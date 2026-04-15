Két kedvenc boszorkányunk újra együtt: Nicole Kidman és Sandra Bullock ragyogott a vörös szőnyegen

Divatpillanatok, érzelmes ölelések és egy várva várt bejelentés: az Átkozott boszorkák ikonikus sztárpárja 28 év után visszatér. Sandra Bullock skarlátvörös szettje mellett Nicole Kidman titkaiba is beleláthattunk. Mutatjuk, hogyan borította lángba az internetet a két hollywoodi nagyágyú!

Hosszú kihagyás után aligha lehetett volna látványosabb a visszatérés! A 2026-os CinemaCon gálán Sandra Bullock és Nicole Kidman megható ölelése ugyanis több volt puszta vörös szőnyeges pillanatnál. Ahogy a készülő folytatás körüli izgalom a tetőfokára hág, a színésznők szavai és Bullock első Instagram posztja is egyértelművé teszik: a mágia még mindig működik köztük. 

Sandra Bullock és Nicole Kidman visszatért az Átkozott boszorkák 2. film sajtótournéjára
Sandra Bullock és Nicole Kidman újra együtt a vörös szőnyegen

  • Már leforgatták az Átkozott boszorkák 2. filmet, és hamarosan érkezik a bemutató is. 
  • Sandra Bullockot 4 éve nem láttuk a vörös szőnyegen, de tegnap végre visszatért Nicole Kidmannel az oldalán.
  • Összegyűjtöttük, mit tudunk eddig az ikonikus '90-es évekbeli film folytatásáról!

Sandra Bullockot 2022-ben láttuk utoljára a vörös szőnyegen, és már alig vártuk, hogy mikor kápráztat el minket újra. Az Átkozott boszorkák (Practical Magic) két sztárja a 2026-os CinemaCon színpadán mosolyogva borult össze, miközben először beszéltek nyilvánosan az ikonikus film folytatásáról. 

Sandra Bullock fiatalos ragyogása minden tekintetet magára vonzott, amelyet merész, skarlátvörös öltöny szettje csak tovább tetézett. Az Oscar-díjas sztár egy személyre szabott piros kosztümöt viselt: a nyitott blézer alatt pedig egy testhezálló fekete melltartótop (bralette) villant. A laza elegancia hatását csak tovább fokozták Sandra hosszú, fényes tincsei és minimalista ékszerei. 

Filmbeli nővére és barátja, Nicole lágy esésű fekete ruhája tökéletesen kiegészítette Sandra merész megjelenését, a páros lenyűgöző kontrasztot alkotott, ahogy egymás mellett pózoltak. Az aszimmetrikus, átlátszó tervezés visszahozta azt a boszorkányos, kicsit gótikus stílust, amelyet úgy imádtunk az eredeti filmben is. Nicole sminkjét enyhén füstösen készítették el, míg haja ugyan azt a kócos bájt hozta, mint a filmbeli karaktere. 

Most már hivatalos, pár hónap múlva láthatjuk az Átkozott boszorkák 2. filmet!
Nicole nemrég az Interview magazinnak mesélt arról, hogy az Átkozott boszorkák 2. forgatása során Sandra Bullock lelkitámaszt nyújtott számára, mikor a magánélete és a válása került reflektorfénybe: „A nyáron forgattuk az Átkozott boszorkák folytatását Londonban, ami hihetetlenül jó buli volt” – folytatta Nicole. „Sandy Bullock és én, valamint Joey King és Maisie Williams – fantasztikus volt a szereposztás. Sokszor nem szórakozom olyan jól forgatás közben, de ezekkel a nőkkel annyira erős a kapcsolatom, hogy védve és szeretve éreztem magam.” 

Nicole Kidman és Sandra Bullock a Warner Bros. vörös szőnyegén.
Amit eddig tudunk az Átkozott boszorkák 2. filmről 

2022-ben Sandra Bullock bejelentette, hogy szünetet tart a filmezésben, hogy több időt szentelhessen a családjának. Két évvel később, 2024-ben a kétgyermekes édesanya és sztárpartnere, Nicole Kidman megerősítették, hogy az Átkozott boszorkák 2. már fejlesztés alatt áll. A film mögött álló csapat így nyilatkozott akkor: „Huszonöt évvel ezelőtt Sally, Gillian, Jet néni és Franny néni Alice Hoffman kedvelt regényének lapjairól a világ mozivásznaira repültek, mi pedig izgatottak vagyunk, hogy visszahozhatjuk az Owens-családot a mozikba.” 

Bár a bemutatóra még hónapokat kell várni, Sandra Bullock már most megbabonázta az internetet. A színésznő kedd este csatlakozott az Instagramhoz, és a közelgő folytatás tiszteletére megosztotta legelső posztját. 

A „Valahol már éjfél van...” felirattal ellátott rövid videóban a színésznő látható, amint játékosan rámutat egy turmixgépre, az pedig válaszul „varázsütésre” keverni kezdi a Margaritát. A humoros klip az eredeti, 1998-as film híres „éjféli Margarita” jelenetére utal, amelyben Nicole és Sandra elátkozott boszorkány-testvérpárja ikonikus iszogatásba kezdett. Sőt, kiderült egy humoros kulisszatitok erről a hírhedt koktélozós jelenetről is: a színésznők a végére valóban becsíptek. „A közeli felvételeknél még józanok voltunk” – emlékezett vissza Sandra Bullock. „De aztán újra kellett vennünk egy távoli jelenetet, ahol a hátunkon feküdtünk. Nicole egyszer csak letette a poharát, és azt mondta: ›Tudod mit? Semmi okunk nincs rá, hogy ne igyuk le magunkat.‹ Én meg rávágtam, hogy igaza van!”Az első film óta 28 év telt el, de a szereplők, mintha csak a fiatalság elixírjét fogyasztották volna alig változtak. 

Kattints a galériánkra, és nézd meg, hogy néztek ki akkor és most az Átkozott boszorkák szereplői! 

