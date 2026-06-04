A 2000-es évek legszebb tinisztárja már 42 éves – Mandy Moore szépsége semmit sem kopott

Mandy Moore neve sokaknak a 2000-es évek popzenei toplistáit és a romantikus filmek aranykorszakát idézi fel. A Candy és Séta a múltba tinisztárja a 2000-es évek elején vált világhírűvé.

Mandy Moore 2001-ben tinisztárként ismerte meg a világ.

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Mandy Moore a 2000-es évek elején tinipop sztárként vált ismertté, és gyorsan világhírű lett.

A Séta a múltba című film hozta meg számára az igazi hollywoodi áttörést.

Később a Rólunk szól című sorozatban drámai szerepben is nagy sikert aratott.

című sorozatban drámai szerepben is nagy sikert aratott. Sokan ma is a 2000-es évek egyik legikonikusabb női sztárjának tartják, így fest 42 évesen!

25 év alatt szinte semmit sem vesztett szépségéből Mandy Moore

Mandy Moore a 2000-es évek elején robbant be a köztudatba, amikor tinipop-énekesnőként sorra gyártotta a slágereket, majd Hollywood és a filmgyártás is felfedezte magának. Mandy Moore karrierje a Séta a múltba című filmmel indult be igazán, ekkor világszerte megismerték a nevét. A következő években olyan filmekben láthatták a nézők, mint A neveletlen hercegnő, a Szabadság, szerelem, a Nélküled nem megy és a Férjhez mész, mert azt mondtam!. Moore idővel fokozatosan levetkőzte a gyereksztár imázsát, és komolyabb szerepekben is bizonyított, többek között a Rólunk szól című sorozatban.

Az elmúlt időszakban készült néhány friss felvétel Mandy Moore-ról, amelyek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában. A kommentelők többsége szerint a színész-énekesnő ma is ugyanolyan gyönyörű, mint tinikorában.

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