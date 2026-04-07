Óriási botrány előzte meg Meghan Markle és Harry esküvőjét: ezen feszült egymásnak a herceg és a palota

A királyi esküvők általában tökéletesnek tűnnek kívülről, a háttérben azonban gyakran egészen más történetek húzódnak. Egy újonnan megjelenő könyv most olyan kulisszatitkokat tár fel, amelyek új megvilágításba helyezik Meghan Markle és Harry herceg nagy napját.

Újabb titkok láttak napvilágot Meghan Markle és Harry herceg 2018-as esküvőjéről és a hercegné esküvői tiarájáról. Robert Hardman II. Erzsébet című kötete szerint komoly feszültségek és a háttérben zajló heves viták kísérték a látványos eseményt, amelyekről eddig nem beszéltek nyilvánosan.

Meghan Markle esküvői tiarája miatt Harry herceg összetűzésbe került a palotával.
Amikor Meghan Markle és Harry 2018. május 18-án kimondták a boldogító igent a windsori Szent György-kápolnában, a menyasszony a Queen Mary Diamond Bandeau nevű tiarát viselte. Az 1932-ben készült ékszer különlegessége egy levehető, tíz gyémántból álló bross, amely még 1893-ból származik a brit királyi család hivatalos leírása szerint.

Robert Hardman könyve szerint Harry elkísérte menyasszonyát a tiara kiválasztására, ami a palotai szokások fényében szokatlan lépésnek számított. Egy korábbi udvari alkalmazott úgy fogalmazott, ez általában egyfajta bensőséges kapcsolatépítés a menyasszony és a királynő között, ahogyan az korábban Zsófia edinburgh-i hercegné vagy Kate Middleton esetében is történt, Meghan esetében azonban Harry jelenléte miatt ez másképp alakult.

Az esküvői tiara miatt robbant a ki a konfliktus

Harry később a Tartalék című memoárjában arról írt, hogy Meghan eredetileg a Spencer-tiarát szerette volna viselni, amelyet egykor édesanyja, Diana hercegnő hordott. II. Erzsébet azonban felajánlotta saját gyűjteményét, és még fel is ajánlotta a párnak, hogy személyesen próbálják fel a darabokat a Buckingham-palotában. Erzsébet királynő azt is javasolta, hogy Meghan a fodrászával együtt gyakorolja a tiara viselését, mivel annak felhelyezése korántsem egyszerű feladat.

A szervezés azonban nem ment zökkenőmentesen. Harry beszámolója szerint a királynő bizalmasa, Angela Kelly nehezítette a folyamatot. A herceg azt állítja, hogy Kelly kezdetben nem reagált a megkereséseikre, majd később arra hivatkozott, hogy a tiara csak rendőri kísérettel hagyhatja el a palotát. Amikor Harry vállalta ennek megszervezését, Kelly váratlanul mégis visszakozott, mondván, ez nem megoldható.

Harry saját bevallása szerint még azt is fontolgatta, hogy közvetlenül a nagymamájához fordul, de attól tartott, hogy ezzel komoly konfliktust idézne elő. Úgy érezte, Kelly tudatosan akadályozza a folyamatot, és nem akarta tovább élezni a helyzetet.

II. Erzsébet királynő Harry helyett bizalmasának adott igazat

Hardman ezzel szemben azt írja, hogy a királynő tudott a kialakult helyzetről, és inkább Kelly álláspontját támogatta. Bennfentesek szerint az uralkodó nem nézte jó szemmel, hogy Harry közvetlenül próbálta elintézni a tiara elszállítását, és állítólag úgy fogalmazott: ez nem játék. A könyv szerint a királynő azt is felvetette, hogy Meghan akár egy próbadarabot is viselhetne a gyakorláshoz, ahogyan korábban Katalin hercegné is tette.

A háttérben praktikus okok is szerepet játszhattak. Egyrészt éppen húsvéti udvari időszak zajlott, másrészt Mária királyné gyémánt tiarájának múltját sem ismerték teljes részletességgel, így a palota minden kockázatot el akart kerülni.

Meghan Markle arrives at St George's Chapel, Windsor Castle for her wedding to Prince Harry on May 19, 2018 in Windsor, England.
A Meghan Markle által választott viselt tiarát 1932-ben készítették kifejezetten Mária királyné számára.
Végül, az esküvő közeledtével Angela Kelly személyesen vitte el a tiarát a Kensington-palotába, ahol Harry aláírta a szükséges dokumentumokat. A herceg visszaemlékezése szerint ugyan megköszönte az együttműködést, de megjegyezte, hogy egyszerűbb lett volna a helyzet, ha mindez korábban történik meg. A találkozó azonban feszült hangulatban ért véget, Harry szerint Kelly kifejezetten ellenségesen reagált, és a helyzet korántsem rendeződött teljesen.

A könyvben megszólaló egykori alkalmazottak szerint Meghan ekkor nem is volt jelen, és a vita elsősorban Harry és Kelly között zajlott. 

Egyikük úgy fogalmazott, a herceg ingerülten reagált, míg Kelly határozottan kiállt amellett, hogy csak a munkáját végzi, és a szabályokat követi. Más források szerint a konfliktust végül az esküvő előtti feszültség számlájára írták – írja a People magazin.

A könyv április 9-én jelenik meg az Egyesült Királyságban, és várhatóan további titkokat is feltár majd a királyi családról.

Így telt a húsvét Harry hercegéknél: Meghan Markle ismét megmutatta Archie-t és Lilibetet

Meghan Markle ritka bepillantást engedett a családi életükbe: húsvétvasárnap videókon mutatta meg, hogyan ünnepelt Archie herceg és Lilibet hercegnő Kaliforniában.

Van valami, ami nélkül SOHA nem utazik külföldre a királyi család egy tagja sem − És mind remélik, hogy nem lesz szükség rá

A protokoll betartása egy tragédiát követően lett kötelező. A brit királyi család tagjai minden hivatalos utazásukra magukkal visznek egy fekete ruhát, hogy ha valaki meghalna, azonnal át tudjanak öltözni.

Nem várt sokat a válasszal: Meghan Markle reagált a színésztársa beszólásaira

Váratlan helyről kapott kritikát a sussexi hercegné.

 

