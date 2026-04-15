Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 15., szerda Anasztázia, Tas

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
világsztárok

Kopasz sztárok: bebizonyították, hogy nem kell haj a nőiesség megéléséhez – GALÉRIA

világsztárok kopasz nőiesség
A haj sokáig a nőiesség egyik legfontosabb szimbóluma volt. Azonban a kopasz nők történetei megmutatják, hogy a valódi erő és szépség belülről fakad. Rubint Réka kopaszságától Natalie Portman haj nélküli büszkeségéig összegyűjtöttük a legmeghatározóbb kopasz sztárokat.

A nők életében mindig is nagy szerepet játszott a haj. A frizura, szín és ápoltság gyakorlatilag egybeforrt a női identitással. Sokan még ma is úgy gondolják, hogy igazán vonzó csak az lehet, akinek hosszú haja van. Fontos azonban felismerni, hogy nem a haj teszi a nőt, bármennyire is ezt sugallja a világ. Legyen az ok bármi, a kopasz nők is megélhetik a nőiességet – sőt, meg is kell élniük. Erre pedig kiváló példát mutatnak a kopasz hírességek.

Joey King színésznő 2018-ban csatlakozott a kopasz nőkhöz
Joey King színésznő egy szerep kedvéért vágatta le a haját, de így is hatalmas példaképe a kopasz nőknek.
Forrás: GettyImages

Kopasz nők: sztárok, akik vállalták magukat

  • A nőiesség nem a haj hosszán vagy meglétén múlik.
  • Betegség, identitáskeresés vagy döntés – sokféle út vezet a kopaszsághoz.
  • A nyílt felvállalás másoknak is erőt adhat.
  • A szépség sokkal több, mint egy frizura.

Ismerős a Szex és New York önbizalom-példaképe, Samantha Jones, aki mellrákja miatt elveszíti a haját, és parókák mögé rejtőzik? Az a jelenet pedig különösen emlékezetes, amikor egy rendezvényen leveszi a parókáját. Már ez is erős üzenet, de amikor a való életben látunk kopasz sztárokat, az talán még nagyobbat szól.

Joey King színésznőhöz hasonlóan sokan egy filmszerep miatt, mások, mint a Wicked színésznője, Cynthia Erivo az önazonosságuk keresése vagy épp betegség következtében jelennek meg kopaszon. Az okok különböznek, de a mögöttes üzenet ugyanaz: nem a társadalmi norma határozza meg az értékünket.

Rubint Réka megmutatta magát kopaszon

A hazai sztárvilágban most mindenki Rubint Réka kopaszságáról beszél. A fitneszedző nemrég árulta el, hogy évek óta rákkal küzd. A kezelések miatt elveszítette a haját, amit sokáig parókával takart el. Most azonban felvállalta önmagát a nyilvánosság előtt is. Kendőt visel, de láthatóan hatalmas teher került le a válláról.

Rubint Réka kopaszon
Rubint Réka kopaszon, egy egyszerű fejkendőben is gyönyörű.
Forrás: Bors

Hazai és külföldi kopasz hírességek

Ha már hazai példák: Szűcs Adriána modell 26 évesen szembesült a mellrákkal. Tizenhat kemoterápiás kezelésen és komoly műtéteken esett át, és hosszú ideig kopasz volt – mégis erőt sugárzott. Azonban nemcsak a rák okozhat hajvesztést: autoimmun betegségek is állhatnak a háttérben. Erre ismert példa Jada Pinkett Smith, aki nyíltan beszélt az alopeciájáról.

kopasz hírességek: Szűcs Adriána modell
Szűcs Adriána modell egyike volt azoknak a kopasz hírességeknek, akik haj nélkül is képesek voltak megélni a nőiességüket.
Forrás: dfp

Kopasz nők, akik haj nélkül is nőiesek

Persze vannak, akiknek a közízlés szerint kifejezetten jól áll a kopaszság, míg másoknak kevésbé előnyös. De legyünk őszinték: rengeteg nő hord olyan frizurát is, ami nem a legelőnyösebb számára. És vajon számít ez? Nem az lenne a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát a saját testében? Megítélni valakit azért, mert nőként – akár betegség, akár döntés miatt – felvállalja a kopaszságát, egyszerűen kicsinyes.

Azért, hogy megmutassuk: a kopasz nők is ugyanolyan szépek, mint dús hajkoronával rendelkező társaik, összegyűjtöttünk néhány sztárt, akik akár szerep kedvéért, akár más okból döntöttek így. Ne csak átfusd a képeket – figyeld meg az arc karakterét, a vonásokat, azt a fajta tiszta szépséget, ami haj nélkül még inkább előtérbe kerül.

Kattints a képre a galériáért!

Will Smith felesége, Jada Pinkett Smith alopeciával küzd, egy autoimmun betegséggel, ami miatt kihullott a haja.
Natalie Portman 2005-ben vált meg a hajától a V mint vérbosszú című film kedvéért.
Sinead O´Connor az egyik legismertebb kopasz sztár volt. Gyakorlatilag az énekesnő védjegyévé vált.
Sigourney Weaver 1992-ben borzolta a hollywoodi kedélyeket, amikor az Alien harmadik része miatt borotváltatta le a haját.
Szinte nincs olyan frizura vagy szín, amit ne láthattunk volna már az énekesnő arca körül. Mégis meglepő volt, amikor Halsey 2020 környékén teljesen kopaszra borotválta a fejét.
Charlize Theron sosem félt változtatni magán egy szerep kedvéért. Épp ezért nem is hezitált, hogy a 2015-ös Mad Max filmben kopasz paróka nélkül játssza Furiosa karakterét.
Demi Moore az egyik leghiúbb sztárként ismert, ezért is volt meglepő, hogy az 1997-es G. I. Jane forgatása miatt teljesen kopasz lett.
1 / 7
GettyImages

 

Ezek is érdekelhetnek:

Emma Stone brutálisan néz ki kopaszon: színésznők, akik filmszerep kedvéért vágatták le teljesen a hajukat

A haj elvesztése szimbolikusan is „meztelenít” és sebezhetővé tesz. Ennek ellenére több hollywoodi színésznő is vállalta ezt az óriási áldozatot a hitelesség érdekében.

Szívszorító interjú: Rubint Réka rákkal küzd − Követői most először láthatják paróka nélkül

A TV2 Naplójának adott interjút Rubint Réka. Úgy döntött, véget vet a találgatásoknak, és elmondja, súlyos beteg.

5+1 sztár, aki bizonyítja, hogy a legdögösebb férfiak kopaszon is hódítanak

A magabiztos férfi a stílusáról és a kisugárzásáról ismerhető fel, így a kopaszság sem hátrány, sőt igazi trend, amit Vilmos herceg, Jason Statham és társaik is bizonyítanak.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
