10 hétköznapi kifejezés, amit az alacsony IQ-val rendelkezők gyakrabban használnak, mint mások

A nyelvhasználat nem csupán információátadás, hanem önkifejezési forma is egyben. A pszichológiai kutatások szerint a beszédmódunk árulkodik a gondolkodási mintáinkról, a problémamegoldó képességünkről és arról is, mennyire vagyunk nyitottak mások nézőpontjára. Egyes kifejezések gyakori használata kifejezetten ara utalhat hogy valaki alacsony IQ-val rendelkezik.

Az alacsony IQ-nak vannak kommunikációs jelei.

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A szóhasználat nemcsak kommunikáció, hanem intelligencia kérdése is.

Bizonyos gyakori kifejezések az érvelés hiányát, a felelősség hárítását vagy a konfliktuskerülést jelezhetik.

A bizonyítékok nélküli állítások és a másik félre hárított magyarázat gyengíti a kommunikáció hitelességét.

Ezek a szófordulatok néha önmagukban bizonyítják az alacsony IQ-t!

Gyakran használod ezeket a kifejezéseket? Alacsony IQ-ra utalnak!

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a szófordulatok önmagukban nem tesznek senkit „kevésbé intelligenssé”, azonban, ha túl gyakran hangzik el, akkor bizony fennáll annak a lehetősége, hogy aki mondogatja, alacsony IQ-val bír. Egészen pontosan arról van szó, hogy bizonyos helyzetekben az alábbi kifejezések a gondolkodás leegyszerűsítésére, a felelősség elhárítására vagy a konfliktusok elkerülésére szolgálnak a kutatások szerint. Az alábbiakban bemutatjuk azt a 10 gyakori kifejezést, amely erre a mintázatra utal.

„Nyilvánvalóan”

Ezt a szót gyakran akkor használják, amikor valaki nem tudja vagy nem akarja megmagyarázni az álláspontját. A „nyilvánvaló” valójában sokszor éppen azt leplezi, hogy az adott gondolat nincs kellően átgondolva, megalapozva. Az érvelés helyett egyfajta lezárást ad, ami kizárja a további kérdéseket.

„Tudod, mire gondolok”

Ez a kifejezés gyakran a pontatlan kommunikáció jele. Ahelyett, hogy az illető tisztán megfogalmazná a mondanivalóját, áthárítja a megértés felelősségét a beszélgetőpartnerre. Ez különösen problémás, mert félreértésekhez és felszínes párbeszédhez vezethet.

„Csak mondom”

Ezzel a fordulattal sokan próbálják tompítani vagy enyhíteni a kijelentéseik súlyát. Gyakran akkor hangzik el, amikor valaki nem szeretné vállalni a szavai következményeit. Valójában inkább bizonytalanságot és védekező attitűdöt tükröz.