Botrány lett a nagy visszatérésből: a Coachella közönsége csalódott Justin Bieberben

A fesztivál második napjának egyik legjobban várt koncertje volt Justin Bieber fellépése. Hatalmas tömeg várta az énekest, ám amikor az kapucnis pulóverben, minimális díszlettel állt színpadra, és a legnagyobb slágerei is elmaradtak, a közönség kiakadt.

Justin Bieber a Coachellán: elmaradt a nagy visszatérés

Justin Bieber keveset adott a látványra, és fellépését főként új, kevésbé ismert dalokra építette. A közönség által nagyon várt slágerek csak rövid részletekben csendültek fel – ráadásul a zenész ezeket a laptopjáról, YouTube-videókról játszotta be, és erre énekelt rá. Többször a közönséget kérte, hogy válasszanak dalokat, másszor nekik háttal énekelt.

A rajongók a koncert után azonnal poszolgatni kezdtek. Többen unalmasnak nevezték a produkciót, és azt kifogásolták, hogy a látvány nem volt headlinerhez méltó. Volt, aki úgy fogalmazott: „Ez nem koncert, hanem a közönség megvezetése.” Mások azt kérdezték, hogy kaphatott ezért Bieber 10 millió dolláros gázsit.

Ugyanakkor akadtak olyanok is, akik védelmükbe vették az énekest. Nekik tetszett, hogy egy letisztultabb előadást láthattak, úgy gondolják, Justin Bieber a benne lakozó gyermeket gyógyítja. Többen kiemelték, mennyire megható volt látni, hogy a múltjával is szembenézett a színpadon.

