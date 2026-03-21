Nem tudta megakadályozni: nyilvánosságra kerültek Justin Timberlake ittas vezetéséről készült felvételek

Komáromi Bence
2026.03.21.
A filmsztár korábban pert indított a Long Island-i Sag Harbour ellen, hogy megakadályozza a letartóztatásáról készült testkamerás felvételek nyilvánosságra hozatalát. Justin Timberlake azonban nem úszta meg: most már bárki megtekintheti a rendőrségi igazoltatásáról készült videót.

A világhírű énekest még 2024. június 18-án állította meg két járőr, miután egy átmulatott estén figyelmen kívül hagyott egy stoptáblát. A rendőrségi igazoltatása közben azonban kiderült, hogy ittasan vezetett, ezért letartóztatták. Justin Timberlake azzal védekezett, hogy mindössze egy pohár martinit ivott, azonban megbukott a józansági teszten.

Rossz híreket kapott Justin Timberlake : nyilvánosságra kerültek az ittas vezetéséről készült felvételek
Justin Timberlake ittas vezetése sokáig titok maradt

  • Bár tavaly nyáron tartóztatták le az énekest, a szabálysértése csak hetekkel később került nyilvánosságra
  • Kiderült, hogy a Timberlake-et igazoltató rendőrök túl fiatalok voltak ahhoz, hogy felismerjék, így nem is foglalkoztak különösebben a személyazonosságával
  • Később akkor kapott ismét nagy reflektorfényt az ügy, amikor Justin Timberlake pert indított Sag Harbor városa ellen, amiért nyilvánosságra akarják hozni a józansági teszt során készült felvételeket róla
  • A pereskedés ellenére 2025 márciusában a rendőrség megosztotta az énekesről készült videót, amelyen láthatjuk, hogy rendkívül zavartan viselkededett és nem volt képes teljesíteni az egyensúlyozós feladatokat

Justin Timberlake nem csak egy pohár italt fogyasztott vezetés előtt

Most a Page Six számolt be arról, hogy nyilvánosságra kerültek az ominózus felvételek. Ezeken láthatjuk ahogy megállítják a sztárt, aki egy 2025-ös BMW-ben ült hajnali 0 óra 19 perckor. A rendőrök egyből felszólították Justint, hogy szálljon ki a kocsiból szondafújásra és józansági tesztre, ő azonban először nem akart együttműködni. Ezután megkérték, hogy próbáljon meg egyenesen sétálni, de már itt is problémákba ütközött. Ezt követően megtagadta a szondafújást. A színészt ezért letartóztatták és magukkal vitték a Sag Harbor-i rendőrségre. 

Végül megúszta enyhe büntetéssel a történteket, ugyanis vádalkut kötött és a vele szembeni vádakat mindössze közlekedési szabálysértéssé enyhítette a bíróság. 25 óra közmunkára, 500 dolláros bírságra, és 260 dolláros pótdíjfizetésre ítélték, valamint 90 napra felfüggesztették a vezetői engedélyét New York államban.

A Justin Timberlake-ről készült rendőrségi felvételt itt tudjátok megtekinteni:

A Justin Timberlake ittas vezetésével kapcsolatos korábbi cikkeinket itt tudod elolvasni:

Justin Timberlake bíróságra megy, el akarja titkolni az ittas vezetéséről készült felvételeket

Justin Timberlake pert indított a Long Island-i Sag Harbor ellen, hogy megakadályozza a letartóztatásáról készült testkamerás felvételek nyilvánosságra hozatalát. A popsztár attól tart, hogy a videók súlyosan ártanának személyes és szakmai hírnevének.

Justin Timberlake vádalkut kötött: kiszabták a büntetését

Az énekes elismerte a bűnösségét, kiderült, hogy mit és mennyit ivott aznap este.

Justin Timberlake-et letartóztatták: "Szemei véresek és üvegesek voltak" - FOTÓ

Az énekest ittas vezetés miatt tartóztatták le, és nem is engedték ki: ott kellett éjszakáznia. Justin Timberlake most először kerül összetűzésbe a hatóságokkal.

 

 

