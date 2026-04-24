Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 24., péntek

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
TV2

Megvan a második név: újabb énekesnő csatlakozik a Megasztár zsűrijéhez

TV2 bejelentés Puskás-Dallos Bogié Megasztár Herceg Erika
Rideg Léna
2026.04.24.
Már nem titok, hogy Herceg Erika mellett egy másik énekesnő is helyet kap a Megasztár zsűrijében. A rajongók ezúttal is egy játék során rakhatták össze a mozaikdarabokat, amelyekből sokan hamar rájöttek, kihez vezetnek a nyomok.

Felrobbant a találgatás a Megasztár új évada körül: már biztos, hogy Puskás-Dallos Bogi is ott lesz a zsűriben, a bejelentés pedig ezúttal nem a megszokott módon történt. A TV2 idén rendhagyó, játékos formában leplezi le az ítészeket, a nézőknek kell kitalálniuk, ki rejtőzik az egyes posztok mögött. A csatorna Instagram-oldalát napokon át mindig egy-egy leendő zsűritag veszi át, és személyes, olykor egészen meghitt pillanatokat villant fel az életéből. Most sem volt ez másképp.

Herceg Erika mellett Puskás-Dallos Bogi is zsűrizik a Megasztárban.
Fotó: Megasztár/Facebook

Puskás-Dallos Bogi is a Megasztár zsűrijében ül

Ahogy arról mi is írtunk, tegnap bejelentették az első zsűritag nevét: Herceg Erika idén is visszatér. Az énekesnő elárulta, örült a felkérésnek, és bár tavaly a legkedvesebb mesterként emlegették, most szigorúbb oldalát is meg szeretné mutatni. Mint mondta, konkrét elképzelései vannak, sőt azt sem titkolja, hogy idén elsősorban lányokkal szeretne dolgozni. „Tudom, hogyan nyerhetnénk meg együtt a Megasztárt!” – fogalmazott.

Nem kellett sokat várni a következő nagy leleplezésre sem: a rajongók hamar rájöttek, hogy a titokzatos posztok mögött Puskás-Dallos Bogi áll, aki így a második fix zsűritagként csatlakozik a műsorhoz. A közösségi oldalon megosztott tartalmakból gyorsan összeállt a kép: az egyik fotón az énekesnő kisfiával, Ábellel látható, miközben épp mesét olvas neki otthonukban, egy másikon pedig a család kutyája, Mimó tűnik fel.

A személyes hangvételű bejegyzések egyértelművé tették, hogy a műsor nemcsak a tehetségről, hanem az emberi oldalról is szól majd. „A családommal imádok időt tölteni” – írta az egyik posztban, ami tovább erősítette a rajongók gyanúját.

A TV2 ezzel az interaktív játékkal nemcsak izgalmasabbá tette a zsűri bejelentését, hanem a nézőket is aktívan bevonta a folyamatba. Ráadásul a tét sem kicsi: a helyes megfejtők közül tíz szerencsés személyesen is találkozhat majd az idei mesterekkel.

Az énekesnő korábban már dolgozott mentorként

Bogi számára nem idegen a tehetségkutatók világa: a 2013-as X-Faktorban vált országosan ismertté, ahol hamar felfigyeltek különleges hangjára és karizmájára. Azóta nemcsak előadóként bizonyított, hanem a másik oldalon is kipróbálta magát: az X-Faktor mentoraként már megtapasztalta, milyen mentorálni és irányítani a feltörekvő tehetségeket. 

A zsűri végleges névsora tehát még nem teljes, de az már most látszik, hogy a Megasztár új évada erős és sokszínű csapattal érkezik. A következő napokban további nevek is napvilágra kerülnek – addig pedig marad a találgatás, és a rajongók árgus szemekkel figyelik a legapróbb jeleket is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
