Figyelmeztetés: medúzák jelentek meg az európai édesvizekben, már Magyarországon is találkozni velük

Egyre több a medúza Európa-szerte! Jól olvastad! Lehet, azt gondoltad eddig, hogy ezek a különleges lények csak az óceánokban és tengerekben érzik jól magukat, de fel kell, hogy világosítsunk, létezik édesvízi medúza is, amely a messzi Kínából került Európába néhány száz évvel ezelőtt, és Magyarországon is elkezdett szaporodni.

Az édesvízi medúza az emberre teljesen veszélytelen, azonban hatalmas károkat okozhat a természetnek

Forrás: Gamma-Rapho

Miért baj, ha elszaporodnak az édesvízi medúzák?

Kezdjük az alapokkal. Az édesvízi medúza, vagyis a Craspedacusta sowerbyi egy apró termetű, néhány centiméteres, átlátszó, medúza formájú élőlény. Lüktető mozgással úszik, és általában a krisztálytiszta vizeket kedveli, amiknek legalább 22 fokosnak kell lenni ahhoz, hogy szaporodni tudjanak. Nem őshonos Európában, a messzi Kínából érkezett még a 19 században. Invazív faj, gyorsan szaporodik és képes kiszorítani az őshonos fajokat, felborítva ezzel az ökológiai egyensúlyt. Ezt látjuk sajnos Európában is. Bár más medúzákkal ellentétben nem jelentenek semmilyen veszélyt az emberre, a szaporodásuk így is problémát okozhat. Az édesvízi medúzák ugyanis halikrákkal, rákokkal, és vízbe hullott rovarokkal táplálkoznak, elveszik a táplálékot más őshonos állatok elől.

Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai nemrég figyelmeztetést adtak ki a faj terjedése miatt.

Már egész Európa-szerte, így Magyarországon is jelen van az invazív édesvízi medúza, ám a lakosság jókora része nem is tud a létezéséről. Az Ökológiai Kutatóközpont munkatársai szerint ez megnehezítheti a korai észlelést és az esetleges beavatkozásokat – derül ki az intézmény közleményéből.

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