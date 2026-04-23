Ismét Budapestre érkezik a szívtipró színész, aki minden nő álma: itt találkozhatsz Michele Morronével

Michele Morrone az elmúlt években a nemzetközi film- és szórakoztatóipar egyik ismert szereplőjévé vált, valószínűleg a magyarországi rajongók is nagyon várják már, hogy Budapestre érkezzen.

The Housemaid − A téboly otthona: az izgalmas thrillerben Michele Morrone is szerepet kapott

A Hell kerek évfordulós ünnepsége azért különleges, mert a hazai vendégek személyesen is találkozhatnak Michele Morronéval. A rendezvényen Morrone a Hell Perfect Store díjak átadásában is részt vesz. A színész a márka kommunikációjában is fontos helyet kap: ő a Hell City világának egyik meghatározó arca, aki a brand nemzetközi piacon való ismertségét erősíti.

Michele Morrone elfoglalt mostanában

Michele Morrone karrierje egyre csak felfelé ível, a színész nem pihen. A közelmúltban a The Housemaid kapcsán került a figyelem középpontjába, hamarosan pedig a Maserati: The Brothers című filmben is feltűnik, több ismert nemzetközi sztár oldalán. A neve a sorozatnézőknek sem lehet ismeretlen, hiszen szerepet kapott a Netflix The Gentlemen című sorozatának második évadában is. Emellett a divat- és szépségiparban is jelen van, ő a Dolce & Gabbana Beauty Devotion for Men kampányának arca.

A színészt egy időben Fésűs Nelly lányával, Horváth Csengével hozták hírbe, ám a kapcsolatból nem lett semmi, Csenge boldog házasságban él, és hamarosan megszületik első gyermeke.

