Kopasz sztárok: bebizonyították, hogy nem kell haj a nőiesség megéléséhez – GALÉRIA

A nők életében mindig is nagy szerepet játszott a haj. A frizura, szín és ápoltság gyakorlatilag egybeforrt a női identitással. Sokan még ma is úgy gondolják, hogy igazán vonzó csak az lehet, akinek hosszú haja van. Fontos azonban felismerni, hogy nem a haj teszi a nőt, bármennyire is ezt sugallja a világ. Legyen az ok bármi, a kopasz nők is megélhetik a nőiességet – sőt, meg is kell élniük. Erre pedig kiváló példát mutatnak a kopasz hírességek.

Joey King színésznő egy szerep kedvéért vágatta le a haját, de így is hatalmas példaképe a kopasz nőknek.

Kopasz nők: sztárok, akik vállalták magukat A nőiesség nem a haj hosszán vagy meglétén múlik.

Betegség, identitáskeresés vagy döntés – sokféle út vezet a kopaszsághoz.

A nyílt felvállalás másoknak is erőt adhat.

A szépség sokkal több, mint egy frizura.

Ismerős a Szex és New York önbizalom-példaképe, Samantha Jones, aki mellrákja miatt elveszíti a haját, és parókák mögé rejtőzik? Az a jelenet pedig különösen emlékezetes, amikor egy rendezvényen leveszi a parókáját. Már ez is erős üzenet, de amikor a való életben látunk kopasz sztárokat, az talán még nagyobbat szól.

Joey King színésznőhöz hasonlóan sokan egy filmszerep miatt, mások, mint a Wicked színésznője, Cynthia Erivo az önazonosságuk keresése vagy épp betegség következtében jelennek meg kopaszon. Az okok különböznek, de a mögöttes üzenet ugyanaz: nem a társadalmi norma határozza meg az értékünket.

Rubint Réka megmutatta magát kopaszon

A hazai sztárvilágban most mindenki Rubint Réka kopaszságáról beszél. A fitneszedző nemrég árulta el, hogy évek óta rákkal küzd. A kezelések miatt elveszítette a haját, amit sokáig parókával takart el. Most azonban felvállalta önmagát a nyilvánosság előtt is. Kendőt visel, de láthatóan hatalmas teher került le a válláról.

Rubint Réka kopaszon, egy egyszerű fejkendőben is gyönyörű.

Hazai és külföldi kopasz hírességek

Ha már hazai példák: Szűcs Adriána modell 26 évesen szembesült a mellrákkal. Tizenhat kemoterápiás kezelésen és komoly műtéteken esett át, és hosszú ideig kopasz volt – mégis erőt sugárzott. Azonban nemcsak a rák okozhat hajvesztést: autoimmun betegségek is állhatnak a háttérben. Erre ismert példa Jada Pinkett Smith, aki nyíltan beszélt az alopeciájáról.