Taylor Swift megénekelte Travis Kelce férfiasságát – Már mindenki tudja, mi van a gatyájában

A dalban Taylor Swift arról vall, hogy Travis Kelce-vel végre megtört a szerelmi pechsorozata, többé nem kell félnie a csalódástól: „Babonás voltam, de te megtörtél minden átkot. Te és én együtt teremtjük meg a szerencsénket.”
A Woods refrénjében Taylor Swift még ennél is szókimondóbb: „Az ő szerelme volt a kulcs, ami megnyitotta a combjaimat” – énekli, miközben párhuzamot von Travis Kelce férfiassága és egy hatalmas vörösfenyő között. A rajongók az album megjelenése óta azt találgatják, milyen méretekkel rendelkezhet...
A Wood azonban nemcsak a vágyról szól, hanem a jövőről is. Swift a második versszakban egyértelműen reflektál az augusztusi eljegyzésükre: „Nem kell csokrot fognom a kezemben, hogy tudjam, sziklaszilárd jövő vár rám.”
Az album több dalában is visszatér a családalapítás gondolata. A Wi$h Li$t című számban Taylor Swift arról énekel, hogy a pénz és a hírnév hidegen hagyja, „csak Travis kell neki”; az Opalite-ban pedig közös otthonról és gyerekekről álmodik: „Egy házról, kocsibeállóval és kosárlabda-palánkkal.” A Fate of Ophelia című dalban azt meséli el, hogyan mentette meg őt Kelce szerelme a lelki összeomlástól.
Taylor Swift az albumhoz mozis bemutatót is szervezett: 540 AMC moziban lesz a Fate of Ophelia videoklipjének világpremierje. Elővételben 24 óra alatt fogytak el a jegyek 15 millió dollár értékben.
A kritikusok szerint a The Life of a Showgirl Taylor Swift eddigi legszexibb, legszemélyesebb albuma, amelyben nemcsak a szívét, hanem a vágyait is kendőzetlenül kiénekli.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.