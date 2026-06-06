Most a tökéletlen a szexi: sztárok, akik nemet mondtak a műfogaknak

Műfogak itt, veneerek ott, természetellenesen vakító fogsorok amott– ám vannak még sztárok természetes fogakkal. Ők nem voltak hajlandóak beállni a sorba, és vállalták, hogy a természetesen kusza fogaik úgy szexik, ahogy vannak.

Keira Knightley is a „sztárok természetes fogakkal” csoportját erősíti.

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Sztárok természetes fogakkal Hollywoodban egyre terjed a „tökéletesség” ideálja, vagyis szinte mindenki változtat a külsején.

Emiatt ugyanúgy néznek ki a sztárok – ez pedig a mosolyukra (pontosabban a fogukra) is igaz.

Vannak olyan celebek, akik nemet mondtak a „műségre”, és vállalták a természetes és tökéletlen fogukat.

Amikor a „műség” szinte kötelező lesz

Bár a 2020-as években sokkal nagyobb az elfogadás és az érzékenyítés, mint korábban, attól még kétségtelenül a plasztikai beavatkozások és a „műség” aranykorát éljük. Minden sztár küzd az öregedés ellen, és a legapróbb „hibákat” sem tűrik el a testükön. Ez pedig a fogaikra is igaz. Félreértés ne essék, az, hogy valaki vállalja a természetes fogait, nem egyenlő az igénytelenséggel, hiszen a megfelelő szájhigiénia és fogászati vizitek rendkívül fontosak. Viszont a sztárok igencsak átléptek a szájhigiénia lovának túloldalára.

Veneer nélkül Hollywoodban?

Észrevetted már, hogy minden vörös szőnyeges eseményen ugyanaz a „hollywoodi mosoly” tűnik fel? A fillerekkel és face-liftinggel már szinte az arcok között sincs különbség, hiszen mindenki ugyanabban a természetellenesen felpuffadt, megemelt és furcsán fénylő arcvonásokkal jelenik meg. Viszont ma már a mosolyukban sincs különbség.

Ez azért van, mert szinte minden celebnek veneerje van. Ezt magyarul általában kerámia héjnak nevezik, a jelenség mögött pedig az áll, hogy a fogak felületére egy átlátszó, fémmentes héjat ragasztanak. Természetesen a saját fogakat le kell csiszolni, hogy a megfelelő hatást elérjék.

Viszont vannak olyan nagy sztárok, akik nemet mondtak a hamis ideálnak, és azt mondták „nincs semmi baj a fogaimmal, úgyhogy minek tenném őket tönkre műfogakkal és veneerrel?”

Sztárok műfogak nélkül

Ezek a celebek tökéletlen fogakkal lettek ismertek és szexik. Nemcsak a magabiztosságuk a vonzó, hanem az is, hogy ők különböznek, sőt kitűnnek a nagy hollywoodi maszlagból. Hiszen képzeljük csak el, milyen furcsa (vagy egyenesen kellemetlen) lenne Robert Pattinson Christiano Ronaldo veneerjével vagy Aimee Lou Wood Katy Perry műfogaival.