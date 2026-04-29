Tom Hardy felhagy a filmezéssel – Darabokra hullik az élete

Sokkoló hírek érkeztek Tom Hardyról: a rajongók egyik legnagyobb kedvence állítólag komolyan fontolgatja, hogy hosszú időre, sőt akár végleg felhagy a filmezéssel. A brit színész a hozzá közel állók szerint teljesen kimerült, és úgy érzi, a teste már nem bírja tovább azt a brutális tempót, amit az elmúlt évek forgatásai diktáltak.

Hardy korábban maga vallotta be, hogy az évek során szerzett sérülések miatt már szinte minden porcikája fáj. Két térdműtét, porckorongsérv, idegbecsípődés és csípősérülés is nehezíti a mindennapjait. A brit sztár nemrég megrendítő őszinteséggel beszélt arról, mit él át.

Már átestem két térdműtéten, porckorongsérv alakult ki a hátamban, isiászom is van. És van egy ilyen izém is… plantáris fascia a talpamban? Honnan jött ez? És miért? Miért?! Ha pedig ez még nem lenne elég, meghúztam a csípőmet is. Kb. teljesen széthullik a testem, és ez most már nem lesz jobb.

A The Sun szerint a 48 éves színész a jelenleg futó MobLand, azaz Gengsztervilág című sorozat második évadának forgatása után komolyan fontolgatja, hogy hosszabb szünetet tart. A lap úgy tudja, a produkció fizikailag és mentálisan is teljesen felőrölte.

A bennfentesek szerint Hardy most először érzi úgy, hogy nem a következő filmszerep a legfontosabb, hanem az, hogy egyben maradjon.

Pedig az elmúlt években nem tétlenkedett: a közönség láthatta a Venom, a Mad Max: A harag útja, A sötét lovag: Felemelkedés, a Legend, valamint a Pusztítás című produkciókban is, miközben korábban a Birmingham bandája egyik legemlékezetesebb figuráját is ő alakította.

A családja miatt is aggódik Hardy

A háttérben azonban nemcsak a testi fájdalmak állhatnak. A színész állítólag egyre többet beszél arról is, hogy szeretne több időt tölteni a családjával. Hardy három gyermek édesapja: legidősebb fia korábbi kapcsolatából született, míg feleségével, Charlotte Riley színésznővel két közös gyermekük van. 2014-ben házasodtak össze, és a hozzájuk közel állók szerint a filmsztár most először helyezné a rivaldafény elé a magánéletét. A bennfentesek úgy fogalmaznak: a színész már nem akar mindenáron újabb és újabb kemény szerepeket elvállalni, ha ezért az egészségével kell fizetnie.