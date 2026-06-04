A Trónok harca sztárja, Hannah Waddingham végre megmutatta új párját: így vonultak a vörös szőnyegen – Fotó

Hannah Waddingham és új párja, Nick Beresford-Cleary először jelentek meg együtt hivatalos vörös szőnyeges eseményen. A Ted Lasso Emmy-díjas sztárja a Variety Power of Women: London rendezvényén mutatkozott a gerincsebészként dolgozó férfival.

Hannah Waddingham először jelent meg nyilvánosan új párjával

Forrás: Variety

Nehéz válás után újra szerelmes Hannah Waddingham

Az 51 éves színésznő az este egyik kitüntetett vendége volt. Rajta kívül Cynthia Erivo, Emilia Clarke, Suki Waterhouse és Emma Corrin részesült elismerésben. Hannah Waddingham egy mély dekoltázsú, magas sliccelésű fekete estélyiben érkezett az eseményre, míg Beresford-Cleary klasszikus fekete szmokingot viselt. A pár kapcsolatáról először márciusban kezdtek találgatni, amikor kézen fogva fotózták le őket a 2026-os Cheltenham Fesztivál Gold Day nevű rendezvényén.

Nick Beresford-Cleary elismert gerincsebész, aki elektív és sürgősségi gerincműtétek széles körét végzi. Szakterületei közé tartoznak többek között a degeneratív gerincbetegségek, a gerincsérülések, a gerincdaganatok és a gerincdeformitások kezelése. Orvosi bemutatkozása szerint jelentős tapasztalattal rendelkezik a robotasszisztált és navigációs gerincsebészeti eljárások területén is.

Forrás: Variety

Kislányával ketten küzdötték át a nehéz időszakot

Mielőtt a színésznőt Beresford-Cleary oldalán látták volna, az olasz üzletemberrel, Gianluca Cugnettóval élt kapcsolatban. Közös lányuk, Kitty 2014-ben született. A pár akkor szakított, amikor a kislány két és fél éves volt. A színésznő 2023 októberében a Glamour UK-nak adott interjújában beszélt a szakításról. Elmondta, hogy továbbra is jó kapcsolatot ápol lánya édesapjával, ugyanakkor a különválás rendkívül nehéz időszakot jelentett számára.

„Olyan érzés volt, mintha kirántották volna alólam a talajt” – fogalmazott akkor. Hozzátette, tudatos döntést hozott arról, hogy nem hagyja, hogy a történtek megtörjék. Felidézte, hogy akkoriban úgy érezte, mintha ő és a lánya egy felborult szemetesfedélen sodródnának a vízen, miközben minden erejükkel próbálnak kapaszkodni, amíg újra meg nem nyugszanak körülöttük a hullámok.