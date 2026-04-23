Kim Kardashian és Lewis Hamilton a tengerparton esett egymásnak: izzott a levegő Malibuban - Fotók

Kim Kardashiant és Lewis Hamiltont a tengerparton kapták lencsevégre. Csókolóztak a vízben, a parton pedig ölelték egymást – ez pedig egyértelmű jele annak, hogy nem csak barátok. Április 11-én együtt tűntek fel Justin Bieber Coachellán adott fellépésén, néhány nappal később, április 14-én pedig Los Angelesben látták őket együtt vásárolni, de akkor intimitást még nem mutattak.

Forrás: Profimedia / Life.hu

Kim Kardashian korábban a The Kardashians valóságshow egyik epizódjában arról beszélt, hogy hosszabb egyedüllét után nem könnyű újra alkalmazkodni egy párkapcsolathoz. Azt mondta, idővel egyre kevésbé tűnik csábítónak az a gondolat, hogy az embernek valakivel meg kell osztania a mindennapjait. Ugyanakkor azt is világossá tette, hogy nyitott egy új kapcsolatra, ha megérkezik az életébe a megfelelő ember.

A realityszereplő 2022-ben vált el Kanye Westtől, akivel négy közös gyermeket nevelnek: a 12 éves Northot, a 10 éves Saintet, a 8 éves Chicagót és a 6 éves Psalmot.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: