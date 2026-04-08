Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 8., szerda Dénes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
2026-ban a felsőd beszéljen helyetted: újra divat a feliratos póló

GC Images - Rachpoot/Bauer-Griffin
Eljött a graphic t-shirt sikkes reneszánsza! A harsány feliratos pólók és vintage printek már nem a hanyag tinédzserkor emlékei, hanem a legstílusosabb gardróbok kötelező elemei. Mutatjuk, hogyan viseld idén a „mondanivalódat” úgy, hogy az valódi stílusnyilatkozat legyen.

Felejtsd el a "quiet luxury" visszafogott eleganciáját és a steril minimalizmust! 2026 a bátorság éve a divatban, ahol a harsány önkifejezés és a vizuális történetmesélés veszi át az irányítást. Míg az elmúlt szezonokban a logómentes felsőké volt a főszerep, most egy régi-új ismerős tér vissza a kifutókra és az utcai divatba, hogy felforgassa a gardróbunkat: a feliratos póló. Ráadásul, már a kedvenc sztá divatikonjaink is viselik! 

Újra divat a feliratos póló, de modernebb, mint valaha.
Forrás:  GettyImages

Eljött a feliratos pólók reneszánsza 

  • 2026 divattrendjei egyszerre nosztalgikusak és üdítőek. A jó idő beköszöntével előkerültek a rövid ujjú felsők és a graphic t-shirt trend is.  
  • Többek között Dua Lipa, Hailey Bieber és Bella Hadid is felpattant a feliratos póló hullámra. 
  • Mutatjuk, hogyan viselik a kedvenc sztárjaink! 

Mielőtt előkapnád a gimnáziumi zenekaros felsőidet vagy az ősrégi bandás pólókat, érdemes megállni egy pillanatra. Ez a visszatérés ugyanis nem a nosztalgiáról szól, hanem az újragondolásról. A mai trendekben a szlogenek és vizuális printek már nem a hanyag "plázastílust" képviselik, hanem a modern művészet és a high fashion izgalmas találkozását. Bár mind imádtuk Britney Spears kaotikus felsőit, az idei dizájnok ennél sikkesebbek. Legyen szó egy autentikus vintage darabról vagy egy kortárs grafikus printről, a cél idén ugyanaz: vigyünk egy kis lázadó vagányságot a legigényesebb szettjeinkbe is. Mutatjuk, hogyan alakítsd ki a saját "statement" megjelenésedet. És hogy miért pont ez a hanyag elegancia az, amire a 2026-os ruhatáradnak a legnagyobb szüksége van? Lássuk!

A 2000-es évek elején a grafikus póló annyira népszerű volt, hogy végül tucatáruvá és unalmassá vált. De most 2026-ban, ahogy az a divatban lenni szokott, ami régi, az megint frissnek hat. Azonban ahelyett, hogy egy zenekaros pólót koptatott farmerral, vastag zoknival és sportcipővel párosítanánk, most gyöngyös szoknyákkal és élére vasalt nadrágokkal hordjuk. Ez már nem a „plázacicás” vonal – sokkal inkább annak egy modernebb változatára emlékeztet. 

A feliratos felsők nem számítanak újdonságnak, de a „quiet luxury” évekig tartó egyeduralma után ez a harsány stílus felér egy friss fuvallattal. A maximalista megjelenés tökéletesen illeszkedik 2026 legnagyobb divattrendjeihez, amelyeket egyébként is a merész, hivalkodó darabok uralnak majd – gondoljunk csak az állatmintákra, a tollakra, a pomponokra és a rojtokra. Az eredeti vintage pólókban van egy extra adag vagányság. A megfakult koncertpólók vagy a régi sportlogók úgy adnak karaktert az öltözéknek, hogy közben végtelenül lazák maradnak.  

Összegyűjtöttük az idei kollekciók legjobbjait, hogy elsők között viselhesd őket! 

Legjobb feliratos pólók
1. MR. FANTASTIC MARVEL© PÓLÓ 6.995 Ft. Zara 2. Rövid ujjú, poszteres póló 4,295 Ft. Stradivarius 3. Mister Tee LIL DRAMATIC - Nyomott mintás póló - white 7 000 Ft, Zalando 4. Gina Tricot Ekrü Gina Tricot Póló 10.490 Ft, About You 5. Testhezálló pamutpóló 2 995 Ft, H&M
Forrás: Shutterstock, Zara, Stradivarius, Zalando, About You, H&M

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
