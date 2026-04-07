Száműzték a Marsh Farmra a kegyvesztett András herceget – már be is költözött új otthonába

Új fejezet kezdődött a kegyvesztett András herceg életében: III. Károly király testvére végre beköltözött új otthonába, a norfolki Sandringham-birtokon található Marsh Farmra. A költözés húsvéthétfőn történt meg, ekkor töltötte első éjszakáját az ingatlanban.

A 66 éves egykori herceget nem sokkal a költözés után már a környéken fotózták le, amint egyedül sétáltatta kutyáit. A helyszínen a személyzet tagjai is feltűntek, akik folyamatosan szállították az új otthonába a holmiját.

A Marsh Farm a bukott András érkezése előtt jelentős átalakításon esett át. Az ötszobás parasztházat teljes körűen felújították, új berendezéseket kapott, a külső épületeket és istállókat pedig úgy alakították át, hogy András lovai is helyet kaphassanak. A birtok korábban üresen állt, most azonban minden részletében a herceg igényeihez igazították – írja a Hello! magazin.

A birtok védelmét is szigorították, mivel az ingatlan közvetlenül egy forgalmasabb út közelében található. Kétméteres kerítést emeltek, kiterjedt kamerarendszert telepítettek, és biztonsági világítást is kiépítettek. Minderre szükség is volt: a közelmúltban tüntetők jutottak be a területre, akik átmásztak a kerítésen, és a herceget szidalmazták. A biztonsági szolgálat gyorsan közbelépett, az incidens végül komolyabb következmények nélkül zárult.

Bizonytalan a Royal Lodge jövője

Andrew Mountbatten-Windsor számára az elmúlt időszak különösen mozgalmasan alakult. 2025 októberében megfosztották királyi címeitől és kitüntetéseitől, ezzel gyakorlatilag teljesen háttérbe szorult a monarchián belül. Emellett továbbra is vizsgálatok zajlanak azzal kapcsolatban, milyen szerepet töltött be az Egyesült Királyság különleges kereskedelmi megbízottjaként, valamint milyen kapcsolat fűzte az elítélt szexuális bűnözőhöz, Jeffrey Epsteinhez.