Külföldön gyógyulhat Rubint Réka – Norbi szerint ez a két terápia a legígéretesebb

Schobert Norbert utánanézett néhány külföldi kezelésnek, amelyekről úgy véli, segíthetnek Rubint Rékának meggyógyulni. A fitneszguru olyan kísérleti kezelésekről is olvasott, amelyek nagyon jó hatásfokkal működnek.

Rubint Réka legnagyobb támasza férje, Schobert Norbi és gyerekeik.

Rubint Réka dendritikus sejtterápiával gyógyulhat

Bár úgy vélik, itthon is mindent megtesznek a fitneszlady gyógyulásáért és fantasztikus orvosai vannak, a legjobb kezekben van, Schobert Norbi mindennek utánaolvas, tájékozódik, szakemberekkel beszél, és a világ különböző pontjain elérhető kezeléseket vizsgálja. Azt mondja, addig kutat, amíg meg nem találja azt a terápiát, amivel Rubint Réka visszanyerheti az egészségét.

„Az a feladatom, hogy Rékát megmentsem. És meg is fogom menteni. Felkutatom az összes olyan külföldi kísérleti stádiumban levő vonalakat, amik komoly eredményt értek el a rákkutatásban, és kiviszem Rékát. Az egyik megoldás mindenképp az orosz vakcina, hátha sikerül. A másik megoldás a németországi dendritikus sejtterápia. Húsz éve kaptak rá Nobel-díjat, van, aki hisz benne, van, aki nem” – nyilatkozta Schobert Norbert a Borsnak.

„Az egyik ismerősünknek volt egy nagyon komoly rákja. 38 éves, szép nőről beszélünk, aki egészségesen él. Mellrákja volt, csontáttéttel, teljes gerincáttéttel, májáttéttel. Kapta a kemót, és a daganatok csak nőttek benne, és kiment Németországba, kapott egy év alatt két injekciót, és ma már daganatmentes. Persze, ez se használ mindenkinek, de van 60% esély rá” – tette hozzá.

A műtét nagyon rizikós lett volna

Rubint Réka és Schobert Norbi a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban pontról pontra elmesélték, mi mindenen ment át a fitneszlady a diagnózistól mostanáig. Réka, akinek az első tünete a köhögés volt, beszélt a sugár- és a kemoterápia mellékhatásairól: előbbitől a nyelőcsöve volt veszélyben, a kemoterápiás gyógyszertől pedig a szájnyálkahártyáján keletkeztek hatalmas és rendkívül fájdalmas afták. Elmondta azt is, hogy hogy az orvosok egy rendkívül kockázatos beavatkozást vázoltak fel számára. A bal tüdejét eltávolították volna, a hangideget át kellett volna vágni, és még így sem volt biztos, hogy ki lehet venni a tumort. Réka ezt nem vállalta. Arról is beszélt, hogy az immunterápia nem használt neki, az orvosai akkor úgy döntöttek, erősebb kemóra, a pirosként emlegetett epirubicinre van szükség, attól hullott ki a haja, ami mára növekedésnek indult.