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vizsgálat

Öt gócot találtak Rubint Réka tüdejében – Először nem tudták, hogy áttétről vagy új daganatról van-e szó

vizsgálat Rubint Réka daganat
Life.hu
2026.06.06.
Beavatkozások, kezelések sora van a fitneszlady mögött. Rubint Réka négy éve küzd a betegséggel, amit feladatnak tekint.
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Ahogy megírtuk, Rubint Réka és Schobert Norbi a Beköltözve Hajdú Péterhez műsorban meséltek arról, hogy a fitneszlady min ment keresztül a rákdiagnózistól kezdve, amit egy ideje feladatként emleget. A mai napig kezelésekre jár, nemrégiben egy beavatkozást is elvégeztek rajta, de évekkel ezelőtt egy rendkívül kockázatos nagyműtétre nemet mondott

Rubint Réka haja nőni kezdett: platinaszőkére festette.
Rubint Réka haja nőni kezdett: platinaszőkére festette.
Forrás: Facebook / Rubint Réka

Rubint Réka tüdejéből kivették a két nagyobb gócot

Rubint Réka évekig gyógyszeres kemo- és sugárterápiás kezelést kapott. 

A sugárkezelés eredményeképpen a daganat mérete 6 centiméterről 8 milliméterre csökkent, 2023 novemberében azonban a CT-n kiderült, hogy a tüdejében is van daganat. 

„Nem tudjuk, hogy az új kemó nem volt-e hatékony, de az is lehet, hogy már a nagy alapdaganat csinált áttétet, csak annyira pici volt még, hogy nem látszott a CT-n. A lényeg az, hogy ismét randiztam Agócs doktor úrral, a mellkassebésszel, és megnéztük, hogy ez a daganat a PEComa áttéte-e vagy tüdődaganat. A szövettan megállapította, hogy ez az alapdaganatnak az áttéte. Elaltattak, a tüdőből kivette a két legnagyobb gócot, azt mondta, amit tud, kiszed. Azokat elküldték szövettanra, a maradék háromra pedig kaptam erős sugarat, és azok el is tűntek” – idézte fel Réka, aki hangtálmeditációra járt és transzcendentális meditációt is tanult. 

Az immunterápia nem használt, a piros kemótól kihullott a haja

Egy időben Réka immunterápiát is kapott, de az nem volt hatékony, tönkretette a pajzsmirigyét: vizesedett tőle. Felidézte, hogy sokan ekkor azt írták róla, hogy biztos a botoxtól változott meg az arca, senki nem tudta, hogy egészen másról van szó, nem plasztikai beavatkozásról.  

Az orvosai később, 2025-ben úgy döntöttek, erősebb kemóra, a pirosként emlegetett epirubicinre van szüksége, és jelezték neki, hogy szinte biztos, hogy kihullik a haja. Bár eleinte hitt benne, hogy ez nem következik be, végül, amikor az egész haját elvesztette, a parókaviselés mellett döntött és akkor mondta el a nyilvánosságnak is, hogy beteg.

 Réka arról is beszélt, hogy abban az időszakban a piros szín látványától is hányingere lett, még a tornamatracát is más színűre cserélte. 

Szőke hajra váltott

Rubint Réka a betegségének bejelentése óta nyíltan vállalja megváltozott külsejét. Haja mostanra nőni kezdett, ő pedig úgy döntött, nem visszafelé néz, hanem kihoz valami újat abból a helyzetből, amelyet az élet elé tett: platinaszőkére festette pár centis frizuráját, amit nem csak a követői, de a kezelőorvosa is megdicsért. 

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Rubint Réka: „Potenciális öngyilkos jelölt voltam"

Azt vallja, betegsége üzent neki, mégpedig azt, hogy lassíton. Rubint Réka nem tagadja, borzasztóan túlterhelte magát.

Rémisztő tüneteiről számolt be Rubint Réka: "Négykézláb, hányásig köhögtem, a daganat csápszerűen fonta át a hörgőket, a légcsövet, a nyelőcsövet"

Tudja, miért kapta a betegségét és a szervezete is jelzett, hogy pihenjen. Rubint Réka felidézte, hogyan derült ki négy éve, hogy baj van.

 

 

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