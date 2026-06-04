Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 4., csütörtök Bulcsú

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
sztárcsemete

Amy Adams ritkán látott lányával lépett a vörös szőnyegre: a 16 éves Aviana csodaszép – FOTÓ

WireImage - Brianna Bryson
sztárcsemete vörös szőnyeg Amy Adams premier
Kétség sem férhet hozzá: Amy Adams lánya teljesen ellopta a show-t a Cape Fear premierjén. A színésznő nagyon ritkán mutatkozik a családjával, most viszont gyönyörű lányával és a férjével lépett a vörös szőnyegre.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Amy Adams lányával érkezett az új sorozatának premierjére – ez pedig teljesen felrobbantotta az internetet. Nem csoda, hiszen a lánya kiköpött mása anyja fiatalkori énjének.

Amy Adams lánya és a szülei
Amy Adams lánya a vakuk kereszttüzébe került a vörös szőnyeges eseményen.
Forrás: Getty Images

Amy Adams lánya a vakuk kereszttüzében

  • Amy Adams új sorozatának, a Cape Fearnek volt bemutatója.
  • A sztár a premieren a családjával jelent meg.
  • Egyetlen gyermeke, Aviana kiköpött mása a színésznőnek.

Amy Adams családja a vörös szőnyegen

Az 51 éves színésznő, aki nemrégiben Mundruczó Kornél filmjében volt a főszereplő, most a legújabb sorozatát, a Cape Feart promotálja. Az amerikai pszichológiai thrillerben (ami az 1991-es A rettegés foka alapján készül) Amy Adams Javier Bardem oldalán fog megjelenni. Ám a premier fényét ellopta Amy Adams lányának, Aviana Le Gallónak szépsége. 

A színésznő a privát celebek táborát erősíti, így alig lehet látni a családját a nyilvánosság előtt. Most viszont kivételt tett, és megmutatta a nagyérdeműnek 16 éves lányát. Aviana mellett természetesen ott volt az apja is, így tökéletes családot alkottak együtt.

Amy Adams családja

A színésznő 2001-ben ismerkedett meg férjével, Darren LeGallóval, akivel azóta is töretlen a szerelmük. Egyetlen gyermekük, Aviana 2010-ben született. És be kell vallani, Aviana szinte egy az egyben úgy néz ki, mint Amy Adams fiatalon.

A fiatal Aviana egy testhez simuló, égszínkék, Y2K-stílusú miniruhában tündökölt, míg édesanyja egy elegáns, fehér Brandon Maxwell ruhát viselt. Az biztos, hogy szenzációs volt a megjelenésük, és csak remélni tudjuk, hogy Amy nem vonja el többé Avianát a nyilvánosság elől.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Szakított milliárdos párjával a világhírű énekesnő: másfél évig voltak együtt

Camila Cabello újra szingli: az énekesnő és párja, Henry Junior Chalhoub több mint egy év után szakítottak. A párost utoljára áprilisban látták együtt a Coachella fesztiválon.

Folytatást kap a Netflix történelmének legnézettebb filmje

139 millió megtekintés után a Netflix nem hagyja pihenni az egyik legnagyobb akciósikerét. A folytatás már úton van!

Annyira kevés a víz a Balatonban, hogy előbukkant egy rejtélyes sziget - Ritka fotón a képződmény

Új földrajzi képződményt fotóztak Balatonfenyves közelében. Fényképen a Balatonból előbukkanó rejtélyes sziget.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu