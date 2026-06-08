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Kim Kardashian most túl messzire ment: botrányt okozott a Monacói Nagydíjon

megdöbbentő Kim Kardashian Lewis Hamilton botrány
Komáromi Bence
2026.06.08.
A híresség a helyszínen szorított szerelmének, Lewis Hamiltonnak a száguldó cirkusz legutóbbi állomásán. Kim Kardashian azonban a futam végén néhány pillanat alatt magára haragította a sportág szerelmeseit.
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Lesz miért magyarázkodnia a brit Forma-1-es pilótának, ha hazatér a szülőhazájába. Lewis Hamilton barátnője, Kim Kardashian ugyanis egy apró gesztussal képes volt magára haragítani az angol szurkolók nagy részét. 

Kim Kardashian a húgával, Khloé Kardashiannel nézte meg a Monacói Nagydíj futamát
Kim Kardashian a húgával, Khloé Kardashiannel nézte meg a Monacói Nagydíj futamát
Forrás: Getty Images Europe

Kim Kardashian botrányosan viselkedett Monacóban

A világsztár és a testvére, Khloé Kardashian is ott volt a Monacói Nagydíjon, hogy együtt szorítsanak Kim Kardashian párjának. Örülhettek a végén, ugyanis a brit pilóta a második helyezést érte el a futamon. A valóságshow-sztár aztán a futam végén a testőrei társaságában lesétált az ünneplők közé, ott pedig kisebb botrányt okozott a viselkedésével.

Kim Kardashianhoz odasétált a világhírű brit riporter, Martin Brundle, aki a rajtrács-interjúk nagymestere. A tévés szeretett volna néhány kérdést feltenni Lewis Hamilton barátnőjének, azonban ő keresztülnézett rajta, visszautasítva ezzel a felkérést. Sőt, az egyik testőre hirtelen arébb is tessékelte Martint, aki még fel is kiálltott, hogy „héjj, ne lökdössön!". Az esetről készült felvétel futótűzként terjed a közösségi médiában, és kommentelők ezrei jelezték, hogy Kim Kardashian most túl messzire ment. A sztár csak azóta jár Forma-1-es versenyekre, hogy összejött Lewis Hamiltonnal. Ezzel szemben Brundle évtizedek óta meghatározó szereplője a száguldó cirkusznak, ezért a rajongók szerint több tiszteletet érdemelne ennél. Kim és Khlo,  mintha mi sem történt volna, elsétáltak a helyszínről – számolt be róla a Page Six.

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