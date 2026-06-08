75 éves lett Bonnie Tyler, aki kinevette a halált

1951. június 8-án született a walesi Skewenben, egy szénbányász és egy háziasszony gyermekeként. Bonnie Tyler, akinek a valódi neve Gaynor Hopkins, olyan slágerekkel szerzett magának hírnevet az 1970-es évek végén, mint a Lost in France, az It's a Heartache és a More Than a Lover.

75 éves lett Bonnie Tyer

Forrás: AFP

Bonnie Tyler karrierje

Az énekesnő, bár járt iskolába, végzettséget soha nem szerzett. Élelmiszerbolti eladó volt, amikor gondolt egyet, és benevezett egy tehetségkutató versenyre, ahol második helyezést ért el, és onnan egyenes út vezetett a zenei pályára.

1975-ben Roger Bell tehetségkutató látta meg Swansea-ben, ahol a zenekarával lépett fel, és meghívta Londonba egy demó felvételére. Az RCA Records később lemezszerződést ajánlott neki, és azt javasolták, hogy változtassa meg a nevét. Miután egy újságból összeállított egy listát a vezetéknevekről és a keresztény nevekről, Bonnie Tylert választotta.

Hírnevét az 1970-es években alapozta meg a Lost in France, az It's a Heartache és a More Than a Lover című dalaival. Az 1980-as években a rockzene felé fordult Jim Steinman dalszerzővel és producerrel, aki Bonnie Tyler legnagyobb slágerét, a Total Eclipse of the Heart című dalt, de a Holding Out for a Hero című albuma is az ő nevéhez fűződik.

A sztár 18. stúdióalbuma, a The Best Is Yet To Come 2021 februárjában jelent meg. 2022-ben a Her Ultimate Collection című albumot, 2024 áprilisában pedig élő albumát, az In Berlint adta ki, és a mai napig rendszeresen jelennek meg új zenéi.

Bonnie Tyler magánélete

Bonnie Tyler 1973 júliusában ment feleségül Robert Sullivan ingatlanfejlesztőhöz, aki 1972-ben dzsúdóversenyzőként indult az olimpián. Gyermekük nem született, bár a sztár 39 évesen teherbe esett, végül elvetélt.

Bonnie Tyler betegsége

Idén május 8-án érkezett a hír, hogy a világsztáron életmentő műtétet kellett végrehajtani, perforált vakbél miatt. Három nappal később kiderült, hogy az énekesnőt újra kellett éleszteni, rá egy nappal pedig közleményben tudatták a rajongókkal, hogy bár stabil, de kritikus az állapota, ezért mesterséges kómában tartják. Bonnie Tyler egészségi állapotáról azóta nem adtak ki közleményt, de várhatóan az ősszel, a Lost In France megjelenésének 50. évfordulója alkalmából induló turnéja keretében Magyarországra is ellátogat.