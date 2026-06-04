Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 4., csütörtök Bulcsú

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
kitüntetés

David Beckham végre csillagot kap Hollywoodban: egy szomorú kérdés súlyos árnyékot vet az örömhírre

Getty Images - Taylor Hill
kitüntetés David Beckham Hollywoodi hírességek sétánya Victoria Beckham
A világhírű focista végre megkapja jól megérdemelt helyét a Hollywoodi hírességek sétányán. David Beckham mellett ott lesznek a számára legfontosabb emberek – de az még egyelőre nagy kérdés, hogy minden gyereke megjelenik-e majd.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

David Beckham nemsokára átveheti a saját csillagát. A focistalegenda kiérdemelten kap helyet a Hollywoodi hírességek sétányán. Már csak az a kérdés, hogy ki lesz ott mellette, hogy támogassa őt…

Victoria Beckham és David Beckham
Victoria Beckham biztosan ott lesz a férje, David Beckham nagy eseményén.
Forrás: Getty Images

David Beckham csillagot kap

  • A brit focista a 2849. csillagot veszi át a hírességek sétányán.
  • A ceremónia a FIFA világbajnokság első meccsének napján lesz.
  • Az eseményen ott lesz vele a felesége, Victoria Beckham és a legjobb barátja, Tom Cruise is.
  • Azt még nem lehet tudni, hogy a gyerekei részt vesznek-e az átadón.

David Beckham a Hollywoodi hírességek sétányán

Az 51 éves brit focista június 12-én veszi át a neki készített csillagot a Hollywood Walk of Fame-en, vagyis a Hollywoodi hírességek sétányán. A milliárdos exfocista csillaga lesz a 2849. az ikonikus Los Angeles-i sétányon. Az esemény ráadásul összecseng a FIFA világbajnokság első meccsével, melyet 1994 óta most először tartanak az Egyesült Államokban. És persze, mondani sem kell, Beckham ezen az eseményen is fel fog tűnni.

Kik lesznek ott a ceremónián?

A csillagot Beckham a meccs előtt, délelőtt 10-kor veszi át. Az már biztos, hogy a felesége, Victoria Beckham is ott lesz, és Tom Cruise-zal, David Beckham legjobb barátjával együtt mondanak beszédet. Az viszont még kérdéses, hogy a családja többi tagja is ott lesz-e az eseményen, és kimutatják-e a támogatásukat. A legnagyobb kérdőjelet a sztárpár legidősebb fia, Brooklyn Beckham és a felesége, Nicola Peltz jelenti, akikkel már jó ideje nincsenek a legjobb viszonyban.

Beckhamnak mindenesetre ez lesz az egyik legnagyobb kitüntetése azóta, hogy tavaly III. Károly király lovaggá ütötte őt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ültess David Beckhamet a kertedbe: minden, amit tudni lehet a sztárról elnevezett rózsafajtáról

Sok mindenre fel voltunk készülve, de arra, hogy mostantól egy angol rózsafajta fogja viselni a kedvenc sportolónk nevét, talán mégsem.

„Nagyon szeretlek” – újabb poszttal üzent a Beckham család fekete báránya, Brooklyn

Megható poszttal köszöntötte fel 80 éves nagyapját a közösségi oldalán Victoria és David Beckham nagyfia. Brooklyn Beckham bejegyzése azért kapott különösen nagy figyelmet, mert a családon belüli konfliktus továbbra sem rendeződött.

Kiderült, kik kapnak csillagot 2026-ban a hollywoodi Hírességek Sétányán — Miley Cyrus is köztük van

Kiválasztották a 2026-os díjazottakat. A hollywoodi Hírességek sétányán Miley Cyruson kívül csillagot kap Timothée Chalamet, Demi Moore, Stanley Tucci és még sokan mások.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu