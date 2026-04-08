2026. ápr. 8., szerda Dénes

A bukott András herceg naponta hívogatja III. Károly királyt: ezért nem meri vele megszakítani a kapcsolatot

brit királyi család
Rideg Léna
2026.04.08.
Úgy tudni, III. Károly király továbbra is tartja a kapcsolatot öccsével, noha viszonyuk az utóbbi időben jelentősen megromlott.

Úgy tudni, III. Károly király és öccse, András herceg továbbra is tartják a kapcsolatot egymással. Bennfentesek szerint az uralkodó szinte naponta fogadja testvére könyörgő hívásait, noha ezt nem jó szívvel teszi.

III. Károly király továbbra is tartja a kapcoslatot András herceggel.
III. Károly király továbbra is tartja a kapcoslatot András herceggel.
Forrás: Getty Images Europe

Ezért tartja a kapcsolatot III. Károly király a bukott András herceggel

A RadarOnline értesülései szerint a király gyakorlatilag kényszerhelyzetben érzi magát: attól tart, hogy ha teljesen megszakítaná a kapcsolatot öccsével, András kiszámíthatatlanul reagálhatna, ami az egész királyi családra nézve kellemetlen következményekkel járhatna. 

Károly állítólag egyáltalán nem vágyik ezekre a beszélgetésekre, mégis úgy érzi, kénytelen fenntartani a minimális kommunikációt. A helyzetet nehezíti, hogy András – a források szerint – nem az a típus, aki csendben háttérbe vonulna.

A feszültség nem új keletű. Az elmúlt időszakban egyre inkább elmérgesedett a viszony a 77 éves uralkodó és 66 éves öccse között, különösen azt követően, hogy Károly megfosztotta Andrást címeitől és több kiváltságától, valamint kiköltöztette a Royal Lodge-ból. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Andrást februárban közhivatali kötelességszegés gyanújával letartóztatták.

András nehezen törődött bele a sorsába

A herceg már a kezdetektől ellenállt a változásoknak. Amikor közölték vele, hogy el kell hagynia a Royal Lodge-ot, állítólag felháborodottan azt reagálta, hogy ő a királynő második fia, és ezt nem tehetik meg vele. A palotán belül állítólag komoly aggodalom övezi azt a kérdést, miként reagálna Andrew Mountbatten-Windsor, ha teljesen elszigetelnék.

Egy forrás szerint Károly király és András herceg kapcsolatának fenntartása sokkal inkább stratégiai döntés, mintsem családi gesztus.

A kegyvesztett herceg beköltözött új otthonába

A feszültséget tovább fokozzák a herceg új életkörülményei is. András húsvéthétfőn költözött be a Sandringham-birtokon található Marsh Farmra, amely jóval szerényebb ingatlan, mint korábbi otthona, a Royal Lodge. Az átállás azonban nem zökkenőmentes: információk szerint a herceg nehezen alkalmazkodik az új helyzethez, és még a személyzet elhelyezése is problémát jelent.

Mindez jól mutatja, hogy a testvérpár közötti konfliktus nem csupán személyes, hanem intézményi szinten is komoly kihívást jelent a brit monarchia számára.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu