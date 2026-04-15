Két kedvenc boszorkányunk újra együtt: Nicole Kidman és Sandra Bullock ragyogott a vörös szőnyegen

Hosszú kihagyás után aligha lehetett volna látványosabb a visszatérés! A 2026-os CinemaCon gálán Sandra Bullock és Nicole Kidman megható ölelése ugyanis több volt puszta vörös szőnyeges pillanatnál. Ahogy a készülő folytatás körüli izgalom a tetőfokára hág, a színésznők szavai és Bullock első Instagram posztja is egyértelművé teszik: a mágia még mindig működik köztük.

Forrás: Getty Images North America

Összegyűjtöttük, mit tudunk eddig az ikonikus '90-es évekbeli film folytatásáról!

Sandra Bullockot 2022-ben láttuk utoljára a vörös szőnyegen, és már alig vártuk, hogy mikor kápráztat el minket újra. Az Átkozott boszorkák (Practical Magic) két sztárja a 2026-os CinemaCon színpadán mosolyogva borult össze, miközben először beszéltek nyilvánosan az ikonikus film folytatásáról.

Sandra Bullock fiatalos ragyogása minden tekintetet magára vonzott, amelyet merész, skarlátvörös öltöny szettje csak tovább tetézett. Az Oscar-díjas sztár egy személyre szabott piros kosztümöt viselt: a nyitott blézer alatt pedig egy testhezálló fekete melltartótop (bralette) villant. A laza elegancia hatását csak tovább fokozták Sandra hosszú, fényes tincsei és minimalista ékszerei.

Filmbeli nővére és barátja, Nicole lágy esésű fekete ruhája tökéletesen kiegészítette Sandra merész megjelenését, a páros lenyűgöző kontrasztot alkotott, ahogy egymás mellett pózoltak. Az aszimmetrikus, átlátszó tervezés visszahozta azt a boszorkányos, kicsit gótikus stílust, amelyet úgy imádtunk az eredeti filmben is. Nicole sminkjét enyhén füstösen készítették el, míg haja ugyan azt a kócos bájt hozta, mint a filmbeli karaktere.

Most már hivatalos, pár hónap múlva láthatjuk az Átkozott boszorkák 2. filmet!

Forrás: Getty Images North America

Nicole nemrég az Interview magazinnak mesélt arról, hogy az Átkozott boszorkák 2. forgatása során Sandra Bullock lelkitámaszt nyújtott számára, mikor a magánélete és a válása került reflektorfénybe: „A nyáron forgattuk az Átkozott boszorkák folytatását Londonban, ami hihetetlenül jó buli volt” – folytatta Nicole. „Sandy Bullock és én, valamint Joey King és Maisie Williams – fantasztikus volt a szereposztás. Sokszor nem szórakozom olyan jól forgatás közben, de ezekkel a nőkkel annyira erős a kapcsolatom, hogy védve és szeretve éreztem magam.”