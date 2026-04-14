2026. ápr. 14., kedd Tibor

Vigyázz, ha Taylor Swift szól a autórádióban! Életveszélyes lehet az énekesnő legújabb albuma

Pópity Balázs
2026.04.14.
Balesetveszélyes az énekesnő legújabb albuma. Friss kutatások szerint Taylor Swift tavaly megjelent albuma, a The Life of a Showgirl megjelenésekor mérhetően megugrott a közúti balesetek száma. A szakértők a magas BPM számot és a figyelemelterelő szövegeket okolják.

A Harvard Medical School kutatása összefüggést talált a nagy albummegjelenések és a halálos közúti balesetek 15%-os növekedése között. A legveszélyesebbnek kikiáltott dal a Taylor Swift legújabb albumán szerepelő The Fate of Ophelia, ugyanis tempója jóval meghaladja a biztonságosnak tartott 124 BPM-et.

Taylor Swift legújabb albuma, a “The Life of A Showgirl” vynil kiadásban.
Taylor Swift legújabb albumát inkább otthon érdemes hallgatni.
Forrás: Getty Images North America

Balesetveszélyesre sikerült Taylor Swift legújabb albuma

  • Statisztikák alapján mérhető a balesetokozó hatás.
  • A sofőrök hajlamosak a szövegekre és az „easter egg”-ekre figyelni az út helyett.
  • Az Apple CarPlay-t vagy Androidot használó autósok körében még magasabb a kockázat a kijelző állandó babrálása miatt.
  • A szakértők szerint a 70 és 100 BPM közötti dalok a legbiztonságosabbak vezetéshez, Taylor új számai viszont ennél sokkal pörgősebbek.

Úgy néz ki, Taylor Swift nemcsak a toplistákat tarolja le, hanem néha a gyalogosokat is a járdáról. A The Life of a Showgirl 2025 októberében jelent meg, az emberek pedig azonnal hallgatni kezdték az összes streaming platformon. A megjelenés után a statisztikákban feltűnően megemelkedtek a közúti balesetek. Úgy tűnik, hogy miközben az emberek próbálták megfejteni, hogy az Actually Romantic vajon Travis Kelceről vagy egy régebbi exről szól-e, elfelejtettek figyelni arra, hogy mennyire nyomják a gázpedált.

A tempó a bűnös

A kutatók szerint a dalok ritmusa közvetlenül befolyásolja a pulzust és a reakcióit. Egy 2026-os tanulmány, amelyet a Harvard Medical School készített, azt állapította meg, hogy 20-30%-ra növekszik a balesetek kockázata, ha a sofőrök gyors tempójú zenét hallgatnak vezetés közben. Ha egy dal 124 BPM fölött van, az emberek hajlamosabbak több gázt adni a kelleténél, ezért inkább olyat érdemes keresni, ami segít lenyugtatni az idegrendszert. Taylor új albumán pedig bőven akadnak ilyen „száguldásra ösztönző” darabok, mint például az Opalite vagy a címadó dal.

A technológia sem segít

Érdekesség, hogy a baleseti statisztika leginkább az egyedül utazó, józan sofőröknél ugrott meg, ennek oka pedig, hogy túlságosan is figyelemelterelőre sikeredtek a számok. Ráadásul Aki Apple CarPlay-t vagy Androidos autót használ, az hajlamosabb vezetés közben a kijelzőt bökdösni a kedvenc számaiért, ami egy 130-as tempónál az autópályán pont elég, hogy tragédia legyen belőle.

A biztonságos alternatíva

A szakértők szerint 70–100 BPM közötti dalok a legjobbak vezetéshez, Taylor Swift számai viszont jóval pörgősebbek. Inkább hallgasd otthon fejhallgatón, vagy legalább ne próbáld az Eras Tour-koreót előadni vezetés közben a volán mögött. Vigyázz magadra és másokra is, vezetés közben az útra figyelj és ne arra, ami a rádióban szól.

Eddz úgy, mint Taylor Swift: így tartja formában magát a világhírű énekesnő

A Grammy-díjas énekesnő nemcsak a hangjával, hanem az állóképességével is lenyűgöz mindenkit. Taylor Swift a The Eras Tourra való felkészülés során bemutatta, milyen kemény edzésekkel tartja formában magát, és mennyi munka áll a három és fél órás koncert mögött.

Szakítások, súlyos betegség, könnyek, újraalkotott szettek és a nagy szerelem: Taylor Swift dokuja megmutatja, mi van a csillogás mögött

Az énekesnő minden eddiginél őszintébben beszél magánélete legnehezebb időszakairól, kapcsolatairól és fizikai határairól a Disney+-on futó The End of an Era című dokumentumfilm-sorozatban. Taylor Swift és csapata bepillantást engednek a The Eras Tour kulisszái mögé.

