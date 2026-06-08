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orvosi vélemény

Ez a fogszuvasodás valódi oka a fogorvos szerint – Nem a cukor az!

123rf -
orvosi vélemény fogszuvasodás cukor fog
Simon Benedek
2026.06.08.
Egy fogorvos súlyos tévhitre hívta fel a figyelmet. Az orvos szakértő szerint hamis az a közkeletű tévhit, hogy a cukor okozza a fogszuvasodást. Mutatjuk, mitől függ valójában a fogaink állapota!
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A fenti vélekedésből egy dolog igaz: a cukor valóban káros a fogakra nézve. Azonban nem a cukor roncsolja szét a fogakat, és okoz fogszuvasodást. A valódi ok ennél összetettebb!

Egy fogorvos fogszuvasodást vizsgál egy nőnél.
A fogszuvasodás és a cukorfogyasztás között másféle összefüggés van, mint amit az emberek gondolnak. 
Forrás:  123rf
  • A fogszuvasodást nem a cukor okozza. 
  • A közvélekedéssel ellentétben más összefüggésben van a cukorfogyasztás és a fogszuvasodás.
  • Egy fogorvos elárulta, mire kell figyelni!

Ha nem a cukortól van a fogszuvasodás, akkor mitől? A fogorvos válaszol

A fogszuvasodás és a cukor kapcsolata nem közvetlen: nem maga a cukor marja szét a fogat, hanem a szájüregi baktériumok táplálkoznak cukorral. Az elfogyasztott cukrot a baktériumok savakká bontják le, amelyek kivonják az ásványi anyagokat a fogzománcból. Ez idővel fogszuvasodást, azaz lyukas fogakat okoz.

Évek óta azt halljuk, hogy az édességek, a csokoládé és a cukros üdítők a romló fogak első számú ellenségei, azonban a közösségi médiában csak „thebentistofficial” néven ismert fogorvos egy friss bejegyzésben magyarázta el, mi okozza a valódi problémát.

A cukor nem okoz fogszuvasodást

„Vannak emberek, akik annyi cukrot esznek, amennyit csak akarnak, mégsem lesz egyetlen lyukas foguk sem. Tudom, ez igazságtalan” – viccelődött a fogorvos.

„A cukor egyáltalán nem okoz fogszuvasodást” – fogalmazta meg orvosi véleményét a közösségi médiából ismert szakember.

A fogorvos szerint sokan a genetikát hibáztatják, de szerinte nem erről van szó. Ugyanakkor elismerte, hogy a probléma a családtól öröklődik, csak nem úgy, ahogyan a legtöbben gondolják. „A fogszuvasodást baktériumok okozzák, pontosabban egy Streptococcus mutans nevű baktérium. Képzeljük el úgy, mint egy termeszt, amely a fát szereti enni. Nos, ez a baktérium a fogakat kedveli. Az üzemanyaga pedig történetesen éppen cukor” – magyarázta.

Így kapható el a fogszuvasodást okozó baktérium

A fogorvos szerint a baktériumokat gyakran a szülőktől vagy más családtagoktól kapjuk meg kisgyermekkorban puszival vagy közös evőeszköz, ital használata által. Emiatt van, hogy bizonyos emberek, akik sok édességet fogyasztanak, mégsem lesznek hajlamosak a fogszuvasodásra, amíg másoknál kisebb cukorfogyasztás mellett is gyakoriak a lyukas fogak.

A LadBible cikkje egy amerikai kutatást is említ, amely szerint a gyerekek nemcsak a családtagjaiktól, hanem más gyerekektől is elkaphatják a fogszuvasodást elősegítő baktériumokat az óvodában vagy az iskolában. Mivel a fogszuvasodást elősegítő baktériumok a fogakon kialakuló lepedékben élnek, ezért a fogmosás jelentősen csökkenti az esélyét a lyukak fogaknak, hiszen:

  • eltávolítja a lepedék jelentős részét,
  • csökkenti a baktériumok számát,
  • fluoridos fogkrém használata esetén erősíti a fogzománcot,
  • mérsékli a savtermelést, ami károsítja a fogakat.

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