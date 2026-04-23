Riasztó fényképpel bizonyítja egy időutazó, hogy mi vár ránk 4000 év múlva a jövőben

Rejtélyes videó keringen az interneten, amelyen egy kitakart arcú férfi eltorzított hangon arról beszél, hogy micsoda elképesztő technológia fejlődés vár az emberiségre a jövőben.

Az időutazó egy videóban beszélt arról, hogy mi vár ránk a jövőben.

Forrás: YouTube/ApexTv

Az időutazó több mindenről is beszámolt Felfedte, hol tart majd az emberiség 4000 év múlva.

Fényképpel bizonyítja, hogy valóban járt a jövőben.

Azt is tudja, mikor válik nyilvánossá az időutazás ténye.

Mi vár ránk a jövőben?

A nevét és arcát sem vállaló férfi szerint még a 90-es években vett részt egy titkos kormányzati kísérletben, amely során sikerült előreutaznia az időben. Elmondása alapján a jövőben az emberiség technológiailag rendkívül fejlett szinten él: a mindennapi életet a mesterséges intelligencia segíti és irányítja, az emberek pedig hosszabb és kényelmesebb életet élnek. A világ szerinte alapjaiban fog átalakulni az előttünk álló 4000 évben.

Történetének bizonyítékaként egy fotót is visszahozott magával a jövőből. Ezen egy futurisztikus város látható, a kép azonban rendkívül homályos. A férfi szerint a fotó minőségéről az időutazás mellékhatása tehet, amely torzítja a felvételeket. Maga az időutazó is elismeri, hogy sokak számára hihetetlennek tűnhet a története, sőt, nagy eséllyel ő maga sem hinne feltétlenül egy hasonló beszámolónak.

Nem áll szándékomban senkit becsapni. Csupán egy üzenetet szeretnék átadni az emberiség jövőjéről és arról, hogy merre tart a világ

- idézi a férfit a The Daily Star.

A névtelenségbe burkolózó férfi azt is felfedte, hogy 2028-ra mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy az időutazás lehetséges. A különös videó végén a magát időutazónak valló férfi sírva fakad. Bevallja ugyanis, hogy a visszatérésekor hátra kellett hagynia egy jó barátját, akivel már soha többé nem találkozhat.

A teljes videót itt nézheted meg:

