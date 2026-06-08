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2026. jún. 8., hétfő Medárd

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Irodalmi kvíz az általános iskolából: csak a legjobb memóriával rendelkezők tudják kitölteni!

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Nem kell ide magyar érettségi, menjünk vissza inkább az általános iskolába! Lássuk, vajon emlékszel-e még a tanagyagra, vagy sem. Te ki tudod tölteni ezt az irodalmi kvízt?
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Te emlékszel még a sulis tanagyagra? Jó rég volt, úgyhogy ideje felfrissíteni a memóriád ezzel az irodalmi kvízzel!

irodalmi kvíz – általános iskola
Csak a legprofibbak tudják hibátlanul kitölteni ezt az irodalmi kvízt!
Forrás: Shutterstock

Irodalmi kvíz, avagy vissza az iskolapadba

Hogyan folytatódnak a verssorok, ki volt az adott sorok írója, vagy éppen ki volt a szerző múzsája? – ezek a kedvenc irodalmi kvízeink témái. De mi van, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mire emlékszel még az irodalmi tananyagból? És most nem arról beszélünk, hogy átmennél-e az érettségin, menjünk inkább sokkal előrébb az időben!

Emlékszel még a kötelező olvasmányokra és azok hőseire? Vagy a különböző műfajokra? Talán azt gondolod, hogy mindez már rég a feledés homályába veszett, de mi most visszanyúlunk ebbe a ködfelhőbe, hogy visszaidézzük az iskolai emlékek szépségét és nehézségét. A kérdés csak az, hogy vajon emlékszel-e az általános iskolás tanagyagra? Vigyázz, lehet, hogy egyszerűnek tűnnek a kérdések, de meglehet, hogy még egy magyartanár is elhasalna egy-egy feladványnál!

Irodalmi kvíz

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/6 Ki írta A Pál utcai fiúk című regényt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/6 Mi a műfaja a János vitéznek?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/6 Melyik mű tartozik a népmesék műfajába?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/6 Melyik költő híres a játékos gyermekverseiről?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/6 Melyik műfajra jellemző, hogy általában valamilyen tanulsággal zárulnak a történetei?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/6 Melyik rímképletet látod: abab?

Ezt tanulhattad a kvízünkből

Az általános iskolai tananyag nemcsak alapműveltséget ad, hanem olyan karaktereket és történeteket is megismertet velünk, melyek egész életünkben velünk maradnak. Bár néha nehéz visszaidézni őket, de egy-egy hasonló irodalmi kvíz keretein belül újra gyermeknek érezhetjük magunknak, és nem utolsósorban, újra meg is tanuljuk azt, amit réges régen egyszer már sikerült.

Ha még több irodalmi kvízre vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!

Kvíz vérbeli versimádóknak: hogyan folytatódnak a híres magyar versek? — Csak a legprofibbak érnek el 8 pontot

A mai világban már minden könnyen elérhető az interneten, adódik hát a kérdés: vajon miért várják el az iskolás gyerekektől még mindig, hogy fejből tudjanak bizonyos verseket? Az alábbiakban erre próbálunk válaszokat adni, a végén pedig rajtad a sor, hogy teszteld, be tudod-e fejezni az irodalmi kvízünkben szereplő híres magyar verseket.

Irodalmi teszt: te átmennél a magyarérettségin?

Képzeld el, hogy újra iskolapadban ülsz, és egy irodalmi dolgozatot kell megírnod. Mennyire vagy felkészült? Teszteld tudásod, és tudd meg, neked sikerülne-e a magyar érettségi irodalmi feladatsora!

Irodalmi kvíz: rájössz, hogy melyik világhírű író vagy költő művéből idéztünk?

A New York Evening Mirror nevű lapban jelent meg először Edgar Allan Poe amerikai író verse, A holló. Ennek apropójából egy rendhagyó irodalmi kvízzel készültünk.

 

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