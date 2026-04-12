2026.04.12.

Botrány lett a nagy visszatérésből: a Coachella közönsége csalódott Justin Bieberben

Horváth Angéla
2026.04.12.
Justin Biebertől mindenki látványos show-t várt a Coachellán, ám a legtöbben csalódtak, nem is értették a popsztár előadását. Az internet népe azt találgatja, mi történhetett a zenésszel.

A fesztivál második napjának egyik legjobban várt koncertje volt Justin Bieber fellépése. Hatalmas tömeg várta az énekest, ám amikor az kapucnis pulóverben, minimális díszlettel állt színpadra, és a legnagyobb slágerei is elmaradtak, a közönség kiakadt. 

Justin Bieber a Coachellán - A közönség nem azt kapta, amit várt
Justin Bieber a Coachellán: elmaradt a nagy visszatérés

Justin Bieber keveset adott a látványra, és fellépését főként új, kevésbé ismert dalokra építette. A közönség által nagyon várt slágerek csak rövid részletekben csendültek fel – ráadásul a zenész ezeket a laptopjáról, YouTube-videókról játszotta be, és erre énekelt rá. Többször a közönséget kérte, hogy válasszanak dalokat, másszor nekik háttal énekelt. 

A rajongók a koncert után azonnal poszolgatni kezdtek. Többen unalmasnak nevezték a produkciót, és azt kifogásolták, hogy a látvány nem volt headlinerhez méltó. Volt, aki úgy fogalmazott: „Ez nem koncert, hanem a közönség megvezetése.” Mások azt kérdezték, hogy kaphatott ezért Bieber 10 millió dolláros gázsit.

Ugyanakkor akadtak olyanok is, akik védelmükbe vették az énekest. Nekik tetszett, hogy egy letisztultabb előadást láthattak, úgy gondolják, Justin Bieber a benne lakozó gyermeket gyógyítja. Többen kiemelték, mennyire megható volt látni, hogy a múltjával is szembenézett a színpadon.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Kiszivárgott, milyen lesz Taylor Swift esküvője: a koszorúslányok nagy dobásra készülnek

Taylor Swift esküvőjéről egyre több részlet szivárog ki, és úgy tűnik, a popsztár baráti köre sem aprózza el a készülődést: különleges meglepetéssel készülnek a nagy napra.

Isla Fisher továbblépett: egykori profi focistával randizik

Alig vált el Sacha Baron-Cohentől, máris új férfi oldalán kapták lencsevégre Isla Fisher színésznőt Londonban.

Hatalmas orvosi baki: rákot diagnosztizáltak Lucy Liunál

Egy téves diagnózis miatt szükségtelen műtéten esett át a világsztár. Lucy Liu most először beszélt részletesen arról, hogyan derült ki, hogy valójában nem is volt rákos.

 

