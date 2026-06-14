Katalin hercegné ruhája kiverte a biztosítékot − 5 alkalom, amikor a brit királyi család tagjai megszegték az öltözködési szabályokat

A brit királyi család tagjai szinte kínos precizitással válogatják össze a ruhatárukat - vagy legalábbis a stylistjaik. A szigorú dress code világában minden darabnak jelentése van: egy-egy rejtett utalás a szabásvonalban, vagy egy sokatmondó üzenet a családi ékszerekbe kódolva. Éppen ezért hat az üdítő frissesség erejével, amikor egy-egy fenség megelégeli a szabályokat, és valami váratlanul merész, izgalmas szettel rukkol elő. A következőkben összegyűjtöttük a legemlékezetesebb dress code áthágásokat Katalin hercegnétől és Diana hercegnétől is!

A brit királyi család tagjainak lázadásai az öltözködési szabályok ellen.

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A brit királyi család divattörténelmet író dress code lázadásai Kevés olyan szigorú és protokolláris hely létezik, mint a brit királyi család otthona. Minden családtag komoly szabályok szerint él, amelyeket szigorúan be is tartatnak.

Többek között Katalin és Diana hercegné ruhái is gyakran problémát okoztak a palotának.

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A hagyományok áthágása mögött számtalan ok állhat, néha csak egy üzenet a sajtónak, máskor viszont igazi fricska a királyi család vezetőinek. Nehéz elképzelni, hogy a protokoll minden ruhadarabot, színt és szabásvonalat szigorúan szabályoz, így egy átlagos piros kabát vagy díszes bross komoly megvetést szülhet. Hozzá kell tenni, hogy a megboldogult Erzsébet királyné uralkodása alatt ezek a szabályok komolyabbak voltak, míg most Károly király uralkodása alatt kicsit enyhült az öltözködés korlátozása. A következőkben összegyűjtöttük azt az 5 alkalmat, amikor kedvenc lázadóink fittyet hánytak a palota illemeire!

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Margit hercegnő

A királyi divat megújítása nem újkeletű dolog, Margit hercegnő már akkor fittyet hányt a konvenciókra, amikor mások még csak álmodni sem mertek róla. 1951-ben, a párizsi Dior divatházban készült fotókon Margit lenyűgözve csodálta Christian Dior legújabb kollekcióját. Noha elvárták tőle, hogy kizárólag brit tervezők kreációit viselje, ő hű maradt a francia mesterhez, akivel még 17 éves korában ismerkedett meg. Margit döntése bátor üzenet volt: a stílus nem ismer határokat.