2026. ápr. 7., kedd

Száműzték a Marsh Farmra a kegyvesztett András herceget – már be is költözött új otthonába

brit királyi család Andrew Mountbatten-Windsor költözés András herceg
Rideg Léna
2026.04.07.
Andrew Mountbatten-Windsor végleg maga mögött hagyta korábbi életét, és egy jóval visszafogottabb környezetben kezdett új fejezetet. A bukott András herceg húsvéthétfőn költözött át a Marsh Farmra.

Új fejezet kezdődött a kegyvesztett András herceg életében: III. Károly király testvére végre beköltözött új otthonába, a norfolki Sandringham-birtokon található Marsh Farmra. A költözés húsvéthétfőn történt meg, ekkor töltötte első éjszakáját az ingatlanban.

A bukott András herceg beköltözött a Marsh Farmra.
 A bukott András herceg beköltözött a Marsh Farmra.
  • András herceg beköltözött a Marsh Farmra
  • A költözés húsvéthétfőn történt meg
  • Az ingatlant teljesen felújították az érkezése előtt
  • A biztonsági intézkedéseket is megerősítették
  • A Royal Lodge jövője egyelőre kérdéses

András herceg a Marsh Farmon kezd új életet

A 66 éves egykori herceget nem sokkal a költözés után már a környéken fotózták le, amint egyedül sétáltatta kutyáit. A helyszínen a személyzet tagjai is feltűntek, akik folyamatosan szállították az új otthonába a holmiját.

A Marsh Farm a bukott András érkezése előtt jelentős átalakításon esett át. Az ötszobás parasztházat teljes körűen felújították, új berendezéseket kapott, a külső épületeket és istállókat pedig úgy alakították át, hogy András lovai is helyet kaphassanak. A birtok korábban üresen állt, most azonban minden részletében a herceg igényeihez igazították – írja a Hello! magazin.

A birtok védelmét is szigorították, mivel az ingatlan közvetlenül egy forgalmasabb út közelében található. Kétméteres kerítést emeltek, kiterjedt kamerarendszert telepítettek, és biztonsági világítást is kiépítettek. Minderre szükség is volt: a közelmúltban tüntetők jutottak be a területre, akik átmásztak a kerítésen, és a herceget szidalmazták. A biztonsági szolgálat gyorsan közbelépett, az incidens végül komolyabb következmények nélkül zárult.

SANDRINGHAM, NORFOLK - MARCH 23: A general view of Marsh Farm showing new wooden gates where Andrew Mountbatten-Windsor is due to relocate from Wood Farm on the Sandringham estate, on March 23, 2026 in Sandringham, Norfolk. The former prince was evicted from his long-time home at Royal Lodge in Windsor after King Charles IIIstripped Andrew of his royal titles over his ties to Jeffrey Epstein. On February 19 the former prince was arrested on suspicion of misconduct in public office following a police investigation into the Epstein files. He was released under investigation and returned to Wood Farm on the Sandringham Estate. The former prince continues to deny any wrongdoing. (Photo by Martin Pope/Getty Images)
Itt kezd új életet András herceg.
Bizonytalan a Royal Lodge jövője

Andrew Mountbatten-Windsor számára az elmúlt időszak különösen mozgalmasan alakult. 2025 októberében megfosztották királyi címeitől és kitüntetéseitől, ezzel gyakorlatilag teljesen háttérbe szorult a monarchián belül. Emellett továbbra is vizsgálatok zajlanak azzal kapcsolatban, milyen szerepet töltött be az Egyesült Királyság különleges kereskedelmi megbízottjaként, valamint milyen kapcsolat fűzte az elítélt szexuális bűnözőhöz, Jeffrey Epsteinhez.

Nemrég végleg elhagyta korábbi otthonát, a Royal Lodge-ot is, amelynek jövője egyelőre bizonytalan. Az épület állapota leromlott, így jelenleg nem sok érdeklődő akad rá a brit királyi családon belül. Egyes vélemények szerint a későbbiekben akár meg is nyithatják a nagyközönség előtt. Andrew Lownie úgy véli, az ingatlanból akár emlékhely is lehetne, tisztelegve az anyakirályné és II. Erzsébet királynő előtt, akik egykor itt éltek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu