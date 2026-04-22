Így lett Jeffrey Dean Morgan epizódszereplőből a The Walking Dead szívtipró főgonosza – GALÉRIA

A legtöbben Negan sármos és igen veszélyes karakterével azonosítják, pedig a most 60 éves színész számos más sorozatban és filmben is feltűnt. Persze Jeffrey Dean Morgan akkor még nem egészen így nézett ki.

A The Walking Dead sorozatot, és az egyik legkarizmatikusabb rosszfiúját talán senkinek sem kell bemutatni. Mielőtt azonban Jeffrey Dean Morgan bőrkabátot húzott volna, bizony több népszerű sorozatban és filmben is találkozhattál vele – persze ezekre lehet, hogy nem is emlékszel. Te hányat tudnál felsorolni a Jeffrey Dean Morgan-filmek és -sorozatok listájáról?

Jeffrey Dean Morgan számára az igazi világhírnevet Negan szerepe hozta el a The Walking Dead sorozatban.
Minden, amit érdemes tudnod Jeffrey Dean Morgan karrierjéről

  • Mielőtt igazán befutott, hosszú ideig epizódszerepekből élt.
  • Romantikusabb és sötétebb karakterek bőrében is bizonyított.
  • A kegyetlen Negan szerepe tette világszerte ismertté.
  • Sorozatokkal alapozta meg a hírnevét, de kasszasiker filmekben is játszott.

A most 60 éves Jeffrey Dean Morgan – akit Javier Bardem hasonmásának is tartanak – nem gyerekszínészként kezdte pályáját, 1991-ben kezdett kisebb szerepekben feltűnni a képernyőn. A kilencvenes évek végétől már olyan népszerű sorozatok epizódszerepeiben is láthattuk, mint a Sliders, a JAG – Becsületbeli ügyek, a Vészhelyzet, a CSI: A helyszínelők vagy a Walker, a texasi kopó. Ezek a rövid felbukkanások ugyan még nem jelentettek számára nagy sikereket, de abban segítették, hogy a szakma felfigyeljen rá.

Jeffrey Dean Morgan-sorozatok: talán nem is tudtad, hogy őt látod

A színész számára 2005-2006 jelentette a fordulópontot, amikor két sorozatban is szerepet kapott. Az Odaát című szériában John Winchesterként tűnt fel, míg a Grace klinika nézői Denny Duquette-ként ismerték meg – a karakter tragikus szerelmi története még most is könnyeket csal a szemünkbe. 

A későbbi években is visszatért a sorozatok világába. A férjem védelmében című alkotásban az ügyvédi iroda nyomozójaként láthattuk, de 2016-ban robbant be igazán a köztudatba a The Walking Dead sorozat 6. évadával. Negan karaktere, aki először csak az évadzáró epizódban tűnt fel, már az első megjelenéskor ikonikussá vált, Jeffrey Dean Morgan pedig megformálásáért elnyerte a Critics' Choice Television Awards legjobb vendégszereplő díját. A kíméletlenül rosszfiú figurája a zombis történet egyik legmeghatározóbb alakjává vált.

Jeffrey Dean Morgan-filmek: ezekben a szerepekben is maradandót alkotott

Bár sokan sorozatsztárként tekintenek rá, Jeffrey Dean Morgan filmes karrierje is figyelemre méltó. Romantikus oldalát például jóval Negan előtt, már 2007-ben megcsillogtatta, méghozzá Hilary Swank oldalán, a P.S. I Love You című filmben. A képregényfilmek világában is kipróbálta magát. A Watchmen: Az őrzők című zseniális alkotásban a Komédiás karakterét alakította, egy igen komplex és ellenszenves figurát. Később a Batman Superman ellen – Az igazság hajnala című filmben is szerepelt, ahol Thomas Wayne szerepében láthattuk.

2010-ben a Sanghaj című misztikus thrillerben szerepelt, újabb bizonyítékot adva sokrétű színészi játékára, és arról, hogy nem fél kilépni a komfortzónájából. Legutóbb pedig a The Boys negyedik évadában tűnt fel, ahol egy sötét, összetett karaktert formált meg.

Így festett Jeffrey Dean Morgan 2006-ban, amikor A Grace klinikában játszott.
Jeffrey Dean Morgan 2007-ben.
Talán itt hasonlított a leginkább Javier Bardemre (2008).
Jeffrey Dean Morgan 2009-ben a Star Trek sorozat bemutatóján.
2009-ben a Watchmen: Az őrzők képregényfilmben.
Jeffrey Dean Morgan 2012-ben.
Jeffrey Dean Morgan 2015-ben a fehér szakállával.
2016-ban, mint Negan a The Walking Dead sorozatban.
2022-ben még a magánéletében is tiszta Negan volt Jeffrey Dean Morgan.
Jeffrey Dean Morgan és Hilarie Burton 2026-ban. A pár közel 17 éve él együtt boldogságban.
A karizma, ami mindent visz

Nem mondhatjuk, hogy Jeffrey Dean Morgan ajtaján korán kopogtatott volna a siker. Ám, az a fajta karizma és játékosság, ami színészként jellemzi, igen ritka kombináció, ezt pedig a rendezők és a nézők is megérezték. Egyszerre tud szerethető és félelmetes lenni, egy igazi kiszámíthatatlan karakter. Talán épp ezért vált alakításában Negan figurája is kultikussá, mert a nézők egyszerre utálták és rajongtak érte.

A későn nyíló virágokhoz hasonlóan, Jeffrey Dean Morganben hatvanévesen is bőven ott a lendület és a potenciál, hogy még nagy karriert fusson be az álomgyárban. Mi drukkolunk neki!

