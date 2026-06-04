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Figyelmeztetés: medúzák jelentek meg az európai édesvizekben, már Magyarországon is találkozni velük

veszély invazív faj medúza figyelmeztetés
Komáromi Bence
2026.06.04.
Egyre több helyen fordul elő az európai vízekben ez az invazív faj. Ám alig tudunk valamit az édesvízi medúzáról és arról, mennyire veszélyes.
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Egyre több a medúza Európa-szerte! Jól olvastad! Lehet, azt gondoltad eddig, hogy ezek a különleges lények csak az óceánokban és tengerekben érzik jól magukat, de fel kell, hogy világosítsunk, létezik édesvízi medúza is, amely a messzi Kínából került Európába néhány száz évvel ezelőtt, és Magyarországon is elkezdett szaporodni.

Az édesvízi medúza az emberre teljesen veszélytelen, azonban hatalmas károkat okozhat a természetnek
Az édesvízi medúza az emberre teljesen veszélytelen, azonban hatalmas károkat okozhat a természetnek 
Forrás: Gamma-Rapho

Miért baj, ha elszaporodnak az édesvízi medúzák?

Kezdjük az alapokkal. Az édesvízi medúza, vagyis a Craspedacusta sowerbyi egy apró termetű, néhány centiméteres, átlátszó, medúza formájú élőlény. Lüktető mozgással úszik, és általában a krisztálytiszta vizeket kedveli, amiknek legalább 22 fokosnak kell lenni ahhoz, hogy szaporodni tudjanak. Nem őshonos Európában, a messzi Kínából érkezett még a 19 században. Invazív faj, gyorsan szaporodik és képes kiszorítani az őshonos fajokat, felborítva ezzel az ökológiai egyensúlyt. Ezt látjuk sajnos Európában is. Bár más medúzákkal ellentétben nem jelentenek semmilyen veszélyt az emberre, a szaporodásuk így is problémát okozhat. Az édesvízi medúzák ugyanis halikrákkal, rákokkal, és vízbe hullott rovarokkal táplálkoznak, elveszik a táplálékot más őshonos állatok elől.

Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai nemrég figyelmeztetést adtak ki a faj terjedése miatt.

Már egész Európa-szerte, így Magyarországon is jelen van az invazív édesvízi medúza, ám a lakosság jókora része nem is tud a létezéséről. Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai szerint ez megnehezítheti a korai észlelést és az esetleges beavatkozásokat – derül ki az intézmény közleményéből.

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