2026. ápr. 8., szerda

Suzie és Tekergő: 5 állati szerelmes sztori, amit te valószínűleg sose fogsz átélni

NORTHFOTO - mediadrumworld.com/@samuelmb1991
szerelem állatok rajzfilm
Hajdu Viktória
2026.04.08.
Mi lenne, ha a randizás nem ghostolással, hanem spagettivel végződne? Ezek a rajzfilmes állatszerelmek túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek – mégis imádjuk őket.

Amikor két tappancs összeér, és a háttérben felcsendül a zene – na, az a nagybetűs ROMANTIKA, amit a valóságban hiába keresel. Vagy mégsem? Összeszedtük a legcukibb rajzfilmes állatszerelmeket, amiktől garantáltan elalélsz. 

A rajzfilmes állatszerelmek legismertebb tagajai: Suzie és Tekergő.
Forrás:  Northfoto 

Rajzfilmes állatszerelmek, amiknél romantikusabbat ma nem találsz!

  • Öt ikonikus rajzfilmes állatszerelem, ami generációkat bűvölt el.
  • Miért működik a képernyőn az, ami a való életben ritkán?
  • És mit tanulhatunk Suzie és Tekergő legendás vacsorájából?

Van valami egészen varázslatos abban, amikor két rajzolt kisállat egymásba szeret. Talán azért, mert ők nem játszmáznak, nem „láttam, de nem válaszolokoznak”, és biztosan nem nézegetik az exeik sztoriját hajnali kettőkor. Az ő világukban a szerelem tiszta, egyértelmű és legtöbbször egy jól időzített dalban csúcsosodik ki – a való élet maximum hasonlíthat erre a romantikára, de hogy pontosan melyik mese illik a szerelmetekhez, azt egy tesztből tudhatod csak meg.

RELEASE DATE: June 1955. MOVIE TITLE: Lady and the Tramp. STUDIO: Walt Disney Productions. PLOT: Lady, a golden cocker spaniel, meets up with a mongrel dog who calls himself the Tramp. He is obviously from the wrong side of town, but happenings at Lady's home make her decide to travel with him for a while. This turns out to be a bad move, as no dog is above the law.
Suzie és Tekergő az örökzöld sláger.
Forrás: Northfoto

Kezdjük a klasszikussal: Suzie és Tekergő. Suzie, a kifinomult cocker spániel, és Tekergő, az utcák laza vagány harcosa, egy olyan páros, akiket még az is ismer, aki sosem volt nagy Disney-rajongó. A spagettis jelenet az animációtörténet egyik legismertebb romantikus pillanata lett – és valljuk be, azóta is sokan próbálják reprodukálni, kevesebb sikerrel és több paradicsomszósszal az ingujjon. Az ő szerelmük a „különböző világok találkozása” a toposz tankönyvi példája, ahol a jókislány beleszeret a rosszfiúba, csak itt mindkettőnek nedves az orra.

'The Lion King' by Roger Allers, Rob Minkoff. Made in USA, 1994.
Simba és Nala a klasszikus barátból szerelmesek sztori. 
Forrás: Northfoto

Aztán ott van Az oroszlánkirály, ahol Simba és Nala története gyerekkori barátságból érik érett, felelősségteljes szerelemmé. Igen, itt akad egy kis trónharc, száműzetés és identitásválság, de a végén mégis a „Hakuna Matata” utáni felismerés győz: az igazi társ az, aki emlékeztet arra, ki is vagy valójában. Dráma? Van. Szenvedély? Bőven. Olyan soundtrackkel, amit még évek múlva is dúdolsz a metrón. Érdekel hogy néznének ki emberként? Vagyis rajzolt emberként? Lesd meg korábbi cikkünkben!

Újabb kutyaszerelem:  Pongo és Perdita 
Forrás: IMDb

Ha már nagy szerelmek: 101 kiskutya sem maradhat ki. Pongo és Perdita románca nemcsak bájos, hanem igazi csapatmunka is. Két dalmata, akik együtt néznek szembe a világ egyik legstílusosabb – és legijesztőbb – divatikonjával, akit már Emma Stone is képernyőre vitt. Az ő kapcsolatuk azt üzeni: a közös cél, a közös felelősség és a lojalitás igenis szexi.

Disney's Wall-E giving Eve a flower in a dark forest with gravestones in the background
Wall-E és Eve története meghatóbb, mint a Szerelmünk lapjai. 
Forrás: Shutterstock

Egy kicsit modernebb, de annál meghatóbb történet Wall-E két robotja, Wall-E és Eve között bontakozik ki. Oké, technikailag nem kisállatok, de Wall-E olyan, mint egy hűséges, rozsdás kiskutya, aki bármit megtenne a választottjáért. Kevés szó, annál több gesztus – és egy olyan érzelmi ív, amitől még a legcinikusabb néző is elérzékenyül.

Faline &amp; Bambi Characters: Faline &amp; Bambi Film: Bambi Ii; Bambi 2 (USA 2006) Director: Brian Pimental 26 January 2006 Bambi und seine Freundin Feline, die er heimlich anhimmelt. Date: 26 January 2006,Image: 473694569, License: Rights-managed, Restrictions: Please use full Credit line: Mary Evans/AF Archive/Disney. **Warning** This Photograph is for editorial use only and is the copyright of Disney and/or the Photographer assigned by the Film or Production Company &amp; can only be reproduced by publications, Model Release: no
Bambi és Faline története, ami sokszor feledésbe merül. 
Forrás: profimedia

Végül, de nem utolsósorban: Bambi és Faline története a finom, lassan kibontakozó érzelmekről szól. Itt nincs nagy csinnadratta, csak tekintetek az erdő mélyén és egy kapcsolat, ami együtt nő fel a szereplőkkel. Az ártatlanság és a természetközeli romantika ritka elegye.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
