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igaz történet

Azt hitte, álmai férfiját találta meg: „Megismertem az unokatestvérét és tönkrement a párkapcsolatunk”

igaz történet házasság párkapcsolat tönkrement
Simon Benedek
2026.06.08.
Egy 33 éves egyedülálló anyuka vallomása szerint élete végre rendeződni látszott, amikor megismerkedett álmai férfijával. Egy családi összejövetel azonban mindent megváltoztatott. Ezután teljesen tönkrement a párkapcsolatuk.
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Ez a történet egy klasszikus „újrakezdésnek” indult. Egy 33 éves édesanya két kisfiával túl volt egy váláson, amikor megismerkedett egy 38 éves, egyedülálló apával az iskolában. A férfi – aki grafikai tervezőként dolgozott – hamar belopta magát a nő szívébe, azonban a párkapcsolatuk tönkrement, miután a nő megismerkedett a párja unokatestvérével. Íme a részletek!

Párkapcsolati stresszben szenved egy középkorú édesanya.
Egy 33 éves édesanya szorong, miután tönkremehet a friss párkapcsolata.
Forrás: 123RF

Egy 33 éves édesanya újrakezdésként indult párkapcsolata félresiklott.

A pár egy családi eseményen találkozott a férfi unokatestvérével, aki azonnal közéjük állt.

A kezdeti flörtből hamar titkos viszony lett, amely teljesen felborította a párkapcsolatot.

A nő most attól tart, hogy ha a viszony kiderül, több ember élete is összeomlik. Íme a részletek!

Kezdetben minden rendben volt a párkapcsolatukban

„Azonnal megvolt köztünk a kémia, de úgy döntöttünk, hogy lassan haladunk” – mesélte a nő a The Sun tanácsadó rovatának. A párkapcsolatuk nagyon ígéretesen indult, a férfi még a családi grillpartira is elhívta magával újdonsült kedvesét. Ekkor még nem gondolták, hogy ezzel olyan párkapcsolati problémát okoznak maguknak, amely véget vethet a románcuknak. 

„Amikor megláttam a 45 éves unokatestvérét, azonnal éreztem, hogy valami nincs rendben. A kémia köztünk az első pillanatban jobban működött. Lényegében megismertem az unokatestvérét és tönkrement a párkapcsolatunk” – vallotta be a 33 éves édesanya.

Ez volt az első határátlépés, ami már megcsalásnak számított

A nő szerint egy ártatlannak induló búcsúcsók vezetett az első határátlépéshez, ami már szerinte megcsalás volt. „Azt hittem, csak egy puszi lesz az arcra, de megcsókolt. Másnap már üzeneteket váltottunk, és nem tudtunk leállni” – mondta. A titkos viszony később még tovább eszkalálódott, amikor egy ingatlan bemutató ürügyén újra találkoztak.

„Nem bírtam ellenállni. Azt mondta, nem tud kiverni a fejéből, és mielőtt felfogtam volna, már a folyosón történt meg köztünk minden” – idézte fel a nő a várhatóan szakítás felé vezető utat. A történet azonban egyre bonyolultabbá vált, ugyanis az unokatestvér nős volt, és a férfi világossá tette: nem tervezi elhagyni a feleségét.

„Mindketten tudjuk, hogy ez rossz, de egyszerűen nem tudunk leállni” – ismerte el.

A nő most retteg attól, mi történik, ha minden kiderül. „Félek, hogy ha bárki megtudja, mindenkinek összetörik az élete” – mondta kétségbeesetten.

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