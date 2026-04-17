Minden, amit tudni lehet Lorenzo Lamas és Heather Locklear kapcsolatáról - Videó

Rossz hírünk van csajok! Elkelt a Renegade – A fejvadász és a Falcon Crest szívtiprója, Lorenzo Lamas. Nem is akárkibe szeretett bele a 67 éves színész, ugyanis nem más csavarta el a fejét, mint A tökéletes pasi sztárja, Heather Locklear. Bár a filmsztárok kapcsolata csak nemrég került nyilvánosságra, az ismerőseik szerint már régebb óta tart a románcuk és a családegyesítés gondolata is felmerült már a felekben.

Lorenzo Lamas és Heather Locklear kapcsolata felrobbantotta a közösségi médiát

Forrás: Profimedia

Lorenzo Lamas gyermekei hamarosan megismerkedhetnek az új barátnőjével

Heather egygyermekes édesanya, míg Lorenzo 6 utóddal büszkélkedhet. A hírességek számára azonban nagyon fontos a családjuk, ezért nem kérdés, hogy hamarosan bemutatják egymásnak a gyermekeiket. Az pedig biztos, hogy a rajongók már most imádják Hollywood új álompárját.

