Kopasz sztárok: bebizonyították, hogy nem kell haj a nőiesség megéléséhez – GALÉRIA

A nők életében mindig is nagy szerepet játszott a haj. A frizura, szín és ápoltság gyakorlatilag egybeforrt a női identitással. Sokan még ma is úgy gondolják, hogy igazán vonzó csak az lehet, akinek hosszú haja van. Fontos azonban felismerni, hogy nem a haj teszi a nőt, bármennyire is ezt sugallja a világ. Legyen az ok bármi, a kopasz nők is megélhetik a nőiességet – sőt, meg is kell élniük. Erre pedig kiváló példát mutatnak a kopasz hírességek.
Kopasz nők: sztárok, akik vállalták magukat
- A nőiesség nem a haj hosszán vagy meglétén múlik.
- Betegség, identitáskeresés vagy döntés – sokféle út vezet a kopaszsághoz.
- A nyílt felvállalás másoknak is erőt adhat.
- A szépség sokkal több, mint egy frizura.
Ismerős a Szex és New York önbizalom-példaképe, Samantha Jones, aki mellrákja miatt elveszíti a haját, és parókák mögé rejtőzik? Az a jelenet pedig különösen emlékezetes, amikor egy rendezvényen leveszi a parókáját. Már ez is erős üzenet, de amikor a való életben látunk kopasz sztárokat, az talán még nagyobbat szól.
Joey King színésznőhöz hasonlóan sokan egy filmszerep miatt, mások, mint a Wicked színésznője, Cynthia Erivo az önazonosságuk keresése vagy épp betegség következtében jelennek meg kopaszon. Az okok különböznek, de a mögöttes üzenet ugyanaz: nem a társadalmi norma határozza meg az értékünket.
Rubint Réka megmutatta magát kopaszon
A hazai sztárvilágban most mindenki Rubint Réka kopaszságáról beszél. A fitneszedző nemrég árulta el, hogy évek óta rákkal küzd. A kezelések miatt elveszítette a haját, amit sokáig parókával takart el. Most azonban felvállalta önmagát a nyilvánosság előtt is. Kendőt visel, de láthatóan hatalmas teher került le a válláról.
Hazai és külföldi kopasz hírességek
Ha már hazai példák: Szűcs Adriána modell 26 évesen szembesült a mellrákkal. Tizenhat kemoterápiás kezelésen és komoly műtéteken esett át, és hosszú ideig kopasz volt – mégis erőt sugárzott. Azonban nemcsak a rák okozhat hajvesztést: autoimmun betegségek is állhatnak a háttérben. Erre ismert példa Jada Pinkett Smith, aki nyíltan beszélt az alopeciájáról.
Kopasz nők, akik haj nélkül is nőiesek
Persze vannak, akiknek a közízlés szerint kifejezetten jól áll a kopaszság, míg másoknak kevésbé előnyös. De legyünk őszinték: rengeteg nő hord olyan frizurát is, ami nem a legelőnyösebb számára. És vajon számít ez? Nem az lenne a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát a saját testében? Megítélni valakit azért, mert nőként – akár betegség, akár döntés miatt – felvállalja a kopaszságát, egyszerűen kicsinyes.
Azért, hogy megmutassuk: a kopasz nők is ugyanolyan szépek, mint dús hajkoronával rendelkező társaik, összegyűjtöttünk néhány sztárt, akik akár szerep kedvéért, akár más okból döntöttek így. Ne csak átfusd a képeket – figyeld meg az arc karakterét, a vonásokat, azt a fajta tiszta szépséget, ami haj nélkül még inkább előtérbe kerül.
