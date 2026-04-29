Tom Hardy felhagy a filmezéssel – Darabokra hullik az élete

Tóth Hédi
2026.04.29.
Súlyos döntés előtt áll Hollywood egyik legnagyobb sztárja. Tom Hardy úgy érzi, teste és lelke sem bírja tovább.

Sokkoló hírek érkeztek Tom Hardyról: a rajongók egyik legnagyobb kedvence állítólag komolyan fontolgatja, hogy hosszú időre, sőt akár végleg felhagy a filmezéssel. A brit színész a hozzá közel állók szerint teljesen kimerült, és úgy érzi, a teste már nem bírja tovább azt a brutális tempót, amit az elmúlt évek forgatásai diktáltak.

Tom Hardy szerint a teste már nem tudja követni a hollywoodi tempót.
  • Tom Hardy súlyos egészségügyi problémákkal küzd. 
  • A színész háromgyermekes apaként a családját választaná. 
  • A MobLand után évekre eltűnhet a kamerák elől. 

Már a teste is jelez: Tom Hardy felhagy a filmezéssel

Hardy korábban maga vallotta be, hogy az évek során szerzett sérülések miatt már szinte minden porcikája fáj. Két térdműtét, porckorongsérv, idegbecsípődés és csípősérülés is nehezíti a mindennapjait. A brit sztár nemrég megrendítő őszinteséggel beszélt arról, mit él át.

Már átestem két térdműtéten, porckorongsérv alakult ki a hátamban, isiászom is van. És van egy ilyen izém is… plantáris fascia a talpamban? Honnan jött ez? És miért? Miért?! Ha pedig ez még nem lenne elég, meghúztam a csípőmet is. Kb. teljesen széthullik a testem, és ez most már nem lesz jobb.

A The Sun szerint a 48 éves színész a jelenleg futó MobLand, azaz Gengsztervilág című sorozat második évadának forgatása után komolyan fontolgatja, hogy hosszabb szünetet tart. A lap úgy tudja, a produkció fizikailag és mentálisan is teljesen felőrölte. 

A bennfentesek szerint Hardy most először érzi úgy, hogy nem a következő filmszerep a legfontosabb, hanem az, hogy egyben maradjon.

Pedig az elmúlt években nem tétlenkedett: a közönség láthatta a Venom, a Mad Max: A harag útja, A sötét lovag: Felemelkedés, a Legend, valamint a Pusztítás című produkciókban is, miközben korábban a Birmingham bandája egyik legemlékezetesebb figuráját is ő alakította. 

A családja miatt is aggódik Hardy

A háttérben azonban nemcsak a testi fájdalmak állhatnak. A színész állítólag egyre többet beszél arról is, hogy szeretne több időt tölteni a családjával. Hardy három gyermek édesapja: legidősebb fia korábbi kapcsolatából született, míg feleségével, Charlotte Riley színésznővel két közös gyermekük van. 2014-ben házasodtak össze, és a hozzájuk közel állók szerint a filmsztár most először helyezné a rivaldafény elé a magánéletét. A bennfentesek úgy fogalmaznak: a színész már nem akar mindenáron újabb és újabb kemény szerepeket elvállalni, ha ezért az egészségével kell fizetnie.

Összeroppant a reflektorfény súlya alatt

A rajongók számára ez azért különösen fájdalmas, mert Tom Hardy mindig arról volt híres, hogy nevéhez hűen a legkeményebb szerepekben is mindent beleadott. Akár Bane-ként, akár gengszterként, akár túlélőként jelent meg a vásznon, mindig a végletekig hajtotta magát.

Meglepő, hogy feladni készül a küzdelmet Hardy, mert megszokhattuk tőle, hogy mindenre képes, igazi harcos, amit sport múltjából, a brazil dzsúdzsucu küzdősportból, harcművészetből hoz magával. 

Most azonban úgy tűnik, eljött az a pont, amikor Hollywood egyik legnagyobb fenegyereke csendben kisétálhat a reflektorfényből, és ezúttal nem egy filmszerep kedvéért, hanem azért, hogy megmentse önmagát. 

Korábban meg kellett már mentenie önmagát a drogok fogságából, reméljük most is sikerrel jár élete újraépítésében. 

