5 női tulajdonság, amiért megőrülnek az intelligens férfiak

Nem az a kérdés, hogy hol lehet intelligens férfiakkal megismerkedni, hanem az, hogyan! Az okos pasik ugyanis egészen más dolgokat tartanak fontosnak a társkeresésben, mint az átlagos férfiak. Számukra a belső értékek és az érzelmi mélység sokkal fontosabb, mint a csinos külső. Mi összeszedtünk neked, hogy mire vágynak az intelligens férfiak! Lássuk a legvonzóbb női tulajdonságokat!

Vonzó női tulajdonságok, amelyek bármelyik intelligens férfit leveszik a lábáról

Forrás: Getty Images

Ezeket a női tulajdonságokat tartják vonzónak az intelligens férfiak

Nehéz meghatározni, hogy mire vágynak igazán az ellenkező nem tagjai. Egy dolog azonban vitán felül áll: az intelligencia szexi. Egy okos, határozott és a tudásával tisztában lévő férfi pedig előnyből indul a párválasztás terén. Már csak az a kérdés, hogy a férfiak milyen értékeket keresnek egy potenciális partnerjelöltben. Megpróbáljuk megkönnyíteni a helyzeted, és eláruljuk a titkot!

Lássuk, melyek azok az ellenállhatatlan női tulajdonságok, amelyekkel bármikor leveheted a lábukról a művelt és értelmes pasikat!

1. Jó humorérzék

Gondolj csak bele, igazán vicces csak egy olyan ember lehet, akinek a humorérzéke mögött intellektus is húzódik. Nem véletlen, hogy az intelligens pasik imádják a szellemes nőket. Ráadásul, ha a munkájuk vagy a magánéletük is megköveteli, hogy szinte mindenhol az agyukat használják, akkor nagyon szimpatikus számukra, hogy a veled töltött idejükben egy kicsit hátraléphetnek és koncentrálhatnak a humorra és a nevetésre. A közös humorérzék pedig az őszinte és mély kapcsolatok egyik legfontosabb alappillére.

2. Őszinte érdeklődés és kíváncsiság

Ez talán magyarázatra sem szorul. Egy intelligens pasi akkor érzi igazán elemében magát, amikor megmutathatja a legnagyobb erősségét. Amikor új dolgokról mesélhet neked, megmutathatja a világot úgy, ahogy ő látja. A tapasztalatait pedig akkor tudja igazán nyíltan megosztani veled, ha látja benned, hogy egy igazán érdeklődő partnerre talált, akivel tartalmas beszélgetések és mély okfejtések várhatnak rá.

3. Érzelmi mélység

Nem csak az űrkutatásról vagy a kvantumfizikáról szeretnek beszélgetni az okos pasik. Mint mindenkinek, úgy nekik is szükségük van rá, hogy valakivel megoszthassák az érzelmeiket. Sőt, mivel az IQ-juk a helyén van, sokkal valószínűbb, hogy az érzelmi intelligenciájuk sem hagy kivetnivalót maga után. Ez pedig lehetővé teszi, hogy igazán bensőséges és mély beszélgetéseket folytathassanak egy olyan hölggyel, aki valóban partner ebben, és készen áll arra, hogy valakivel végre olyan minőségű társalgást folytathassanak, amire csak két különleges ember képes.