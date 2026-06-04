Amy Adams ritkán látott lányával lépett a vörös szőnyegre: a 16 éves Aviana csodaszép – FOTÓ

Amy Adams lányával érkezett az új sorozatának premierjére – ez pedig teljesen felrobbantotta az internetet. Nem csoda, hiszen a lánya kiköpött mása anyja fiatalkori énjének.

Amy Adams lánya a vakuk kereszttüzébe került a vörös szőnyeges eseményen.

Forrás: Getty Images

Amy Adams lánya a vakuk kereszttüzében Amy Adams új sorozatának, a Cape Fearnek volt bemutatója.

A sztár a premieren a családjával jelent meg.

Egyetlen gyermeke, Aviana kiköpött mása a színésznőnek.

Amy Adams családja a vörös szőnyegen

Az 51 éves színésznő, aki nemrégiben Mundruczó Kornél filmjében volt a főszereplő, most a legújabb sorozatát, a Cape Feart promotálja. Az amerikai pszichológiai thrillerben (ami az 1991-es A rettegés foka alapján készül) Amy Adams Javier Bardem oldalán fog megjelenni. Ám a premier fényét ellopta Amy Adams lányának, Aviana Le Gallónak szépsége.

A színésznő a privát celebek táborát erősíti, így alig lehet látni a családját a nyilvánosság előtt. Most viszont kivételt tett, és megmutatta a nagyérdeműnek 16 éves lányát. Aviana mellett természetesen ott volt az apja is, így tökéletes családot alkottak együtt.

Amy Adams családja

A színésznő 2001-ben ismerkedett meg férjével, Darren LeGallóval, akivel azóta is töretlen a szerelmük. Egyetlen gyermekük, Aviana 2010-ben született. És be kell vallani, Aviana szinte egy az egyben úgy néz ki, mint Amy Adams fiatalon.

A fiatal Aviana egy testhez simuló, égszínkék, Y2K-stílusú miniruhában tündökölt, míg édesanyja egy elegáns, fehér Brandon Maxwell ruhát viselt. Az biztos, hogy szenzációs volt a megjelenésük, és csak remélni tudjuk, hogy Amy nem vonja el többé Avianát a nyilvánosság elől.

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