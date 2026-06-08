Irodalmi kvíz az általános iskolából: csak a legjobb memóriával rendelkezők tudják kitölteni!

Te emlékszel még a sulis tanagyagra? Jó rég volt, úgyhogy ideje felfrissíteni a memóriád ezzel az irodalmi kvízzel!

Csak a legprofibbak tudják hibátlanul kitölteni ezt az irodalmi kvízt!

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Irodalmi kvíz, avagy vissza az iskolapadba

Hogyan folytatódnak a verssorok, ki volt az adott sorok írója, vagy éppen ki volt a szerző múzsája? – ezek a kedvenc irodalmi kvízeink témái. De mi van, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mire emlékszel még az irodalmi tananyagból? És most nem arról beszélünk, hogy átmennél-e az érettségin, menjünk inkább sokkal előrébb az időben!

Emlékszel még a kötelező olvasmányokra és azok hőseire? Vagy a különböző műfajokra? Talán azt gondolod, hogy mindez már rég a feledés homályába veszett, de mi most visszanyúlunk ebbe a ködfelhőbe, hogy visszaidézzük az iskolai emlékek szépségét és nehézségét. A kérdés csak az, hogy vajon emlékszel-e az általános iskolás tanagyagra? Vigyázz, lehet, hogy egyszerűnek tűnnek a kérdések, de meglehet, hogy még egy magyartanár is elhasalna egy-egy feladványnál!

Irodalmi kvíz