, a Royal Lodge-ot is, amelynek jövője egyelőre bizonytalan. Az épület állapota leromlott, így jelenleg nem sok érdeklődő akad rá a brit királyi családon belül. Egyes vélemények szerint a későbbiekben akár meg is nyithatják a nagyközönség előtt. Andrew Lownie úgy véli, az ingatlanból akár emlékhely is lehetne, tisztelegve az anyakirályné és II. Erzsébet királynő előtt, akik egykor itt éltek.
