2026. ápr. 13., hétfő

A világhírű színész egy friss interjúban élete mélypontjáról vallott. Harrison Ford elmondta azt is, hogyan talált kiutat a sötétségből.

A 83 éves Harrison Ford egy podcastben idézte fel, hogy egyetemistaként súlyos lelki nehézségekkel küzdött, és gyakran teljesen elszigetelődött a külvilágtól.

Harrison Ford egyetemistaként depressziós volt.
Harrison Ford kerülte az embereket

A később sikert sikerre halmozó színész felidézte, hogy napjai egyhangúan teltek. „Egyedül ébredtem, odamentem a telefonhoz, rendeltem egy pizzát, és visszafeküdtem az ágyba, amíg meg nem érkezett. Megettem a pizzát, a dobozt a sarokba dobtam, majd visszaaludtam” – mondta el a Hollywood Reporter Awards Chatter podcastjében Harrison Ford. A társas érintkezést is kerülte: előfordult, hogy bár összeszedte magát és elindult, végül csak az épület ajtajáig jutott, majd visszafordult. „Nemcsak depressziós voltam. Azt hiszem, más betegségem is volt. Szociális fóbiám lehetett” – nyilatkozta és hozzátette, hogy az egyetemen hosszú ideig nem találta a helyét, barátai se voltak, magányos volt. 

A drámaóra megváltoztatta az életét

Harrison Ford életében egy véletlen döntés hozott fordulatot: felvett egy drámaórát, hogy javítsa tanulmányi eredményeit. Azonban kiderült, hogy a tanterv nem csupán elméleti, hanem gyakorlati színészi feladatokat is tartalmaz.

„Olyan dolgokat csináltak, amelyeket addig nem igazán értettem, történeteket meséltek az életről, és ezek a történetek segítettek megérteni az emberi viselkedést. Úgy érzem, végül megtaláltam a helyem a történetmesélők között. A történetek adtak fókuszt és lehetőséget arra, hogy valaminek a részese legyek egy közösségben. Ez teljesen megváltoztatta a világomat, az életemet” – emlékezett vissza.

A korai sikerek tovább és tovább vitték

A 83 éves Harrison Ford arról is beszélt, hogy a pályája alakulásában meghatározó szerepet játszottak korai filmsikerei, köztük az American Graffiti, a The Conversation és az eredeti Star Wars. „Egyre több főszerepet kaptam, mert a filmek, amelyekben szerepeltem, sikeresek lettek, és ez a siker vitt tovább. És ez végigkísért, de a siker nagy része az, hogy jókor voltam jó helyen, a többi pedig szerencse és kitartás” – fogalmazott.

