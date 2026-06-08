Kim Kardashian most túl messzire ment: botrányt okozott a Monacói Nagydíjon

Lesz miért magyarázkodnia a brit Forma-1-es pilótának, ha hazatér a szülőhazájába. Lewis Hamilton barátnője, Kim Kardashian ugyanis egy apró gesztussal képes volt magára haragítani az angol szurkolók nagy részét.

Kim Kardashian a húgával, Khloé Kardashiannel nézte meg a Monacói Nagydíj futamát

Forrás: Getty Images Europe

Kim Kardashian botrányosan viselkedett Monacóban

A világsztár és a testvére, Khloé Kardashian is ott volt a Monacói Nagydíjon, hogy együtt szorítsanak Kim Kardashian párjának. Örülhettek a végén, ugyanis a brit pilóta a második helyezést érte el a futamon. A valóságshow-sztár aztán a futam végén a testőrei társaságában lesétált az ünneplők közé, ott pedig kisebb botrányt okozott a viselkedésével.

Kim Kardashianhoz odasétált a világhírű brit riporter, Martin Brundle, aki a rajtrács-interjúk nagymestere. A tévés szeretett volna néhány kérdést feltenni Lewis Hamilton barátnőjének, azonban ő keresztülnézett rajta, visszautasítva ezzel a felkérést. Sőt, az egyik testőre hirtelen arébb is tessékelte Martint, aki még fel is kiálltott, hogy „héjj, ne lökdössön!". Az esetről készült felvétel futótűzként terjed a közösségi médiában, és kommentelők ezrei jelezték, hogy Kim Kardashian most túl messzire ment. A sztár csak azóta jár Forma-1-es versenyekre, hogy összejött Lewis Hamiltonnal. Ezzel szemben Brundle évtizedek óta meghatározó szereplője a száguldó cirkusznak, ezért a rajongók szerint több tiszteletet érdemelne ennél. Kim és Khlo, mintha mi sem történt volna, elsétáltak a helyszínről – számolt be róla a Page Six.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: