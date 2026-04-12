Dolly Parton az életéért küzd: barátai szerint az énekesnő titkolja betegségét

A countryzene ikonja nemrég arról beszélt, hogy nagyon igyekszik odafigyelni magára. Dolly Parton a férje, Carl Dean halála után ugyanis nagyon kimerültnek érezte magát.

Dolly Partonért aggódnak a barátai

Forrás: Getty Images North America

Dolly Parton nincs jól, és ezt titkolja

Bennfentesek szerint Dolly Parton nem mond igazat az állapotáról. „Dolly nem akarja megijeszteni a rajongóit és a szeretteit. Ezért is fogalmaz ilyen óvatosan az egészségügyi problémáiról, és inkább a kimerültségnek, illetve a férje elvesztése miatti traumának tulajdonítja azokat” – mondta egy forrás.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az énekesnő már 2025 szeptemberében kénytelen volt elhalasztani Las Vegas-i fellépéseit és más szerepléseit, miután vesekőproblémákkal és egyéb egészségügyi gondokkal küzdött. Ezt követően hónapokra eltűnt. Hosszabb kihagyás után idén március 13-án jelent meg először ismét a nyilvánosság előtt, a Dollywood vidámpark szezonnyitóján. Ekkor igyekezett megnyugtatni a rajongókat. „Szükségem volt arra, hogy lelkileg, érzelmileg és fizikailag is újra erőre kapjak. De minden rendben van. Nem lassítok le” – fogalmazott.

A biztató szavak ellenére a közeli ismerősök továbbra sem nyugodtak meg. „Ez valamin más, olyan probléma, amiről nem beszél, nem mozdul ki otthonról, és már több mint hat hónapja kénytelen szüneteltetni a fellépéseket” – árulta el. A forrás hozzátette, hogy Dolly Parton mindenáron vissza szeretne térni a színpadra, de ez egyelőre nem tűnik reálisnak. „Alig várja, hogy újra felléphessen, ezt mindenki tudja, az orvosai is. De jelenleg ez egyszerűen nem megoldható. Komoly aggodunk amiatt, hogy a helyzet rosszabb, mint amilyennek látszik."

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: