Lil’ Bach vagy DJ VIVAldi? Melyik barokk zenére tomboltál volna pár évszázaddal ezelőtt? A személyiségteszt megmondja!

A barokk kor kétségtelenül csak úgy ontotta magából a jobbnál jobb klasszikus „slágereket”, vagyis a diszkó atmoszféráját megidézve: „bangereket” (ami nagyot durran, amire lehet „veretni”). Királyi udvar? Templomok? Operaházak? Ezeken a helyek mindig szembejöhetett veled egy barokk sláger. Személyiségtesztünk segítségével arra a kérdésre keressük a választ, hogy neked vajon melyik lett volna a kedvenced a hitlistről.

A személyiségteszt most a főúri palotából egy diszkóba helyezi át a barokk koncertet.

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Barokkos személyiségteszt

Ez a teszt nem a túldíszítettsége miatt lesz barokkos, de nem ám! Helyette a valódi barokk kort vesszük egy kicsit nagyító alá! Imádod a Bridgertonban is látható régenskort? Rajongsz az olyan kosztümös és gótikus hangulatú mesterművekért, mint az Üvöltő szelek vagy a Drakula? Majdnem jó helyen keresgélsz, de még egy kicsit vissza kell ugranunk az időben! Vedd elő a rizsport, ugyanis most a barokk korba kalauzolunk el!

A barokk zene korszaka

A barokk kor kb. 1600-tól 1750-ig tartott. Egyébként maga a szó egy portugál kifejezésből származik, mely „szabálytalan alakú gyöngyöt” jelent. Talán nem is olyan nagy meglepetés, hogy a barokk ezáltal egy igen gazdagon díszített stílust jelölt.

A gazdag díszítés mellett természetesen helyet kapott az erős érzelemkifejezés, illetve a kontrasztok használata is. Ha tehetős polgár vagy egyenesen nemes voltál mondjuk Franciaországban, Németországban és Angliában, akkor boldogan hallgathattad a kedvenc nótáidat a főúri vagy királyi mulatságokon, a templomban vagy nyilvános operaházakban.

Barokk banger személyiségteszt – Hozzád melyik passzolt volna a leginkább?

De hagyjuk is a töriórát, és nézzük a tesztet! Most nem a zenei tudásodat teszteljük, hanem a személyiségedet tesszük próbára, hogy megnézzük, egy képzeletbeli barokk diszkóban vajon melyik lett volna az a nóta, amelyre a legboldogabban táncoltál volna!

1. Milyen barokk kori outfitet választanál?

A) Laza, sötét, de elegáns vibe-ot.

B) Komoly és hangsúlyos fekete ruhát.

C) Elegáns, fiatalos és világos színeket.

D) Arany pompát és királyi stílust – ha már barokk, adjuk meg a módját!