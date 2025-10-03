Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 3., péntek

Taylor Swift megénekelte Travis Kelce férfiasságát – Már mindenki tudja, mi van a gatyájában

Horváth Angéla
2025.10.03.
Taylor Swift október 3-án megjelentette tizenkettedik stúdióalbumát The Life of a Showgirl címmel, amelynek egyik legprovokatívabb száma, a Wood, vőlegényéről, Travis Kelce-ről szól. A 35 éves énekesnő eddig talán legmerészebb szerzeményében nyíltan megénekelte a Kansas City Chiefs sztárjának férfiasságát.

A dalban Taylor Swift arról vall, hogy Travis Kelce-vel végre megtört a szerelmi pechsorozata, többé nem kell félnie a csalódástól: „Babonás voltam, de te megtörtél minden átkot. Te és én együtt teremtjük meg a szerencsénket.”

Travis Kelce és Taylor Swift eljegyzési fotója
Travis Kelce és Taylor Swift eljegyzési fotója
Forrás: Instagram

Travis Kelce szerelme nyitotta szét Taylor Swift lábait

A Woods refrénjében Taylor Swift még ennél is szókimondóbb: „Az ő szerelme volt a kulcs, ami megnyitotta a combjaimat” – énekli, miközben párhuzamot von Travis Kelce férfiassága és egy hatalmas vörösfenyő között. A rajongók az album megjelenése óta azt találgatják, milyen méretekkel rendelkezhet...

A Wood azonban nemcsak a vágyról szól, hanem a jövőről is. Swift a második versszakban egyértelműen reflektál az augusztusi eljegyzésükre: „Nem kell csokrot fognom a kezemben, hogy tudjam, sziklaszilárd jövő vár rám.”

Az album több dalában is visszatér a családalapítás gondolata. A Wi$h Li$t című számban Taylor Swift arról énekel, hogy a pénz és a hírnév hidegen hagyja, „csak Travis kell neki”; az Opalite-ban pedig közös otthonról és gyerekekről álmodik: „Egy házról, kocsibeállóval és kosárlabda-palánkkal.” A Fate of Ophelia című dalban azt meséli el, hogyan mentette meg őt Kelce szerelme a lelki összeomlástól.

Taylor Swift az albumhoz mozis bemutatót is szervezett: 540 AMC moziban lesz a Fate of Ophelia videoklipjének világpremierje. Elővételben 24 óra alatt fogytak el a jegyek 15 millió dollár értékben.

A kritikusok szerint a The Life of a Showgirl Taylor Swift eddigi legszexibb, legszemélyesebb albuma, amelyben nemcsak a szívét, hanem a vágyait is kendőzetlenül kiénekli.

