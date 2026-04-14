Spiritualistákat vetnének be az új Baywatch-sorozat szereplői, hogy megszabaduljanak az átoktól

Újra reflektorfénybe kerül a kilencvenes évek egyik legikonikusabb sorozata, a Baywatch, ám a sorozat rebootja körül nemcsak az izgalom, hanem egy furcsa félelem is egyre erősebben jelen van. Bennfentesek szerint a produkcióhoz csatlakozó új szereplőgárda attól tart, hogy a sorozatot egyfajta átok kíséri, amely már az eredeti Baywatch sztárjait is utolérte.

Bennfentesek szerint a szereplők egy része már spiritualisták bevonását is fontolgatja, hogy megszabaduljanak a Baywatch-átok árnyékától.

Új szereplőgárdával tér vissza a Baywatch

Az új szereplőkre óriási nyomás nehezedik

A stáb egy része már spiritualisták bevonását is fontolgatja

Átok ül az új Baywatch-sorozaton? Ezért félnek az új szereplők

A legendás tengerparti akcióvígjáték, amely a lassított futójeleneteivel és napfényes hangulatával a ’90-es évek popkultúrájának ikonikus részévé vált, most új szereplőgárdával tér vissza. Az új színészek olyan legendák nyomdokaiba lépnek, mint Pamela Anderson, David Hasselhoff vagy Carmen Electra – és éppen ez az örökség az, ami sokakban némi szorongást kelt.

Egy iparági forrás szerint az elmúlt években egyre többen beszélnek arról, hogy a sorozat egyfajta negatív mintát hagyott maga után. „Szinte az összes eredeti szereplő szembesült valamilyen nehézséggel a hírnév lecsengése után. Ez az érzés most az új szereplők fölött is ott lebeg” – fogalmazott a bennfentes.

A feszültség állítólag odáig fokozódott, hogy a stáb egy része már egészen szokatlan megoldásokban gondolkodik.

A hírek szerint még az is felmerült, hogy spiritualistákat vonjanak be a produkcióba, akik megtisztítanák a sorozat körüli energiákat.

Bár ez elsőre túlzónak hangozhat, egy bennfentes szerint a bizonytalanság és a nyomás nagyon is kézzelfogható. „Sokan úgy érzik, nem csupán egy szerepet vállalnak el, hanem egy örökség részévé válnak, amelynek vannak árnyoldalai is” – tette hozzá.

Pamela Anderson története a Baywatch árnyékában

A Baywatch-átok emlegetése kapcsán gyakran kerül szóba Pamela Anderson története is, aki C.J. Parker szerepével vált világhírűvé. Bár a sorozat óriási sikert hozott számára, magánéletét hosszú időn át beárnyékolta az egykori férjével, Tommy Lee-vel közös, kiszivárgott intim felvétel körüli botrány. Az eset a korai internetes korszak egyik legnagyobb celebbotránya volt, és alapjaiban formálta át a hírnévről alkotott képet.