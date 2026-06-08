Irodalmi kvíz az általános iskolából: csak a legjobb memóriával rendelkezők tudják kitölteni!

Te emlékszel még a sulis tanagyagra? Jó rég volt, úgyhogy ideje felfrissíteni a memóriád ezzel az irodalmi kvízzel!
Irodalmi kvíz, avagy vissza az iskolapadba
Hogyan folytatódnak a verssorok, ki volt az adott sorok írója, vagy éppen ki volt a szerző múzsája? – ezek a kedvenc irodalmi kvízeink témái. De mi van, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mire emlékszel még az irodalmi tananyagból? És most nem arról beszélünk, hogy átmennél-e az érettségin, menjünk inkább sokkal előrébb az időben!
Emlékszel még a kötelező olvasmányokra és azok hőseire? Vagy a különböző műfajokra? Talán azt gondolod, hogy mindez már rég a feledés homályába veszett, de mi most visszanyúlunk ebbe a ködfelhőbe, hogy visszaidézzük az iskolai emlékek szépségét és nehézségét. A kérdés csak az, hogy vajon emlékszel-e az általános iskolás tanagyagra? Vigyázz, lehet, hogy egyszerűnek tűnnek a kérdések, de meglehet, hogy még egy magyartanár is elhasalna egy-egy feladványnál!
Irodalmi kvíz
1/6 Ki írta A Pál utcai fiúk című regényt?
2/6 Mi a műfaja a János vitéznek?
3/6 Melyik mű tartozik a népmesék műfajába?
4/6 Melyik költő híres a játékos gyermekverseiről?
5/6 Melyik műfajra jellemző, hogy általában valamilyen tanulsággal zárulnak a történetei?
6/6 Melyik rímképletet látod: abab?
Ezt tanulhattad a kvízünkből
Az általános iskolai tananyag nemcsak alapműveltséget ad, hanem olyan karaktereket és történeteket is megismertet velünk, melyek egész életünkben velünk maradnak. Bár néha nehéz visszaidézni őket, de egy-egy hasonló irodalmi kvíz keretein belül újra gyermeknek érezhetjük magunknak, és nem utolsósorban, újra meg is tanuljuk azt, amit réges régen egyszer már sikerült.
Ha még több irodalmi kvízre vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!