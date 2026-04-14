Palvin Barbi és férje már nincsenek együtt? Ez a híres színész rabolhatta el a modell szívét

A párizsi divathéten részt vett Paul Wesley is a menyasszonyával, Natalie Kuckenberggel. Az egyik bemutatón a páros közvetlenül Palvin Barbi mellett foglalt helyet, és nem is kellet sok idő, hogy a színész Barbival beszédbe elegyedjen.

Natalie Kuckenburg, Paul Wesley és Palvin Barbi a párizsi divathéten

Forrás: Getty Images

Palvin Barbi és Paul Wesley: mi lehet köztük?

A felvételen jól látszik, hogy a Vámpírnaplók színész és a magyar szupermodell oldott hangulatban társalognak, majd egy ponton Wesley közelebb hajol a modellhez, és arcát szinte az övéhez érinti. A mozdulat kifejezetten intimnek tűnt, ezért is figyeltek fel erre sokan a közösségi médiában. Ráadásul mindez Wesley menyasszonya mellett történt, aki úgy tett, mintha észre sem vette volna, mi történik.

Natalie Kuckenberg maga is modell, feltehetőleg pontosan ismeri ezt a közeget, ezért nem aggódott. A hírességek és a divatszakma képviselői jól ismerik egymást, gyakoriak az ölelések, puszik. Ezek baráti gesztusok, nem feltétlen utalnak másfajta közeledésre - vélik sokan. Ez a rövidke jelenet mégis elég volt ahhoz, hogy elindítsa a találgatásokat – különösen annak fényében, hogy az utóbbi hónapkokban azt beszélték, Palvin Barbi és Dylan Sprous között nincs minden rendben.

Ezt támasztja alá az is, hogy a minap Dylan Sprouse letörölte Instagram-oldaláról a korábbi bejegyzéseit, köztük azokat a fotókat, amelyeken közösen szerepelt a feleségével. Bár ez önmagában nem bizonyít semmit, sokan ebből arra következtettek, hogy problémák lehetnek a kapcsolatukban, a magyar modell nem sokára elvált asszony lehet. A pár egyelőre nem kommentálta a híreket.

