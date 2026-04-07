Óriási botrány előzte meg Meghan Markle és Harry esküvőjét: ezen feszült egymásnak a herceg és a palota

Újabb titkok láttak napvilágot Meghan Markle és Harry herceg 2018-as esküvőjéről és a hercegné esküvői tiarájáról. Robert Hardman II. Erzsébet című kötete szerint komoly feszültségek és a háttérben zajló heves viták kísérték a látványos eseményt, amelyekről eddig nem beszéltek nyilvánosan.

Meghan Markle esküvői tiarája miatt Harry herceg összetűzésbe került a palotával.

Amikor Meghan Markle és Harry 2018. május 18-án kimondták a boldogító igent a windsori Szent György-kápolnában, a menyasszony a Queen Mary Diamond Bandeau nevű tiarát viselte. Az 1932-ben készült ékszer különlegessége egy levehető, tíz gyémántból álló bross, amely még 1893-ból származik a brit királyi család hivatalos leírása szerint.

Robert Hardman könyve szerint Harry elkísérte menyasszonyát a tiara kiválasztására, ami a palotai szokások fényében szokatlan lépésnek számított. Egy korábbi udvari alkalmazott úgy fogalmazott, ez általában egyfajta bensőséges kapcsolatépítés a menyasszony és a királynő között, ahogyan az korábban Zsófia edinburgh-i hercegné vagy Kate Middleton esetében is történt, Meghan esetében azonban Harry jelenléte miatt ez másképp alakult.

Az esküvői tiara miatt robbant a ki a konfliktus

Harry később a Tartalék című memoárjában arról írt, hogy Meghan eredetileg a Spencer-tiarát szerette volna viselni, amelyet egykor édesanyja, Diana hercegnő hordott. II. Erzsébet azonban felajánlotta saját gyűjteményét, és még fel is ajánlotta a párnak, hogy személyesen próbálják fel a darabokat a Buckingham-palotában. Erzsébet királynő azt is javasolta, hogy Meghan a fodrászával együtt gyakorolja a tiara viselését, mivel annak felhelyezése korántsem egyszerű feladat.

A szervezés azonban nem ment zökkenőmentesen. Harry beszámolója szerint a királynő bizalmasa, Angela Kelly nehezítette a folyamatot. A herceg azt állítja, hogy Kelly kezdetben nem reagált a megkereséseikre, majd később arra hivatkozott, hogy a tiara csak rendőri kísérettel hagyhatja el a palotát. Amikor Harry vállalta ennek megszervezését, Kelly váratlanul mégis visszakozott, mondván, ez nem megoldható.

Harry saját bevallása szerint még azt is fontolgatta, hogy közvetlenül a nagymamájához fordul, de attól tartott, hogy ezzel komoly konfliktust idézne elő. Úgy érezte, Kelly tudatosan akadályozza a folyamatot, és nem akarta tovább élezni a helyzetet.

II. Erzsébet királynő Harry helyett bizalmasának adott igazat

Hardman ezzel szemben azt írja, hogy a királynő tudott a kialakult helyzetről, és inkább Kelly álláspontját támogatta. Bennfentesek szerint az uralkodó nem nézte jó szemmel, hogy Harry közvetlenül próbálta elintézni a tiara elszállítását, és állítólag úgy fogalmazott: ez nem játék. A könyv szerint a királynő azt is felvetette, hogy Meghan akár egy próbadarabot is viselhetne a gyakorláshoz, ahogyan korábban Katalin hercegné is tette.