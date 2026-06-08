5 lánynév, aminek már a jelentése is áldás – Ha választás előtt állsz, ezeket mindenképpen vedd számításba

Szeretnéd, hogy a születendő gyermeked olyan nevet viseljen, aminek igazán pozitív jelentése van? Íme, az 5 legszebb lánynév, amit mindenképpen érdemes számításba venned!

5 lánynév, aminek a jelentése is áldás.

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Egy név nemcsak szépen csenghet, hanem különleges jelentést is hordozhat.

Vannak lánynevek, amelyekhez a szeretet, a kegyelem vagy éppen az isteni ajándék gondolata kapcsolódik.

A klasszikus és modernebb keresztnevek között is találhatunk olyanokat, amelyek pozitív üzenetet közvetítenek.

Összegyűjtöttünk öt gyönyörű lánynevet, amelyeknek már a jelentése is igazi áldás.

Névvalasztás: 5 lánynév, aminek már a jelentése is áldás

A névadás sok családban érzelmi döntés, hiszen egy név az egész életre szól. Vannak klasszikus, régóta ismert keresztnevek, míg mások ritkábbak és egzotikusabb hangzásúak, de közös bennük, hogy a jelentésük szinte kivétel nélkül valamilyen pozitív gondolatot sugall. Ezúttal a legszebb lánynevek közül választottunk ki ötöt, amelyeknek már a jelentése is áldás.

Hanna

A Hanna az utóbbi években szinte mindig szerepel a legnépszerűbb lánynevek között. A héber eredetű név jelentése: „kegyelem” vagy „Isten kegyelme”. Népszerűsége többek között abban rejlik, hogy rövid, mégis különleges név.

Dorottya

A Dorottya név görög eredetű, amelynek jelentése: Isten ajándéka. A magyar név a latin Dorothea változatból származik. Elegáns és klasszikus hangzású női keresztnév, amely évszázadok óta ismert Európában. A névhez gyakran kedvességet, bölcsességet és nőies kisugárzást társítanak, ezért sok szülő számára különösen szép választás lehet.

Szófia (Zsófia)

A név jelentése „Szent bölcsesség”. Nemrég egy kutatás egyenesen a világ legszebb keresztneveként hozta ki ezt a lánynevet. A Szófia görög eredetű női név, amely a görög Sophia szóból származik. A Zsófia névvel közös eredetű, annak egy közvetlenebb, görögös hangzású alakváltozata. A név szépségének egyik titka éppen az, hogy egyszerre klasszikus és nemzetközi: szinte minden nyelven létezik változata és rendkívül jól kiejthető, valamint dallamos a hangzása.