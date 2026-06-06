Külföldön gyógyulhat Rubint Réka – Norbi szerint ez a két terápia a legígéretesebb

Schobert Norbert utánanézett néhány külföldi kezelésnek, amelyekről úgy véli, segíthetnek Rubint Rékának meggyógyulni. A fitneszguru olyan kísérleti kezelésekről is olvasott, amelyek nagyon jó hatásfokkal működnek.
Rubint Réka dendritikus sejtterápiával gyógyulhat
Bár úgy vélik, itthon is mindent megtesznek a fitneszlady gyógyulásáért és fantasztikus orvosai vannak, a legjobb kezekben van, Schobert Norbi mindennek utánaolvas, tájékozódik, szakemberekkel beszél, és a világ különböző pontjain elérhető kezeléseket vizsgálja. Azt mondja, addig kutat, amíg meg nem találja azt a terápiát, amivel Rubint Réka visszanyerheti az egészségét.
„Az a feladatom, hogy Rékát megmentsem. És meg is fogom menteni. Felkutatom az összes olyan külföldi kísérleti stádiumban levő vonalakat, amik komoly eredményt értek el a rákkutatásban, és kiviszem Rékát. Az egyik megoldás mindenképp az orosz vakcina, hátha sikerül. A másik megoldás a németországi dendritikus sejtterápia. Húsz éve kaptak rá Nobel-díjat, van, aki hisz benne, van, aki nem” – nyilatkozta Schobert Norbert a Borsnak.
„Az egyik ismerősünknek volt egy nagyon komoly rákja. 38 éves, szép nőről beszélünk, aki egészségesen él. Mellrákja volt, csontáttéttel, teljes gerincáttéttel, májáttéttel. Kapta a kemót, és a daganatok csak nőttek benne, és kiment Németországba, kapott egy év alatt két injekciót, és ma már daganatmentes. Persze, ez se használ mindenkinek, de van 60% esély rá” – tette hozzá.
A műtét nagyon rizikós lett volna
Rubint Réka és Schobert Norbi a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban pontról pontra elmesélték, mi mindenen ment át a fitneszlady a diagnózistól mostanáig. Réka, akinek az első tünete a köhögés volt, beszélt a sugár- és a kemoterápia mellékhatásairól: előbbitől a nyelőcsöve volt veszélyben, a kemoterápiás gyógyszertől pedig a szájnyálkahártyáján keletkeztek hatalmas és rendkívül fájdalmas afták. Elmondta azt is, hogy hogy az orvosok egy rendkívül kockázatos beavatkozást vázoltak fel számára. A bal tüdejét eltávolították volna, a hangideget át kellett volna vágni, és még így sem volt biztos, hogy ki lehet venni a tumort. Réka ezt nem vállalta. Arról is beszélt, hogy az immunterápia nem használt neki, az orvosai akkor úgy döntöttek, erősebb kemóra, a pirosként emlegetett epirubicinre van szükség, attól hullott ki a haja, ami mára növekedésnek indult.
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