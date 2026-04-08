Akár 60 év börtön is várhat a ketaminkirálynőre Matthew Perry halála miatt – ezt üzente a színész családjának

Jasveen Sangha egyike azoknak, akiket felelősségre vontak a színész halálának ügyében. Miközben a hozzátartozók a lehető legsúlyosabb büntetést követelik, egyre több részlet derül ki arról, hogyan játszották ki Matthew Perryt.

Megrázó részletek derültek ki Matthew Perry halálának körülményeiről. A Jóbarátok sztárjának mostohaanyja a bírósághoz fordult, és a lehető legsúlyosabb büntetést kérte a ketaminkirálynőként emlegetett Jasveen Sanghára, akit az ügy egyik kulcsszereplőjeként tartanak számon.

Matthew Perry mostohaanyja reméli, hogy a ketaminkirálynőként ismert Jasveen Sangha soha nem szabadul ki a börtönből

Matthew Perry családja súlyos büntetést kér a ketaminkirálynőre

Debbie Perry áldozati nyilatkozatában kemény szavakkal illette a ketaminkirálynőként elhíresült kábítószer-kereskedőt. Szerinte a nő visszafordíthatatlan károkat okozott: „Az a fájdalom, amit több száz, talán több ezer embernek okoztál, nem hozható helyre. Nincs öröm… nincs fény az ablakban. Ők nem térnek vissza.”

A ketaminkirálynő akár több mint hat évtizedes börtönbüntetésre is számíthat, miután öt vádpontban bűnösnek vallotta magát, köztük ketamin terjesztésében, amely halált vagy súlyos testi sérülést okozott.

Matthew Perryt 2023 októberében találták eszméletlenül Los Angeles-i otthonának jakuzzijában. Halálát a hatóságok balesetnek minősítették, amelyet a ketamin akut hatásai idéztek elő.

A gyászoló mostohaanya így fogalmazott: „Te okoztad mindezt… Te, akinek lehetősége volt arra, hogy tisztességes úton keressen pénzt, mégis azt az utat választottad, amely másoknak fájdalmat okoz.” Hozzátette: „Kérem a bíróságot, hogy szabja ki a maximális büntetést erre a szívtelen nőre, hogy ne tehessen tönkre több családot.”

A ketaminkirálynő bocsánatot kért Matthew Perry családjától

Jasveen Sangha 2024 óta szövetségi őrizetben van, és a börtönből nyilatkozva bocsánatot kért Perry családjától: „Nincs mentségem arra, amit tettem. Mélységesen sajnálom a fájdalmat, amit okoztam, különösen Matthew családjának.”

A színész, akit világszerte a Chandler Bing szerepével azonosítanak a Jóbarátok című sorozatból, hosszú éveken át küzdött függőséggel, és halála előtt ketamint kapott orvosi felügyelet mellett, depresszió kezelése céljából. A ketaminkirálynő egyike annak az öt embernek, akiket felelősségre vontak az ügyben.

Az orvos Salvador Plasencia négy rendbeli ketamin-terjesztés miatt vallotta magát bűnösnek, és 30 hónap börtönbüntetésre ítélték. Egy másik orvos, Mark Chavez nyolc hónap házi őrizetet és három év felügyelet melletti szabadlábra helyezést kapott.

A bíróságon az is elhangzott, hogy Plasencia Chaveztől vásárolta a ketamint, majd jelentősen megemelt áron – fiolánként 2000 dollárért – adta tovább Perrynek. Egy üzenetében így fogalmazott: „Kíváncsi vagyok, mennyit fog fizetni ez az idióta.”

A vád szerint Jasveen Sangha egy közvetítő, Erik Fleming segítségével összesen 51 fiola ketamint adott el Perry személyi asszisztensének, Kenneth Iwamasának. Iwamasa több alkalommal is beadta a szert a színésznek, köztük 2023. október 28-án, amikor legalább három injekciót kapott – ezek vezettek végül a halálához.

A történtek után Sangha állítólag arra utasította Flemingt, hogy töröljenek minden köztük váltott üzenetet. Kenneth Iwamasa és Erik Fleming ügyében a hónap folyamán várható ítélethirdetés – írja a BBC.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Családegyesítés: kibékült egymással Eric Roberts, Julia Roberts és Emma Roberts

Hiába van három világhírű színész is a famíliában, a Roberts család élete tele volt konfliktusokkal.

Halála előtt nem sokkal teljesült II. Erzsébet királynő utolsó kívánsága

Egy frissen megjelenő életrajzi könyv hozta nyilvánosságra, hogy mi volt az uralkodó leghőbb vágya az utolsó hónapjaiban.

Közel egy évvel Ozzy halála után Sharon Osbourne eladja közös otthonukat– ennyit kér érte

Úgy tűnik, hamarosan lezárul egy korszak. Sharon Osbourne úgy döntött, megválik attól a luxusvillától, amely évtizedeken át közös életük egyik legfontosabb helyszíne volt Ozzyval.

 

