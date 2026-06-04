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David Hasselhoffért aggódnak a barátai: „A teste szétesőben van”

picture alliance - picture alliance
legenda betegség david hasselhoff
Horváth Angéla
2026.06.04.
David Hasselhoff miatt egyre többen aggódnak. A Baywatch és a Knight Rider egykori sztárját nemrég kerekesszékben látták, testtartása görnyedt volt, bokáját be volt kötözve. A 73 éves színész az elmúlt időszakban csípő- és térdprotézisműtéten is átesett, és a felépülése nagyon lassan halad.
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David Hasselhoff egyre nehezebben mozog, és a barátai szerint az egykor energikus színész már csak árnyéka önmagának. „David teste szétesőben van. Ez a kegyetlen igazság, évek óta küzd – és ez egyre ijesztőbb a számára és szerettei számára is” – mondta egy forrás.

David Hasselhoff teste szétesőben van - állítja a színész egyik barátja
David Hasselhoff teste szétesőben van - állítja a színész egyik barátja
Forrás: Profimedia

David Hasselhoffnak vannak jobb napjai, de ezek egyre ritkábbak. A mozgás állítólag nagy nehézséget jelent számára.

„Vannak jó napjai, de ezek ritkák. A mozgás komoly problémát jelent számára, ezért az orvosok azt tanácsolták neki, hogy járókeretet vagy kerekesszéket használjon” állította a forrás.

David Hasselhoff hisz a felépülésben

David Hasselhoff nehezen viseli, hogy segítségre szorul, mert mindig büszke, önálló ember volt.

„David büszke fickó” – mondta az ismerős. „Próbál egyedül mozogni, leginkább otthon, pedig így sérült meg a bokája.”

A színész képviselője ugyanakkor azt állítja, Hasselhoff jól van. Bennfentesek szerint azonban a helyzet súlyosabb lehet egy egyszerű bokasérülésnél. A színész sokat fogyott, nincs étvágya, és nagyon fáradékony. Egy barátja úgy fogalmazott, az utóbbi időben több kellemetlen panasz és betegség is jelentkezett nála.

Hasselhoff azonban lelkileg továbbra is erős, nem adja fel a küzdelmet. Állítólag eltökélt abban, hogy visszanyeri az erejét.

„A jó hír az, hogy David lelkileg még mindig nagyon erős. Hisz abban, hogy újra tud majd szabadon mozogni” – mondta a barátja.

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