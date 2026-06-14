Katalin hercegné ruhája kiverte a biztosítékot − 5 alkalom, amikor a brit királyi család tagjai megszegték az öltözködési szabályokat

A brit királyi család tagjai szinte kínos precizitással válogatják össze a ruhatárukat - vagy legalábbis a stylistjaik. A szigorú dress code világában minden darabnak jelentése van: egy-egy rejtett utalás a szabásvonalban, vagy egy sokatmondó üzenet a családi ékszerekbe kódolva. Éppen ezért hat az üdítő frissesség erejével, amikor egy-egy fenség megelégeli a szabályokat, és valami váratlanul merész, izgalmas szettel rukkol elő. A következőkben összegyűjtöttük a legemlékezetesebb dress code áthágásokat Katalin hercegnétől és Diana hercegnétől is!
A brit királyi család divattörténelmet író dress code lázadásai
- Kevés olyan szigorú és protokolláris hely létezik, mint a brit királyi család otthona. Minden családtag komoly szabályok szerint él, amelyeket szigorúan be is tartatnak.
- Többek között Katalin és Diana hercegné ruhái is gyakran problémát okoztak a palotának.
- Mutatjuk a brit történelem 5 legnagyobb szabályszegését!
A hagyományok áthágása mögött számtalan ok állhat, néha csak egy üzenet a sajtónak, máskor viszont igazi fricska a királyi család vezetőinek. Nehéz elképzelni, hogy a protokoll minden ruhadarabot, színt és szabásvonalat szigorúan szabályoz, így egy átlagos piros kabát vagy díszes bross komoly megvetést szülhet. Hozzá kell tenni, hogy a megboldogult Erzsébet királyné uralkodása alatt ezek a szabályok komolyabbak voltak, míg most Károly király uralkodása alatt kicsit enyhült az öltözködés korlátozása. A következőkben összegyűjtöttük azt az 5 alkalmat, amikor kedvenc lázadóink fittyet hánytak a palota illemeire!
5 királyi családtag, akik szembe mentek az öltözködési szabályokkal
Margit hercegnő
A királyi divat megújítása nem újkeletű dolog, Margit hercegnő már akkor fittyet hányt a konvenciókra, amikor mások még csak álmodni sem mertek róla. 1951-ben, a párizsi Dior divatházban készült fotókon Margit lenyűgözve csodálta Christian Dior legújabb kollekcióját. Noha elvárták tőle, hogy kizárólag brit tervezők kreációit viselje, ő hű maradt a francia mesterhez, akivel még 17 éves korában ismerkedett meg. Margit döntése bátor üzenet volt: a stílus nem ismer határokat.
Diana hercegné
Diana hercegné esküvői ruhája maga volt a megtestesült dráma. A közel 8 méteres uszály és a végtelen selyemzuhatag tudatosan szakított a visszafogott királyi hagyományokkal, és berobbantotta a 80-as évek maximalizmusát. Diana döntése már a családba lépés napján megpecsételte lázadó hangját. A David és Elizabeth Emanuel által tervezett darab a mai napig meghatározza az esküvői trendeket.
És ki felejthetné el a legendás „bosszúruhát”? 1994-ben, miután Károly herceg a televízióban vallotta be hűtlenségét, Diana egy lélegzetelállító, szexi Christina Stambolian ruhában jelent meg a Serpentine Gallery vacsoráján. Egyetlen szó nélkül, pusztán a megjelenésével vette vissza az irányítást a saját narratívája felett, és vált azonnal a nép sztárjává. Megmutatta, hogy ő még a palota hatalmi viszályába és férje hűtlenségébe sem fog megtörni.
Katalin hercegné
Bár korábban sem volt példa nélküli a második menyasszonyi ruha, Katalin hercegné tette ezt valódi modern trenddé. A 2011-es lagzi utáni, Sarah Burton által tervezett selyemruhát és a hozzá illő kardigánt öltött magára, amellyel teljesen szembement az előző királyi esküvők hagyományaival. Bár második menyasszonyi megjelenése is gyönyörű volt, ezt akkoriban nem fogadta túl jól a sajtó.
Meghan Markle
Katalin nyomdokait követve Meghan Markle is egy letisztultabb stílusra váltott a szertartás után. A Stella McCartney által tervezett nyakba akasztós darab egyszerre volt kifinomult és merész, hiszen megmutatta a hercegné vállait. Az Aquazzura tűsarkú és Diana egykori akvamarin gyűrűje már csak a hab volt a tortán, mielőtt a pár egy vintage Jaguarral elhajtott a Frogmore House-ba. Meghan lélegzetelállítóan festett a ruhában, de a kivágás és a szabadon hagyott karok túl sok volt a palota protokolljaihoz képest.
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