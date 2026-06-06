A Playboy-villa legsötétebb titkai: a néhai nyuszi lerántotta a leplet a bűnbarlangról

Nem minden arany, ami fénylik, és ez különösen igaz a világ leghíresebb luxusrezidenciájára. Holly Madison most kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, milyen volt az élet a Playboy-villában. Íme a sokkoló részletek!

A Playboy-villa nyuszija kitálalt, elmesélte milyen volt a villában élni.

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A Playboy-villa titkai A Los Angeles-i Playboy-villa 1927-ben épült, amelybe 1971-ben költözött be a legendás Hugh Hefner.

A nyuszi villa 1974-ben nyitotta meg kapuit a szőke bombázók előtt, és csak 2016-ban zárt be végleg.

Most Hugh egyik leghíresebb barátnője vallott a villabeli létről, nézd meg mit mesélt Holly Madison!

Holy Madison reality sztár, aki 2001 és 2008 között alkotott egy párt a Playboy-pápa Hugh Hefnerrel, a Page Sixnek adott exkluzív interjúban elmesélte, hogy amikor beköltözött a villába, kezdetben a béke szigetének tekintette azt. „Aztán persze kiderült, hogy a helyzet ennél mérhetetlenül bonyolultabb” – tette hozzá. Holly mindössze 21 éves volt, amikor a nyakába szakadt a luxusélet, és randizni kezdett Hefnerrel. Szerinte a szórakoztatóipar tele van ragadozókkal, akik kifejezetten a tapasztalatlan, fiatal lányokra vadásznak. Ő maga is tudatában volt a veszélyeknek, és pont ezért hitte azt, hogy Hefner otthona biztonságos menedék lesz számra. A villában töltött évek alatt azonban gyorsan megtanulta, hogyan képesek az emberek egy szempillantás alatt egymás ellen fordulni.

Holly Madison és Hugh Hefner a 2000-es években.

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„Ez egy vérbeli 'mindenki magáért' típusú környezet volt” – emlékezett vissza. „Ha az ember benne van a szexiparban vagy a szórakoztatóiparnak egy szexualizáltabb szegmensében mozog, az emberek azonnal elítélik és leírják” – mutatott rá Holly.

A sztár felidézte, milyen volt megküzdeni az előítéletekkel, hiszen sokan csak egy „aranyásónak” tartották, aki ki akarja semmizni Hefnert. „Bár szép házban lakni jó dolog, köztünk sosem erről volt szó. Sokkal inkább lenyűgözött a személyisége.” Elmondása szerint érdekelték a lehetőségek, amiket Hefner világa nyújthatott, de sosem akart beházasodni a vagyonba.

Így néz ki 2026-ban a híres Playboy-nyuszi, Holly Madison.

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Ingyenmunka a kamerák előtt

Ez a csillogó világ elevenedett meg a nálunk is futott, A Playboy villa lányai (The Girls Next Door) című realityben 2005 és 2009 között. Holly Madison most egy megdöbbentő kulisszatitkot is elárult a műsorról, amelyben Bridget Marquardt és Kendra Wilkinson is szerepeltek. „Soha egyetlen fillér ismétlési jogdíjat sem kaptunk” – tette hozzá, sőt azt is elárulta, hogy az első teljes évadért konkrétan egyáltalán nem fizettek nekik. Bár mára megbékélt a múltjával, egy dolog még mindig rettenetesen idegesíti: amikor a Hugh Hefnerrel való szexuális életével kapcsolatos kijelentései kerülnek a címlapokra.

„Nem gondoltam, hogy ez bárkit is érdekelni fog. Ráadásul a gyerekeim is idősebbek már, így erről végleg be kell fejeznem a beszélgetést.”

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