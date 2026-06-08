Lil’ Bach vagy DJ VIVAldi? Melyik barokk zenére tomboltál volna pár évszázaddal ezelőtt? A személyiségteszt megmondja!

A barokk kor kétségtelenül csak úgy ontotta magából a jobbnál jobb klasszikus „slágereket”, vagyis a diszkó atmoszféráját megidézve: „bangereket” (ami nagyot durran, amire lehet „veretni”). Királyi udvar? Templomok? Operaházak? Ezeken a helyek mindig szembejöhetett veled egy barokk sláger. Személyiségtesztünk segítségével arra a kérdésre keressük a választ, hogy neked vajon melyik lett volna a kedvenced a hitlistről.
Barokkos személyiségteszt
Ez a teszt nem a túldíszítettsége miatt lesz barokkos, de nem ám! Helyette a valódi barokk kort vesszük egy kicsit nagyító alá! Imádod a Bridgertonban is látható régenskort? Rajongsz az olyan kosztümös és gótikus hangulatú mesterművekért, mint az Üvöltő szelek vagy a Drakula? Majdnem jó helyen keresgélsz, de még egy kicsit vissza kell ugranunk az időben! Vedd elő a rizsport, ugyanis most a barokk korba kalauzolunk el!
A barokk zene korszaka
A barokk kor kb. 1600-tól 1750-ig tartott. Egyébként maga a szó egy portugál kifejezésből származik, mely „szabálytalan alakú gyöngyöt” jelent. Talán nem is olyan nagy meglepetés, hogy a barokk ezáltal egy igen gazdagon díszített stílust jelölt.
A gazdag díszítés mellett természetesen helyet kapott az erős érzelemkifejezés, illetve a kontrasztok használata is. Ha tehetős polgár vagy egyenesen nemes voltál mondjuk Franciaországban, Németországban és Angliában, akkor boldogan hallgathattad a kedvenc nótáidat a főúri vagy királyi mulatságokon, a templomban vagy nyilvános operaházakban.
Barokk banger személyiségteszt – Hozzád melyik passzolt volna a leginkább?
De hagyjuk is a töriórát, és nézzük a tesztet! Most nem a zenei tudásodat teszteljük, hanem a személyiségedet tesszük próbára, hogy megnézzük, egy képzeletbeli barokk diszkóban vajon melyik lett volna az a nóta, amelyre a legboldogabban táncoltál volna!
1. Milyen barokk kori outfitet választanál?
A) Laza, sötét, de elegáns vibe-ot.
B) Komoly és hangsúlyos fekete ruhát.
C) Elegáns, fiatalos és világos színeket.
D) Arany pompát és királyi stílust – ha már barokk, adjuk meg a módját!
2. Mit csinálsz először egy diszkóban?
A) Szép lassan alapozok, hogy fellazuljak, de először csak kísérő ital jöhet.
B) Fel a tánctérre! Nem lehet megváratni a bugit!
C) Megtalálom a barátaimat, és beszélgetek velük.
D) Egyből iszom egy felest.
3. Milyen tempóban éled az életed?
A) gyors és energikus
B) mély és drámai
C) nyugodt és kiegyensúlyozott
D) ünnepélyes és epikus
4. Milyen hangszer lennél?
A) virtuóz hegedű
B) hatalmas orgona
C) hárfa
D) csembaló
5. Hogy mész haza a barokk parti után?
A) gyalog, futva a hóban
B) elgondolkodva egy lovaskocsiban
C) kéz a kézben valakivel – mindegy, hogyan
D) tömegközlekedéssel
Személyiségteszt megoldása
Ha a legtöbb válaszod A: Antonio Vivaldi – A négy évszak, Tél, Allegro non molto
Te egy barokk energiabomba vagy! Ha 1700-ban élnél, valószínűleg egy velencei koncerten pörögnél! Sőt, 1725-ben az első sorban tomboltál volna, amikor Vivaldi bemutatta a concertót.
Ha a legtöbb válaszod B: Johann Sebastian Bach – János passió, I. rész, No. 1 kórus (Herr, Unser Herrscher)
Te egy igazán mély és drámai művészlélek vagy! Hozzád csakis a legepikusabb hangulatú dalok passzolnak! Ha a barokk korban lett volna Spotify, te otthon is maxon nyomattad volna Bachot!
Ha a legtöbb válaszod C: Johann Pachelbel – D-dúr kánon
Helló, romantikus! Te aztán imádod a harmóniát és a nyugodt érzelmeket. A főúri mulatságok kedvenc vendége lehettél volna, aki ámuldozva figyeli a zenejátékot. Sőt, meglehet, hogy a saját esküvődön is Pachelbel klasszikus dala szólt volna.
Ha a legtöbb válaszod D: Georg Friedrich Händel – Messiás, Hallelujah
Te az epikusan ünneplők csoportját erősíted. Nem aprózol el semmit: ha szól a zene, akkor az csak nagy, hangos és dicsőséges lehet! Valószínűleg a kórussal együtt üvöltötted volna, hogy HALLELUJAH!
Ezt tanulhattad a tesztünkből
A tesztünkből végre megtudhattad, hogy melyik barokk bangerre roptad volna a legtutibb barokk diszkóban. De nyugi, nem maradtál le semmiről, ezekre a klasszikus slágerekre ugyanis a mai napig táncolhatsz! Nem tudtad? Vannak már technoverziók is a legfelkapottabb klasszikus zenékből. Úgyhogy most használd ki az alkalmat, és hallgasd meg az eredeti darabokat és a túlstimulált, technoverziójukat is!
Ha még több személyiségtesztre vágysz, akkor az alábbiakat se hagyd ki!