Óriási botrány előzte meg Meghan Markle és Harry esküvőjét: ezen feszült egymásnak a herceg és a palota

Újabb titkok láttak napvilágot Meghan Markle és Harry herceg 2018-as esküvőjéről és a hercegné esküvői tiarájáról. Robert Hardman II. Erzsébet című kötete szerint komoly feszültségek és a háttérben zajló heves viták kísérték a látványos eseményt, amelyekről eddig nem beszéltek nyilvánosan.
Amikor Meghan Markle és Harry 2018. május 18-án kimondták a boldogító igent a windsori Szent György-kápolnában, a menyasszony a Queen Mary Diamond Bandeau nevű tiarát viselte. Az 1932-ben készült ékszer különlegessége egy levehető, tíz gyémántból álló bross, amely még 1893-ból származik a brit királyi család hivatalos leírása szerint.
Robert Hardman könyve szerint Harry elkísérte menyasszonyát a tiara kiválasztására, ami a palotai szokások fényében szokatlan lépésnek számított. Egy korábbi udvari alkalmazott úgy fogalmazott, ez általában egyfajta bensőséges kapcsolatépítés a menyasszony és a királynő között, ahogyan az korábban Zsófia edinburgh-i hercegné vagy Kate Middleton esetében is történt, Meghan esetében azonban Harry jelenléte miatt ez másképp alakult.
Az esküvői tiara miatt robbant a ki a konfliktus
Harry később a Tartalék című memoárjában arról írt, hogy Meghan eredetileg a Spencer-tiarát szerette volna viselni, amelyet egykor édesanyja, Diana hercegnő hordott. II. Erzsébet azonban felajánlotta saját gyűjteményét, és még fel is ajánlotta a párnak, hogy személyesen próbálják fel a darabokat a Buckingham-palotában. Erzsébet királynő azt is javasolta, hogy Meghan a fodrászával együtt gyakorolja a tiara viselését, mivel annak felhelyezése korántsem egyszerű feladat.
A szervezés azonban nem ment zökkenőmentesen. Harry beszámolója szerint a királynő bizalmasa, Angela Kelly nehezítette a folyamatot. A herceg azt állítja, hogy Kelly kezdetben nem reagált a megkereséseikre, majd később arra hivatkozott, hogy a tiara csak rendőri kísérettel hagyhatja el a palotát. Amikor Harry vállalta ennek megszervezését, Kelly váratlanul mégis visszakozott, mondván, ez nem megoldható.
Harry saját bevallása szerint még azt is fontolgatta, hogy közvetlenül a nagymamájához fordul, de attól tartott, hogy ezzel komoly konfliktust idézne elő. Úgy érezte, Kelly tudatosan akadályozza a folyamatot, és nem akarta tovább élezni a helyzetet.
II. Erzsébet királynő Harry helyett bizalmasának adott igazat
Hardman ezzel szemben azt írja, hogy a királynő tudott a kialakult helyzetről, és inkább Kelly álláspontját támogatta. Bennfentesek szerint az uralkodó nem nézte jó szemmel, hogy Harry közvetlenül próbálta elintézni a tiara elszállítását, és állítólag úgy fogalmazott: ez nem játék. A könyv szerint a királynő azt is felvetette, hogy Meghan akár egy próbadarabot is viselhetne a gyakorláshoz, ahogyan korábban Katalin hercegné is tette.
A háttérben praktikus okok is szerepet játszhattak. Egyrészt éppen húsvéti udvari időszak zajlott, másrészt Mária királyné gyémánt tiarájának múltját sem ismerték teljes részletességgel, így a palota minden kockázatot el akart kerülni.
Végül, az esküvő közeledtével Angela Kelly személyesen vitte el a tiarát a Kensington-palotába, ahol Harry aláírta a szükséges dokumentumokat. A herceg visszaemlékezése szerint ugyan megköszönte az együttműködést, de megjegyezte, hogy egyszerűbb lett volna a helyzet, ha mindez korábban történik meg. A találkozó azonban feszült hangulatban ért véget, Harry szerint Kelly kifejezetten ellenségesen reagált, és a helyzet korántsem rendeződött teljesen.
A könyvben megszólaló egykori alkalmazottak szerint Meghan ekkor nem is volt jelen, és a vita elsősorban Harry és Kelly között zajlott.
Egyikük úgy fogalmazott, a herceg ingerülten reagált, míg Kelly határozottan kiállt amellett, hogy csak a munkáját végzi, és a szabályokat követi. Más források szerint a konfliktust végül az esküvő előtti feszültség számlájára írták – írja a People magazin.
A könyv április 9-én jelenik meg az Egyesült Királyságban, és várhatóan további titkokat is feltár majd a királyi családról.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: