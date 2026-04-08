A bukott András herceg naponta hívogatja III. Károly királyt: ezért nem meri vele megszakítani a kapcsolatot

Úgy tudni, III. Károly király és öccse, András herceg továbbra is tartják a kapcsolatot egymással. Bennfentesek szerint az uralkodó szinte naponta fogadja testvére könyörgő hívásait, noha ezt nem jó szívvel teszi.

Ezért tartja a kapcsolatot III. Károly király a bukott András herceggel

A RadarOnline értesülései szerint a király gyakorlatilag kényszerhelyzetben érzi magát: attól tart, hogy ha teljesen megszakítaná a kapcsolatot öccsével, András kiszámíthatatlanul reagálhatna, ami az egész királyi családra nézve kellemetlen következményekkel járhatna.

Károly állítólag egyáltalán nem vágyik ezekre a beszélgetésekre, mégis úgy érzi, kénytelen fenntartani a minimális kommunikációt. A helyzetet nehezíti, hogy András – a források szerint – nem az a típus, aki csendben háttérbe vonulna.

A feszültség nem új keletű. Az elmúlt időszakban egyre inkább elmérgesedett a viszony a 77 éves uralkodó és 66 éves öccse között, különösen azt követően, hogy Károly megfosztotta Andrást címeitől és több kiváltságától, valamint kiköltöztette a Royal Lodge-ból. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Andrást februárban közhivatali kötelességszegés gyanújával letartóztatták.

András nehezen törődött bele a sorsába

A herceg már a kezdetektől ellenállt a változásoknak. Amikor közölték vele, hogy el kell hagynia a Royal Lodge-ot, állítólag felháborodottan azt reagálta, hogy ő a királynő második fia, és ezt nem tehetik meg vele. A palotán belül állítólag komoly aggodalom övezi azt a kérdést, miként reagálna Andrew Mountbatten-Windsor, ha teljesen elszigetelnék.

Egy forrás szerint Károly király és András herceg kapcsolatának fenntartása sokkal inkább stratégiai döntés, mintsem családi gesztus.

A kegyvesztett herceg beköltözött új otthonába

A feszültséget tovább fokozzák a herceg új életkörülményei is. András húsvéthétfőn költözött be a Sandringham-birtokon található Marsh Farmra, amely jóval szerényebb ingatlan, mint korábbi otthona, a Royal Lodge. Az átállás azonban nem zökkenőmentes: információk szerint a herceg nehezen alkalmazkodik az új helyzethez, és még a személyzet elhelyezése is problémát jelent.