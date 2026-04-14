Eltűntek a közös fotók: Palvin Barbi és Dylan Sprouse szakításáról suttognak

Előfordul, hogy celebek nagytakarítást végeznek a közösségi oldalaikon, a tevékenység mégis gyakran szolgáltat alapot a pletykáknak. Dylan Sprouse is letörölt minden fotót az Instájáról, azokat is, amin felesége, Palvin Barbi szerepel. A pár kapcsolata sokáig álomszerűnek tűnt, ám tavaly októberben felröppentek a hírek, hogy a Dylan félreléphetett.

Azt suttogják, Palvin Barbi újra szingli

A pár története több mint hat évre nyúlik vissza. Palvin Barbara és Dylan Sprouse 2018-ban vállalták fel kapcsolatukat. A modell és a színész gyorsan az egyik legkedveltebb sztárpárrá vált, rendszeresen jelentek meg együtt eseményeken, és közösségi oldalaikon is gyakran osztottak meg fotókat. Barbiék 2023 nyarán házasodtak össze Magyarországon. Az esküvő után több interjúban is beszéltek arról, hogy kiegyensúlyozott kapcsolatban élnek, és fontos számukra, hogy amennyire csak lehet, óvják a magánéletüket.

Palvin Barbi és Dylan Sprouse szakíthattak: nem először pletykálnak róluk

Az elmúlt időszakban azonban időről időre felröppentek pletykák arról, hogy nincs minden rendben a házasságukkal. Ezeket sem a pár, sem a környezetük nem erősítette meg, és továbbra is sokszor mutatkoztak együtt. Dylan Sprouse váratlan Insta-takarítása az első olyan mozzanat, ami alátámaszthatja a találgatásokat. Sokan úgy vélik, hogy egy ilyen radikális változás ritkán történik ok nélkül, mások viszont óvatosságra intenek, hiszen a közösségi média nem mindig tükrözi a valóságot. Tovább erősíti a pletykákat az is, hogy Palvin Barbi négy hete posztolt utoljára közös fotót a férjével.

