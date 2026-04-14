2026. ápr. 14., kedd

Spiritualistákat vetnének be az új Baywatch-sorozat szereplői, hogy megszabaduljanak az átoktól

Rideg Léna
2026.04.14.
Úgy tűnik, még az ág is húzza a legendás sorozat folytatását. A 2026-ban érkező Baywatch-feldolgozásról bennfentesek azt állítják, hogy az új szereplők szinte mindent megtennének azért, hogy megóvják magukat a produkciót övező átok és a rájuk nehezedő óriási nyomás hatásaitól.

Újra reflektorfénybe kerül a kilencvenes évek egyik legikonikusabb sorozata, a Baywatch, ám a sorozat rebootja körül nemcsak az izgalom, hanem egy furcsa félelem is egyre erősebben jelen van. Bennfentesek szerint a produkcióhoz csatlakozó új szereplőgárda attól tart, hogy a sorozatot egyfajta átok kíséri, amely már az eredeti Baywatch sztárjait is utolérte.

Bennfentesek szerint a szereplők egy része már spiritualisták bevonását is fontolgatja, hogy megszabaduljanak a Baywatch-átok árnyékától.
  • Új szereplőgárdával tér vissza a Baywatch
  • Az új szereplőkre óriási nyomás nehezedik
  • A stáb egy része már spiritualisták bevonását is fontolgatja

Átok ül az új Baywatch-sorozaton? Ezért félnek az új szereplők

A legendás tengerparti akcióvígjáték, amely a lassított futójeleneteivel és napfényes hangulatával a ’90-es évek popkultúrájának ikonikus részévé vált, most új szereplőgárdával tér vissza. Az új színészek olyan legendák nyomdokaiba lépnek, mint Pamela Anderson, David Hasselhoff vagy Carmen Electra – és éppen ez az örökség az, ami sokakban némi szorongást kelt.

Egy iparági forrás szerint az elmúlt években egyre többen beszélnek arról, hogy a sorozat egyfajta negatív mintát hagyott maga után. „Szinte az összes eredeti szereplő szembesült valamilyen nehézséggel a hírnév lecsengése után. Ez az érzés most az új szereplők fölött is ott lebeg”fogalmazott a bennfentes.

A feszültség állítólag odáig fokozódott, hogy a stáb egy része már egészen szokatlan megoldásokban gondolkodik.

A hírek szerint még az is felmerült, hogy spiritualistákat vonjanak be a produkcióba, akik megtisztítanák a sorozat körüli energiákat. 

Bár ez elsőre túlzónak hangozhat, egy bennfentes szerint a bizonytalanság és a nyomás nagyon is kézzelfogható. „Sokan úgy érzik, nem csupán egy szerepet vállalnak el, hanem egy örökség részévé válnak, amelynek vannak árnyoldalai is” – tette hozzá.

Pamela Anderson története a Baywatch árnyékában

A Baywatch-átok emlegetése kapcsán gyakran kerül szóba Pamela Anderson története is, aki C.J. Parker szerepével vált világhírűvé. Bár a sorozat óriási sikert hozott számára, magánéletét hosszú időn át beárnyékolta az egykori férjével, Tommy Lee-vel közös, kiszivárgott intim felvétel körüli botrány. Az eset a korai internetes korszak egyik legnagyobb celebbotránya volt, és alapjaiban formálta át a hírnévről alkotott képet.

Pamela azóta tudatosan próbálta újraépíteni imázsát: egyre inkább az aktivizmus felé fordult, és saját alapítványán keresztül társadalmi ügyekkel foglalkozik. Emellett színésznőként is új lendületet kapott, legutóbb Az utolsó showgirl című filmben nyújtott alakítását méltatták a kritikusok.

Egy másik iparági bennfentes szerint Pamela Anderson története egyszerre figyelmeztetés és inspiráció. „Sokan az ő esetét tekintik a Baywatch körüli negatív narratíva kezdetének, amikor a hirtelen jött hírnév személyes nehézségekkel párosult. Ugyanakkor az ő pályája azt is megmutatja, hogy ebből ki lehet jönni, és újra lehet írni a saját történetünket”.

Nem a mi feladatunk eldönteni, hogy az átok valós vagy csak a képzelet szüleménye, az viszont kétségtelen, hogy a legendás sorozat öröksége komoly súllyal nehezedik az új generációra. A kérdés már csak az, hogy az új szereplők képesek lesznek-e túllépni ezen a nyomáson, vagy a Baywatch múltja továbbra is árnyékot vet a jelenre.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Sokkoló átalakulás: alig lehet ráismerni a Baywatch egykori sztárjára, Erika Eleniakra – Fotó

Erika Eleniak, a Baywatch ikonikus színésznője csak ritkán mutatkozik a nyilvánosság előtt, most azonban Los Angeles közelében látták. A színésznő annyira megváltozott, hogy sokan fel sem ismerték.

Úszni nem tudó főszereplő és influenszerek: forog az új Baywatch-sorozat, de már most botrány övezi a remake-et

Hamarosan visszatér a legendás sorozat, de már most heves viták övezik a remake-et. A Baywatch új változata különösen a szereplőgárda miatt került a kritikák kereszttüzébe.

Húsz év után közös fotón a Baywatch bombázói: Carmen Electra és Brande Roderick nem öregszenek!

Ritka pillanatot kaptak lencsevégre Los Angelesben: hosszú idő után ismét együtt jelent meg a nyilvánosság előtt Carmen Electra és Brande Roderick, a Baywatch egykori bombázói. A két színésznő Steven Tyler hagyományos Grammy-partiján tűnt fel, amelyet február 1-jén tartottak a hollywoodi Palladiumban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
