Íme a lapos has receptje a szakértőktől: most mindenki a chiamagos vízre esküszik!

A diétás trendek jönnek-mennek, de a magvak és diófélék most élik az aranykorukat, ahogy egyre többen váltanak növényi alapú étrendre. A mezőnyből azonban magasan kiemelkedik egy aprócska szuperegészséges összetevő: a chiamag. Rendkívül magas rost- és fehérjetartalmának köszönhetően igazi szupersztárrá nőtte ki magát. Bár rengetegen szórják turmixokba vagy zabkásába, most egy egészen különleges ital hódítja meg a közösségi médiát: a chiamagos víz. Íme a részletek!

Minden, amit tudnod kell a chiamagos vízről.

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Íme a csoda chiamagvíz

A TikTokon csak „belső zuhanyként” emlegetett keverék rajongótábora azt állítja, hogy az ital rakétaként pörgeti fel az emésztést, miközben rengeteg fehérjével látja el a szervezetet. Hirtelen jött népszerűsége ellenére a chiamagos víz egyáltalán nem új találmány, a dietetikusok már évek óta előszeretettel fogyasztják. „Gyakran ajánlom a pácienseimnek és az ügyfeleimnek” – mondja Jessica Cording, dietetikus, a The Little Book of Game-Changers szerzője. „Én magam is rendszeresen iszom, különösen utazások alkalmával.”

Íme, amit a szakértők szerint mindenképpen tudnod kell a chiamagos vízről, és az is kiderül, hogyan készítheted el otthon!

A chiamagos víz tápértéke

Alapesetben a recept pofonegyszerű: mindössze chiamag és víz kell hozzá. Bár ezek a fekete és fehér szemek aprónak tűnnek, Cording szerint valóságos tápanyagbombák: tele vannak rosttal, fehérjével, antioxidánsokkal, ráadásul kalciumot, vasat, magnéziumot, foszfort, B-vitaminokat és cinket is tartalmaznak. Az USA Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) adatai szerint egy adag (kb. 2,5 evőkanál / 28 gramm) chia magot tartalmazó víz pontos tápértéke a következő:

Kalória: 138

Fehérje: 4,68 gramm

Zsír: 8,7 gramm

Rost: 9,75 gramm

Szénhidrát: 11,9 gramm

5 ok, amiért zseniális a chia mag hatása

1. Szuperkényelmes rostforrás

A legtöbb ember szervezetébe nem jut be az ajánlott napi 25 gramm feletti rostmennyiség. Cording szerint azonban a chiamaggal ez pofonegyszerűen orvosolható. „Leginkább akkor javaslom a chiamagos vizet, ha valaki növelni szeretné a rostbevitelt, de folyékony formában kényelmesebbnek találja azt.”