Megvan a második név: újabb énekesnő csatlakozik a Megasztár zsűrijéhez

Felrobbant a találgatás a Megasztár új évada körül: már biztos, hogy Puskás-Dallos Bogi is ott lesz a zsűriben, a bejelentés pedig ezúttal nem a megszokott módon történt. A TV2 idén rendhagyó, játékos formában leplezi le az ítészeket, a nézőknek kell kitalálniuk, ki rejtőzik az egyes posztok mögött. A csatorna Instagram-oldalát napokon át mindig egy-egy leendő zsűritag veszi át, és személyes, olykor egészen meghitt pillanatokat villant fel az életéből. Most sem volt ez másképp.

Herceg Erika mellett Puskás-Dallos Bogi is zsűrizik a Megasztárban.

Puskás-Dallos Bogi is a Megasztár zsűrijében ül

Ahogy arról mi is írtunk, tegnap bejelentették az első zsűritag nevét: Herceg Erika idén is visszatér. Az énekesnő elárulta, örült a felkérésnek, és bár tavaly a legkedvesebb mesterként emlegették, most szigorúbb oldalát is meg szeretné mutatni. Mint mondta, konkrét elképzelései vannak, sőt azt sem titkolja, hogy idén elsősorban lányokkal szeretne dolgozni. „Tudom, hogyan nyerhetnénk meg együtt a Megasztárt!” – fogalmazott.

Nem kellett sokat várni a következő nagy leleplezésre sem: a rajongók hamar rájöttek, hogy a titokzatos posztok mögött Puskás-Dallos Bogi áll, aki így a második fix zsűritagként csatlakozik a műsorhoz. A közösségi oldalon megosztott tartalmakból gyorsan összeállt a kép: az egyik fotón az énekesnő kisfiával, Ábellel látható, miközben épp mesét olvas neki otthonukban, egy másikon pedig a család kutyája, Mimó tűnik fel.

A személyes hangvételű bejegyzések egyértelművé tették, hogy a műsor nemcsak a tehetségről, hanem az emberi oldalról is szól majd. „A családommal imádok időt tölteni” – írta az egyik posztban, ami tovább erősítette a rajongók gyanúját.

A TV2 ezzel az interaktív játékkal nemcsak izgalmasabbá tette a zsűri bejelentését, hanem a nézőket is aktívan bevonta a folyamatba. Ráadásul a tét sem kicsi: a helyes megfejtők közül tíz szerencsés személyesen is találkozhat majd az idei mesterekkel.

Az énekesnő korábban már dolgozott mentorként

Bogi számára nem idegen a tehetségkutatók világa: a 2013-as X-Faktorban vált országosan ismertté, ahol hamar felfigyeltek különleges hangjára és karizmájára. Azóta nemcsak előadóként bizonyított, hanem a másik oldalon is kipróbálta magát: az X-Faktor mentoraként már megtapasztalta, milyen mentorálni és irányítani a feltörekvő tehetségeket.