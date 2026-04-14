A stylistok szerint ez a 4 szemöldökforma 40 felett akár 10 évet is fiatalít rajtad

Ami jól állt Edit Piafnak vagy Audrey Hepburnek, nem biztos, hogy neked is jól áll, vagyis nem létezik egyetlen, mindenkire egyformán előnyös szemöldökforma. Az ókortól napjainkig számos szemöldöktrend alakult, a stylistok és kozmetikusok azonban egyetértenek abban, hogy a legelőnyösebb az, amely követi a szőrszálak természetes növekedési irányát, és természetesen emeli ki arccsontot, a szemformát és a homlok ívét.

Egy szép szemöldökforma 40 felett is lágyítja az arcvonásaidat és kiemeli az előnyös részleteket.

Ha mostanában úgy érzed, jól jönne egy kis változtatás 40 felett – és nem csak az életmódodat illetően –, akkor inspirálódj az alábbi szemöldökforma-tippekből, amelyek 40 felett akár 10 évet is fiatalíthatnak rajtad. Optikailag kinyitják a tekinteted, lágyíthatják a vonásaidat és összességében kipihentebb és üdébb összhatást adhatnak az arcnak.

1. Egyenes forma: szakértők szerint 40 felett kifejezetten ideális lehet az egyenes szemöldök, ugyanis optikailag teltebbnek mutathatja a ritkuló szemöldököt. Egységesebb, dúsabb hatást kelt, mint az ívelt változat, és különösen jó választás lehet, ha a szemöldököd eleve laposabb ívű.

2. Felfelé emelkedő, elvékonyodó forma: erre a szemöldökformára jellemző, hogy a vége felé finoman elvékonyodik és enyhén felfelé emelkedik. Az eleje maradhat teltebb, a vége pedig lágyan keskenyedő, így optikailag nyitottabbá válik a tekinteted. Bátran felfelé is fésülheted a szőrszálakat, vagy ki is töltheted némi porral vagy szemöldökfestékkel.

Arra vigyázz, hogy a szemöldök vonala a szem külső sarkának magasságában végződjön.

3. Ívelt, lekerekített forma: a finoman lekerekített, nem túl elvékonyított szemöldök megemeli a tekintetet anélkül, hogy szemhéjplasztika miatt kés alá kellene feküdnöd. A formának köszönhetően a szemöldököd teltebbnek és sűrűbbnek tűnhet. Ha a szemöldököd eleve enyhén ívelt, akkor ez a változat kifejezetten előnyös és fiatalító lehet számodra.