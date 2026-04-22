Így lett Jeffrey Dean Morgan epizódszereplőből a The Walking Dead szívtipró főgonosza – GALÉRIA

A The Walking Dead sorozatot, és az egyik legkarizmatikusabb rosszfiúját talán senkinek sem kell bemutatni. Mielőtt azonban Jeffrey Dean Morgan bőrkabátot húzott volna, bizony több népszerű sorozatban és filmben is találkozhattál vele – persze ezekre lehet, hogy nem is emlékszel. Te hányat tudnál felsorolni a Jeffrey Dean Morgan-filmek és -sorozatok listájáról?

Jeffrey Dean Morgan számára az igazi világhírnevet Negan szerepe hozta el a The Walking Dead sorozatban.

Forrás: Getty/Variety

Minden, amit érdemes tudnod Jeffrey Dean Morgan karrierjéről Mielőtt igazán befutott, hosszú ideig epizódszerepekből élt.

Romantikusabb és sötétebb karakterek bőrében is bizonyított.

A kegyetlen Negan szerepe tette világszerte ismertté.

Sorozatokkal alapozta meg a hírnevét, de kasszasiker filmekben is játszott.

A most 60 éves Jeffrey Dean Morgan – akit Javier Bardem hasonmásának is tartanak – nem gyerekszínészként kezdte pályáját, 1991-ben kezdett kisebb szerepekben feltűnni a képernyőn. A kilencvenes évek végétől már olyan népszerű sorozatok epizódszerepeiben is láthattuk, mint a Sliders, a JAG – Becsületbeli ügyek, a Vészhelyzet, a CSI: A helyszínelők vagy a Walker, a texasi kopó. Ezek a rövid felbukkanások ugyan még nem jelentettek számára nagy sikereket, de abban segítették, hogy a szakma felfigyeljen rá.

Jeffrey Dean Morgan-sorozatok: talán nem is tudtad, hogy őt látod

A színész számára 2005-2006 jelentette a fordulópontot, amikor két sorozatban is szerepet kapott. Az Odaát című szériában John Winchesterként tűnt fel, míg a Grace klinika nézői Denny Duquette-ként ismerték meg – a karakter tragikus szerelmi története még most is könnyeket csal a szemünkbe.

Jeffrey Dean Morgan a Grace klinikában az érzelmes oldalát domborította ki.

Forrás: Getty/Disney General Entertainment Con

A későbbi években is visszatért a sorozatok világába. A férjem védelmében című alkotásban az ügyvédi iroda nyomozójaként láthattuk, de 2016-ban robbant be igazán a köztudatba a The Walking Dead sorozat 6. évadával. Negan karaktere, aki először csak az évadzáró epizódban tűnt fel, már az első megjelenéskor ikonikussá vált, Jeffrey Dean Morgan pedig megformálásáért elnyerte a Critics' Choice Television Awards legjobb vendégszereplő díját. A kíméletlenül rosszfiú figurája a zombis történet egyik legmeghatározóbb alakjává vált.