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Hollywood

Most a tökéletlen a szexi: sztárok, akik nemet mondtak a műfogaknak

Hollywood tökéletlenség műfogsor természetesség
Míg Hollywoodban a „tökéletesség” bizarr ideálja trendel, addig vannak olyan hírességek, akik maradtak a természetes adottságaiknál. Ez pedig a fogak terén is ugyanígy van. Sztárok természetes fogakkal? Nyugi, szerencsére még van ilyen. És elképesztő szexik is!
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Műfogak itt, veneerek ott, természetellenesen vakító fogsorok amott– ám vannak még sztárok természetes fogakkal. Ők nem voltak hajlandóak beállni a sorba, és vállalták, hogy a természetesen kusza fogaik úgy szexik, ahogy vannak.

Keira Knightley – sztárok természetes fogakkal
Keira Knightley is a „sztárok természetes fogakkal” csoportját erősíti.
Forrás: Getty Images

Sztárok természetes fogakkal

  • Hollywoodban egyre terjed a „tökéletesség” ideálja, vagyis szinte mindenki változtat a külsején.
  • Emiatt ugyanúgy néznek ki a sztárok – ez pedig a mosolyukra (pontosabban a fogukra) is igaz.
  • Vannak olyan celebek, akik nemet mondtak a „műségre”, és vállalták a természetes és tökéletlen fogukat.

Amikor a „műség” szinte kötelező lesz

Bár a 2020-as években sokkal nagyobb az elfogadás és az érzékenyítés, mint korábban, attól még kétségtelenül a plasztikai beavatkozások és a „műség” aranykorát éljük. Minden sztár küzd az öregedés ellen, és a legapróbb „hibákat” sem tűrik el a testükön. Ez pedig a fogaikra is igaz. Félreértés ne essék, az, hogy valaki vállalja a természetes fogait, nem egyenlő az igénytelenséggel, hiszen a megfelelő szájhigiénia és fogászati vizitek rendkívül fontosak. Viszont a sztárok igencsak átléptek a szájhigiénia lovának túloldalára.

Veneer nélkül Hollywoodban?

Észrevetted már, hogy minden vörös szőnyeges eseményen ugyanaz a „hollywoodi mosoly” tűnik fel? A fillerekkel és face-liftinggel már szinte az arcok között sincs különbség, hiszen mindenki ugyanabban a természetellenesen felpuffadt, megemelt és furcsán fénylő arcvonásokkal jelenik meg. Viszont ma már a mosolyukban sincs különbség.

Ez azért van, mert szinte minden celebnek veneerje van. Ezt magyarul általában kerámia héjnak nevezik, a jelenség mögött pedig az áll, hogy a fogak felületére egy átlátszó, fémmentes héjat ragasztanak. Természetesen a saját fogakat le kell csiszolni, hogy a megfelelő hatást elérjék.

Viszont vannak olyan nagy sztárok, akik nemet mondtak a hamis ideálnak, és azt mondták „nincs semmi baj a fogaimmal, úgyhogy minek tenném őket tönkre műfogakkal és veneerrel?

Sztárok műfogak nélkül

Ezek a celebek tökéletlen fogakkal lettek ismertek és szexik. Nemcsak a magabiztosságuk a vonzó, hanem az is, hogy ők különböznek, sőt kitűnnek a nagy hollywoodi maszlagból. Hiszen képzeljük csak el, milyen furcsa (vagy egyenesen kellemetlen) lenne Robert Pattinson Christiano Ronaldo veneerjével vagy Aimee Lou Wood Katy Perry műfogaival.

Kattints a galériára, és nézd meg, kik azok a sztárok, akik maradtak a szexin természetes foguknál!

Robert Pattinson
Luke Thompson
Aimee Lou Wood
Keira Knightley
Nick Jonas
Dakota Johnson
Cynthia Erivo
Willem Dafoe
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Az Alkonyatból világhírűvé vált Robert Pattinsonnak jellegzetesen aprók és vámpírszerűek a fogai (a sors fintora lenne ez?). Ezzel együtt lesz összhangban az egyébként nem szimmetrikus arca, mely valljuk be, igazán szexi külsőt kölcsönöz a sztárnak.
Getty Images

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