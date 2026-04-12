Kiszivárgott, milyen lesz Taylor Swift esküvője: a koszorúslányok nagy dobásra készülnek

A háttérben már javában zajlanak az előkészületek, és a bennfentesek szerint nemcsak a ceremónia lesz emlékezetes, hanem az a program is, amellyel Taylor Swift barátai felejthetetlenné akarják tenni az esküvőt.

Travis Kelce és Taylor Swift esküvője a pletykák szerint idén nyáron lesz

Taylor Swift és Travis Kelce esküvője: meglepetéssel készülnek a barátok

A The Sun értesülései szerint Taylor Swift koszorúslányai – köztük Selena Gomez és Gigi Hadid – megható videóval készülnek, amelyet az esküvőn vetítenek majd le. A felvétel a tervek szerint Taylor Swift és Travis Kelce legszebb, legmeghittebb pillanatait mutatja be kapcsolatuk elejétől az eskövőjükig. A videó várhatóan hat-hét perces lesz. A meglepetések sora azonban itt nem ér véget: Selena Gomez egy különleges karaoke-estet is szervez a sztárvendégeknek.

Travis Kelce el van ragadtatva a barátok ötleteitől, és ő is mindent megtesz azért, hogy a nagy nap tökéletes legyen.

„Mindent meg akar tenni azért, hogy övék legyen a világ legszebb esküvője, és hogy maradandó emlékeket teremtsen” – tette hozzá a forrás.

A korábbi hírekkel ellentétben az esküvő nem Rhode Islanden lesz, Taylor Swiftnek 17 millió dolláros birtokán. A ceremóniát áttették New Yorkba, a hírek szerint július 3-án kelnek egybe.

Közben Travis Kelce legénybúcsúját is szervezik a barátok: a tervek szerint május végén a Bahamákon ünnepel majd a társaság. „Lazulós lesz. Csak srácok, hogy jól érezhessék magukat” – mondta egy forrás.

