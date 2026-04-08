Akár 60 év börtön is várhat a ketaminkirálynőre Matthew Perry halála miatt – ezt üzente a színész családjának

Megrázó részletek derültek ki Matthew Perry halálának körülményeiről. A Jóbarátok sztárjának mostohaanyja a bírósághoz fordult, és a lehető legsúlyosabb büntetést kérte a ketaminkirálynőként emlegetett Jasveen Sanghára, akit az ügy egyik kulcsszereplőjeként tartanak számon.

Matthew Perry mostohaanyja reméli, hogy a ketaminkirálynő soha nem szabadul ki a börtönből.

Forrás: Getty Images North America

Matthew Perry családja súlyos büntetést kér a ketaminkirálynőre

Debbie Perry áldozati nyilatkozatában kemény szavakkal illette a ketaminkirálynőként elhíresült kábítószer-kereskedőt. Szerinte a nő visszafordíthatatlan károkat okozott: „Az a fájdalom, amit több száz, talán több ezer embernek okoztál, nem hozható helyre. Nincs öröm… nincs fény az ablakban. Ők nem térnek vissza.”

A ketaminkirálynő akár több mint hat évtizedes börtönbüntetésre is számíthat, miután öt vádpontban bűnösnek vallotta magát, köztük ketamin terjesztésében, amely halált vagy súlyos testi sérülést okozott.

Matthew Perryt 2023 októberében találták eszméletlenül Los Angeles-i otthonának jakuzzijában. Halálát a hatóságok balesetnek minősítették, amelyet a ketamin akut hatásai idéztek elő.

A gyászoló mostohaanya így fogalmazott: „Te okoztad mindezt… Te, akinek lehetősége volt arra, hogy tisztességes úton keressen pénzt, mégis azt az utat választottad, amely másoknak fájdalmat okoz.” Hozzátette: „Kérem a bíróságot, hogy szabja ki a maximális büntetést erre a szívtelen nőre, hogy ne tehessen tönkre több családot.”

A ketaminkirálynő bocsánatot kért Matthew Perry családjától

Jasveen Sangha 2024 óta szövetségi őrizetben van, és a börtönből nyilatkozva bocsánatot kért Perry családjától: „Nincs mentségem arra, amit tettem. Mélységesen sajnálom a fájdalmat, amit okoztam, különösen Matthew családjának.”

A színész, akit világszerte a Chandler Bing szerepével azonosítanak a Jóbarátok című sorozatból, hosszú éveken át küzdött függőséggel, és halála előtt ketamint kapott orvosi felügyelet mellett, depresszió kezelése céljából. A ketaminkirálynő egyike annak az öt embernek, akiket felelősségre vontak az ügyben.

Az orvos Salvador Plasencia négy rendbeli ketamin-terjesztés miatt vallotta magát bűnösnek, és 30 hónap börtönbüntetésre ítélték. Egy másik orvos, Mark Chavez nyolc hónap házi őrizetet és három év felügyelet melletti szabadlábra helyezést kapott.

A bíróságon az is elhangzott, hogy Plasencia Chaveztől vásárolta a ketamint, majd jelentősen megemelt áron – fiolánként 2000 dollárért – adta tovább Perrynek. Egy üzenetében így fogalmazott: „Kíváncsi vagyok, mennyit fog fizetni ez az idióta.”

A vád szerint Jasveen Sangha egy közvetítő, Erik Fleming segítségével összesen 51 fiola ketamint adott el Perry személyi asszisztensének, Kenneth Iwamasának. Iwamasa több alkalommal is beadta a szert a színésznek, köztük 2023. október 28-án, amikor legalább három injekciót kapott – ezek vezettek végül a halálához.