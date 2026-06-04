David Beckham végre csillagot kap Hollywoodban: egy szomorú kérdés súlyos árnyékot vet az örömhírre

David Beckham nemsokára átveheti a saját csillagát. A focistalegenda kiérdemelten kap helyet a Hollywoodi hírességek sétányán. Már csak az a kérdés, hogy ki lesz ott mellette, hogy támogassa őt…

Victoria Beckham biztosan ott lesz a férje, David Beckham nagy eseményén.

Forrás: Getty Images

David Beckham csillagot kap A brit focista a 2849. csillagot veszi át a hírességek sétányán.

A ceremónia a FIFA világbajnokság első meccsének napján lesz.

Az eseményen ott lesz vele a felesége, Victoria Beckham és a legjobb barátja, Tom Cruise is.

Azt még nem lehet tudni, hogy a gyerekei részt vesznek-e az átadón.

David Beckham a Hollywoodi hírességek sétányán

Az 51 éves brit focista június 12-én veszi át a neki készített csillagot a Hollywood Walk of Fame-en, vagyis a Hollywoodi hírességek sétányán. A milliárdos exfocista csillaga lesz a 2849. az ikonikus Los Angeles-i sétányon. Az esemény ráadásul összecseng a FIFA világbajnokság első meccsével, melyet 1994 óta most először tartanak az Egyesült Államokban. És persze, mondani sem kell, Beckham ezen az eseményen is fel fog tűnni.

Kik lesznek ott a ceremónián?

A csillagot Beckham a meccs előtt, délelőtt 10-kor veszi át. Az már biztos, hogy a felesége, Victoria Beckham is ott lesz, és Tom Cruise-zal, David Beckham legjobb barátjával együtt mondanak beszédet. Az viszont még kérdéses, hogy a családja többi tagja is ott lesz-e az eseményen, és kimutatják-e a támogatásukat. A legnagyobb kérdőjelet a sztárpár legidősebb fia, Brooklyn Beckham és a felesége, Nicola Peltz jelenti, akikkel már jó ideje nincsenek a legjobb viszonyban.

Beckhamnak mindenesetre ez lesz az egyik legnagyobb kitüntetése azóta, hogy tavaly III. Károly király lovaggá ütötte őt.

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