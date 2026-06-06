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Rihanna és A$AP Rocky képtelenek feldolgozni, hogy rájuk lőttek: "Semmi nem lesz már ugyanolyan"

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A$AP Rocky először beszélt a családjukat ért támadásról. Rihanna válaszkat keres a történtekre.
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Ahogy megírtuk, március 8-án lövöldöztek Rihanna otthonánál. A házban az énekesnő és férje, A$AP Rocky három gyermekükkel, a négyéves RZA-val, a kétéves Riot-tal és a nyolc hónapos Rockival él. Mindenki otthon volt, amikor a lövések eldördültek, a pár azóta nem tud napirendre térni a történtek felett. 

Rihanna és A$AP Rocky nem értik, miért támadtak rájuk.
Rihanna és A$AP Rocky nem értik, miért támadtak rájuk.
Forrás: Getty Images

„Valaki megpróbált bántani engem és a családomat”

A$AP Rocky a minap először szólalt meg a lövöldözéssel kapcsolatban, és arról beszélt, hogy a támadás jelentősen megváltoztatta a család mindennapjait. „Valaki megpróbált bántani engem és a családomat. Ez a lelki békénk és a szabadságunk rovására ment” – idézi a rappert a RadarOnline.  A párhoz közel álló források szerint a lövöldözés óta Rihanna és A$AP Rocky nem érzi magát biztonságban. Különösen nehezen dolgozzák fel, hogy az a ház, amely korábban menedékként szolgált, egy ilyen incidens helyszínévé vált. Aggódnak, hogy bármikor megtörténhet hasonló és féltik a gyerekeiket is.

Rihanna a rendőrségnek elmondta, egy Airstream lakókocsiban tartózkodott a birtokán, amikor meghallotta a lövéseket. Kinézett, és akkor döbbent rá, hogy valóban lőnek rájuk, és ő maga pedig a lakókocsi elején áll, tehát bármelyik pillanatban eltalálhatják. Azonnal felébresztette párját, A$AP Rockyt, figyelmeztette, hogy lőnek rájuk, majd mindketten a földre hasaltak. Később  golyónyomokat vett észre a szélvédőn, pontosan ott, ahol néhány másodperccel korábban tartózkodott. „Másodperceken múlt az életem” – idézte fel, és hozzátette, a rendőrséget azonnal értesítették. 

Rihanna még mindig keresi a választ a történtekre

Bennfentesek szerint Rihanna továbbra sem érti, miért vált ő és a családja célponttá. Egy forrás úgy fogalmazott, hogy az énekesnő teljesen összezavarodott a történtek miatt, de hálás, hogy senkinek nem esett baja. 

A bírósági dokumentumok szerint a vádlott, Ivanna Lisette Ortiz életfogytiglani szabadságvesztésre számíthat, amennyiben valamennyi vádpontban bűnösnek találják. Úgy tudni, Ortiz a lövöldözést megelőző napokban egy ellenséges hangvételű, Rihannának címzett üzenetet tett közzé a közösségi médiában. 

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