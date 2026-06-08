5 lánynév, aminek már a jelentése is áldás – Ha választás előtt állsz, ezeket mindenképpen vedd számításba

Szeretnéd, hogy a születendő gyermeked olyan nevet viseljen, aminek igazán pozitív jelentése van? Íme, az 5 legszebb lánynév, amit mindenképpen érdemes számításba venned!
- Egy név nemcsak szépen csenghet, hanem különleges jelentést is hordozhat.
- Vannak lánynevek, amelyekhez a szeretet, a kegyelem vagy éppen az isteni ajándék gondolata kapcsolódik.
- A klasszikus és modernebb keresztnevek között is találhatunk olyanokat, amelyek pozitív üzenetet közvetítenek.
- Összegyűjtöttünk öt gyönyörű lánynevet, amelyeknek már a jelentése is igazi áldás.
Névvalasztás: 5 lánynév, aminek már a jelentése is áldás
A névadás sok családban érzelmi döntés, hiszen egy név az egész életre szól. Vannak klasszikus, régóta ismert keresztnevek, míg mások ritkábbak és egzotikusabb hangzásúak, de közös bennük, hogy a jelentésük szinte kivétel nélkül valamilyen pozitív gondolatot sugall. Ezúttal a legszebb lánynevek közül választottunk ki ötöt, amelyeknek már a jelentése is áldás.
Hanna
A Hanna az utóbbi években szinte mindig szerepel a legnépszerűbb lánynevek között. A héber eredetű név jelentése: „kegyelem” vagy „Isten kegyelme”. Népszerűsége többek között abban rejlik, hogy rövid, mégis különleges név.
Dorottya
A Dorottya név görög eredetű, amelynek jelentése: Isten ajándéka. A magyar név a latin Dorothea változatból származik. Elegáns és klasszikus hangzású női keresztnév, amely évszázadok óta ismert Európában. A névhez gyakran kedvességet, bölcsességet és nőies kisugárzást társítanak, ezért sok szülő számára különösen szép választás lehet.
Szófia (Zsófia)
A név jelentése „Szent bölcsesség”. Nemrég egy kutatás egyenesen a világ legszebb keresztneveként hozta ki ezt a lánynevet. A Szófia görög eredetű női név, amely a görög Sophia szóból származik. A Zsófia névvel közös eredetű, annak egy közvetlenebb, görögös hangzású alakváltozata. A név szépségének egyik titka éppen az, hogy egyszerre klasszikus és nemzetközi: szinte minden nyelven létezik változata és rendkívül jól kiejthető, valamint dallamos a hangzása.
Boglárka
A Boglárka virágnévként ismert, a természet szépségét és tisztaságát is szimbolizálja. Sok család számára az új élet, a remény és az öröm jelképe, ezért gyakran kapcsolják az áldás gondolatához.
Nátália
A latin eredetű Nátália jelentése „az Úr születésnapja”, vagyis a karácsonyhoz köthető. Emiatt spirituális jelentéssel is bír, sokan az isteni ajándékkal és a szeretettel társítják.
Ezek is érdekelhetnek a lánynevekkel kapcsolatban: