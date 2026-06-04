Megszületett Gundel Takács Gábor unokája: különleges nevet kapott a csöppség

Hatalmas a boldogság a Gundel Takács családban. Gundel Takács Gábor ugyanis nagypapa lett: legfiatalabb gyermeke, Bence édesapa lett. A kislány különleges nevet kapott a szüleitől.

Megszületett Gundel Takács Gábor unokája

Fotó: Szabolcs László

Gundel Takács Gábor nagypapa lett

A büszke szülők, Gundel Takács Bence és a felesége, Vivien az Instagram-oldalukon osztották meg, hogy szinte napra pontosan az első házassági évfordulójukon megszületett a gyermekük, Szofi. A Reggeliben mesélt bővebben a büszke nagypapa:

„Volt már a kezemben, de nehéz, mert ugye ez a focista gyerekem, Bence, ők pedig alapvetően Zalagereszegen élik az életüket, de azért már volt a kezemben. Mondták azt is, hogy nagypapa..." – árulta el nevetve.

Gundel Takács Gábor háromgyermekes édesapa. Legidősebb gyermeke a 33 éves Gergely, őt követi a 31 éves Anna, a legfiatalabb fia pedig Bence, aki most 28 évesen lett édesapa. A tévés elárulta, hogy szeretne több unokát, ráadásul alig várja, hogy több időt tölthessen a kicsivel, mert szerinte egy nagyszülő dolga az, hogy kedvére kényeztethesse a család legfiatalabb tagjait.

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